– La oss være ærlige: Corona-krisen blir langvarig og hard

– Vi skylder europeiske borgere sannheten: Dette blir en lang, vanskelig krise. Vi må stå sammen. Hver borger har en rolle å spille ved å respektere alle reglene som blir satt opp.

Det sa EU-president Charles Michel tirsdag kveld, etter først å ha avholdt et EU-toppmøte om corona-krisen via videoverføring til de 27 medlemslandene.

Deretter fulgte en ny videokonferanse med stormaktene i G7-gruppa, USA, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Storbritannia og Japan.

På begge møtene ble det enighet om betydningen av internasjonalt samarbeid og utveksling av kunnskap.

Men G7-møtets verbale støtte til internasjonalt samarbeid i kampen mot coronaviruset hadde et spesielt bakteppe.



Den tyske avisa Welt am Sonntag meldte søndag at USA hadde tilbudt det tyske firmaet CureVac 1 milliard dollar for eksklusive rettigheter til en vaksine firmaet arbeider med – «bare for USA».

Diskret spark til USA?



– Vi vet at krisen blir vanskelig, langvarig, understreket Michel på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Om det lå en skjult hilsen til Trump-regimets forsøk på å kuppe en framtidig corona-vaksine da han fortsatte, er umulig å si:

– Vi ønsker samarbeid i G7. For oss er prioriteten å sikre helsen til våre innbyggere.

Michel fortalte at EU-toppene har jobbet hardt de siste dagene for forente tiltak, ikke minst det å forvalte grensespørsmålet, både de ytre og interne grenser.

Topplederne i EU varslet også at de vil gi mer støtte til forskerne som arbeider for å utvikle en vaksine.

– Vi vil også mobilisere så mange tiltak som vi kan for å redusere de negative virkningene på økonomien. Særlig må vi se til at små og mellomstore bedrifter klarer seg. Finansministrene møtes også til videokonferanse nå, sa Michel.

Fra bazooka til vannpistol?



Den indre økonomiske kjernen i EU, de 19 landene i eurogruppen, landene med euro som valuta, møttes mandag for å hamre ut sine koordinerte økonomiske

GJELDSFELLE: Yanis Varoufakis anklager EU for å lokke bedrifter inn i en gjeldsfelle ved å love dem store coronakrise-lån, slik Hellas havnet i en tvangssituasjon i EU da han var finansminister der. Foto: Paul Zinken / AFP

tiltak for å møte krisen skapt av corona-pandemien.

Forslagene blir slaktet av den forhenværende greske finansministeren Yanis Varoufakis som har dannet sin europeiske politiske bevegelse Diem25 i troen på at det går an å reformere EU.

Så hva fikk Europgruppen til? De kunngjorde det som blir kalt en bazooka mot resesjon [økonomisk tilbakegang]. I virkeligheten er det som en vannpistol, anklager Varoufakis etter å ha studert erklæringen fra euro-møtet.

Ord mot ord



Den greske økonomen anklager lederne for ikke å ha tatt i bruk unntaksparagrafen i det han kaller tvangstrøya i EUs pengeunion, som begrenser statenes pengebruk.

Europgruppas ministre skriver derimot at EUs stabilitets- og vekstpakt har den nødvendige fleksibiliteten til å øke statens budsjettutbetalinger.



Videre skyter Varoufakis ned løftet ministrene gir om store lån til kriserammede bedrifter.

– Det er en meningsløs gave å låne ut penger til et firma hvis kunder har forsvunnet, og som vet at når de vender tilbake, vil det bli så å si umulig å betale tilbake de nye og gamle lånene, skriver Varoufakis.