Plassert midt i mellom de svenske storbyene Gøteborg og Helsingborg finnes Skandinavias største kjøpesenter. Gekås i Ullared har vært et yndet reisemål for nordmenn på jakt etter billige klær, mat, brus, leker og fritidsartikler.

Forrige uke innførte norske myndigheter strenge tiltak i et forsøk på å redusere smittefaren ved coronaviruset.

Kjøpesenteret merker kraftig effekt av virusfrykten på omsetningen.

– Vi har ikke regnet på det, men rask hoderegning viser at vi kommer til å tape 100 millioner i mars og 200 millioner i april. Vi har tjent penger i mange år, så dette må vi leve med. Det er verre for småbedrifter, flyselskaper og hoteller hvor pengekassa blir tom veldig raskt, sier Boris Lennerhov, leder for kjøpesenteret, til ABC Nyheter.

Gekås er for mange nordmenn kjent fra TV-serien «Ullared» på TV Norge.

Fra rekord til krisetall

I januar leverte kjøpesenteret tidenes beste omsetning i lavsesong med hele 210 millioner kroner.

Slik ser det vanligvis ut på Gekås en travel dag. Fremover tror kjøpesenteret det blir langt mindre besøkende. Foto: Gekås

Senteret delt også ut bonus på 13 millioner kroner fordelt på alle ansatte som følge av rekordår i 2019.

– Vi drev veldig godt i januar og februar, men så begynte vi å merke at noe skjedde i starten av mars. Første uken tapte vi 10 prosent av besøkende, før vi forrige uke tapte 30 prosent. Denne uken har vi halvparten av hva vi normalt pleier å ha, sier Lennerhov.

Expressen har tidligere omtalt omsetningsfallet på kjøpesenteret.

– Får ta smellen

Som Skandinavias største kjøpesenter, som også driver sitt eget hotell, har Gekås rundt 1500 ansatte. Svenske myndigheter har innført en rekke tiltak for å hjelpe bedrifter. Blant annet skal den svenske stat betale 90 prosent av lønnen til personer som blir permittert.

– Vi slipper å varsle og si opp ansatte. Men vi vet imidlertid ikke hvor lenge dette kommer til å vare eller om det blir ytterligere forverret, sier han.

Gjennom flere år har Gekås levert solide overskudd. Det kommer godt med nå, mener Lennerhov.

– Vi er heldigvis ikke et fattig selskap, så vi klarer oss. Vi får ta smellen og se glade ut. Det kommer forhåpentligvis nye tider, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

Tirsdag var det kontroll av alle biler ved tollstasjonen på Svinesund som følge av coronaviruset. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nordmennene er borte



Forrige uke bestemte norske myndigheter å fraråde alle nordmenn mot å gjennomføre reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige.

– Dagen etter kom det et ras av avbestillinger fra nordmenn som hadde bestilt hotell, sier sentersjefen.

– Dere merker at nordmennene er borte?

– Det blir sånn når land stenger grensene. Vi får bare håpe at det snur snart, men det tar sikkert en måned eller to før det blir bedre, sier han.

– Når tror dere nordmennene er tilbake?

– Jeg håper de kan være tilbake i mai, aller helst før sommeren. Da er det normalt veldig mange nordmenn her. Det hadde vært trist om situasjonen ikke hadde forbedret seg innen den tid. Men vi får bare ta en dag om gangen, sier Boris Lennerhov.

Bråstopp ved Svinesund: – Vi har i prinsippet ingen kunder

Også ved svenskegrensa ved Svinesund opplever butikkene store tap som følge av nordmennenes plutselige fravær.

Før helgen ble det tilkalt ekstra personale. Nordmenn strømmet til de grensenære butikkene for å hamstre varer.

Men etter at regjeringen besluttet at en tur til Sverige også ville innebære to ukers karanten, har handelslekkasjen tørket helt ut.

– Vi regner med å tape 70-90 prosent av omsetningen. Vi har i prinsippet ingen kunder nå, sier Göran Lundgren, driftsjef for Grensemat som driver tre matbutikker i Strömstad, til Sveriges radio.

Virksomheten baserer seg vanligvis på norske kunder.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Grensehandelen forsvant over natten. Bildet er tatt på Nordbysenteret i Svinesund. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

I februar la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall for hvor mye nordmenn handlet i Sverige i fjor. Tilsammen ble det foretatt 8,5 millioner handleturer og i gjennomsnitt la hver eneste handlende 1682 kroner.

Totalt handlet en for 14,3 milliarder kroner i nabolandet i 2019, hvorav Strömstad var det desidert mest populære reisemålet. Denne kommunen sto for 46 prosent av handelen, mens Charlottenberg (18 prosent) og Töckfors (9 prosent) fulgte deretter.

En av Grensemats forretninger er Nordby Supermarked. Denne ligger i Strömstad kommune og solgte i fjor alene varer for mer enn en milliard norske kroner.

Driftsjefen tar foreløpig situasjonen med ro, men vil ikke opplyse om eventuelle planer om permitteringer av de 500 ansatte i butikkene.

– Vi har hatt 25 ekstremt vellykkede år, sier Lundgren til Ekot.

For tiden forsøker de å lokke til seg flere svenske kunder, og det skal nå være salg på kjøtt, meierivarer og frukt.

– Min vanskeligste tid

Senterleder Boris Lennerhov på Ullared legger ikke skjul på at det er tunge dager på jobb.

– Det er min vanskeligste tid som sjef. Jeg har ikke vært i nærheten av noe lignende tidligere. Samtidig kan man snu på det og si: «Hva skal vi ha ledere til om de ikke står opp og beholder roen i en slik situasjon». Dette er jobben min og jeg må bare gjøre det beste ut av situasjonen, sier han.

Fra tirsdag må alle som reiser til Norge fra Sverige i 14 dagers karantene. Pass er eneste godkjente legitimasjon om man ønsker å ta seg inn i Norge over svenskegrensen.