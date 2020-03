Årsaken er den kritiske situasjonen Norge og store deler av verden nå er inne i.

– Vi oppfordrer kundene våre til å kjøpe billetter med refusjonsmuligheter eller avbestillingsforsikring, og å følge med på myndighetenes råd, sier kommunikasjonssjef i Vygruppen, Nina Hauge Schage, til ABC Nyheter.

Samtidig forsøker Vy å opprettholde et kollektivtilbud for alle som jobber med å få samfunnet til å gå rundt. Men togselskapet har allerede mange medarbeidere i karantene, og må planlegge for enda flere medarbeidere i karantene fremover.

– Svært mange har kontaktet oss for å avbestille billetter

Om drøye to uker skulle titusenvis av nordmenn normalt reist på påskeferie innenlands med tog. Mange har bestilt togbilletter for lenge siden, men nå blir billettene trolig aldri brukt.

– Togene er ofte fullbooket i påska, og svært mange har kontaktet oss for å avbestille billetter, forteller kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage.

– Vil dere anbefale folk om å droppe nye bestillinger nå?

– Vi ser at folk avventer å kjøpe billetter. Slik situasjonen er nå ber vi folk om å ikke reise kollektivt eller benytte togene til lengre reiser hvis de ikke må.

– Svært mange følger oppfordringen om å ikke reise, og vi har merket en dramatisk nedgang. Mange tog er nesten tomme, sier kommunikasjonssjef i Vygruppen, Nina Hauge Schage. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Mange tog er nesten tomme

– Hvor stor har nedgangen i trafikken vært den siste uken?

– Vi har ikke eksakte tall, men svært mange følger oppfordringen om å ikke reise, og vi har merket en dramatisk nedgang. Mange tog er nesten tomme. Da blir det enklere å holde god avstand til medpassasjerer og Vys medarbeidere for de som må reise til jobb, blant annet helsepersonell.

– Hvordan beskyttes de ansatte mot viruset?

– Det er viktig at medarbeiderne våre holder seg friske, slik at de kan fortsette å gjøre jobben sin som er samfunnskritisk, svarer hun.

Vy har iverksatt en rekke tiltak for å redusere smitte om bord i sine tog, som ekstra renhold på vanlige kontaktflater med desinfiserende middel, stengte kafeer og automater og ingen salg av billetter om bord.

Store endringer gir store tap



Hvor store de økonomiske tapene til nå har vært, har ikke Vy oversikt ennå, men det kan bli snakk om store summer dersom krisen blir langvarig.

– Det er for tidlig å si noe om på dette tidspunktet, men det er klart at dette påvirker oss økonomisk. Vi har en trafikkavtale med Jernbanedirektoratet om å kjøre tog i Norge, sier kommunikasjonssjef i Vygruppen, Nina Hauge Schage.

Slik beskytter du deg mot coronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

Vy har allerede varslet store endringer i både busstilbudet og togtilbudet som følge av coronavirusets herjinger.

Fra 17. mars er det færre avganger i rushtrafikken på Østlandet, samtidig som det blir halvtimesruter på flere lokaltogstrekninger på Østlandet. I de fleste tilfeller vil det heller ikke bli satt opp alternativ transport.

Innstiller ekspressbussruter

Busstilbudet til Vys oppdragsgivere, for eksempel Ruter og AtB, går stort sett som normalt, men ekspressbusser blir derimot sterkt påvirket.

Fra 18. mars vil flere ekspressbussruter bli midlertidig innstilt, og de fleste andre ruter blir betydelig redusert. Noen få ruter vil ikke bli påvirket, men det kan endre seg, ifølge Vy.

Flere togruter i Trøndelag blir nå innstilt på grunn av coronakrisen. Ekstra rushtidsavganger på Trønderbanen blir nå innstilt. Det samme skjer med ett morgentog fra Oppdal til Trondheim. I tillegg innstilles alle togavgangene mellom Trondheim og Storlien.



Endringene gjelder fra og med onsdag 18. mars.

