I USA har allerede 45 personer meldt seg frivillige til å være forsøkskaniner for en ny vaksine, melder CNN.

Forsøket finansieres av Det nasjonale instituttet for allergi og smittsomme sykdommer, begynte mandag og er ventet å vare i seks uker.

Første ledd i forsøket er ment å fastslå om vaksinen er trygg og gir ønsket effekt fra deltakernes immunsystem. Å bevise at vaksinen er effektiv mot coronaviruset vil likevel kreve oppfølgingsstudier og ta flere måneder.

Den Oslo-baserte organisasjonen Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) har siden 23. januar inngått 7 partnerskap globalt for å utvikle vaksiner mot COVID-19.

– Vårt mål er å ha en vaksine klar om 12-18 måneder, som kan være tilgjengelig globalt for de som trenger det mest, sier kommunikassjonsjef i CEPI, Bjørg Dystvold Nilsson, til ABC Nyheter.

– En måte å hjelpe

Rebecca Sirull (bildet under) var en av dem som brettet opp ermene for å teste den nye vaksinen:

– Det er en måte å bidra til situasjonen på positivt vis, gitt at, du vet, retningslinjene akkurat nå er at vi må bli hjemme og ikke gjøre noe. Det er en tøff beskjed å få når du gjerne vil hjelpe, sier hun til Q13Fox.

De første kliniske prøvene på vaksinen ble gitt til fire personer i Seattle mandag. 45 frivillige er ventet å ta del i testen. Vaksinen vil ikke være tilgjengelig før om minst et år, mens den blir testet for sikkerhet og effektivitet.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Rebecca Sirull (t.h.) ble mandag den tredje personen som fikk injisert en potensiel kandidat til coronavaksine. NTB Scanpix/AP.

Første tester på mennesker

– Den første av våre samarbeidspartnere startet mandag denne uken fase I-utprøving, som er første studie hos friske frivillige mennesker, hvor man måler om vaksinen er trygg.

Å utvikle vaksiner tar gjerne et tiår eller mer, med utvikling, sikkerhetstester og produksjon.

– Dette er svært raskt innen vaksineutvikling. Vi forventer at flere partnere snart har kommet like langt, sier Nilsson til ABC Nyheter.

Ved slike forsøk gir man vaksinen til voksne friske frivillige, ofte er det forskerne selv, og overvåker nøye om de får noen bivirkninger.

– Risikoen er minimal, for de følges svært tett opp, sier Nilsson.

SE VIDEO: Her får amerikanske Jennifer sin første vaksine mot coronaviruset:

180.000 smittet

CEPIs mandat er å stimulere til og framskynde utvikling av vaksiner mot nye smittsomme sykdommer og sikre tilgang til disse vaksinene for folk under utbrudd.

– Vi samarbeider med partnere over hele verden som utvikler de vaksinene vi i samarbeid med Verdens Helseorganisasjon (WHO) har funnet ut at det haster mest å begynne med, sier Nilsson.

CEPIs partnere for COVID-19 er: Inovio, Universitetet i Queensland, Moderna, CureVac, Novavax, Universitetet i Oxford og Universitetet i Hong Kong.

CEPI ble opprettet med utgangspunkt i lærdommene fra ebolaepidemien i Vest-Afrika i 2014 og 2015.

Per mandag var det registrert 178.508 smittetilfeller og 7.055 dødsfall på verdensbasis. Samtidig er 78.072 pasienter blitt friskmeldte.

Les også: Til våre lesere: Vi skal holde deg oppdatert om coronaviruset

SE VIDEO: ABC forklarer: Hva er et virus – og hvordan skiller det nye coronaviruset seg ut?