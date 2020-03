Under tirsdagens direktesendte debatt på NRK, oppfordret forsker Gunhild Alvik Nyborg myndighetene til full isolasjon av befolkningen for å få kontroll på coronaviruset.

Hun mener spredningen av viruset er ute av kontroll.

Nyborg mener det ikke gjøres nok for å forhindre smitte og sammenlignet situasjonen i Norge med at myndighetene har latt krigskipet Blücher få passere uten å avfyre skudd.

– Det er jo krig. Det er som å si at tyskerne er på vei, men det er sikkert ikke så farlig, for de kommer sikkert ikke til å gjøre så mye skade, sa hun.

– Må holde seg i skinnet



Krisepsykolog Atle Dyregrov sier til ABC Nyheter at han selv ikke så på programmet, men at han har fått med seg noen av uttalelsene.

– Jeg er i grunn lite glad i disse krigsmetaforene som blir brukt. En tikkende bombe og sånne ting. Når du ikke greier å la dine meninger stå uten å bruke veldig bombastiske uttrykk, så skal du holde deg litt i skinnet, sier Dyregrov.

Krisepsykolog Atle Dyregrov. Arkivfoto. Foto: Remi Bøe Presttun / NTB scanpix

Krisepsykologen mener det er svært uheldig å uttale seg med krigsmetaforer i en situasjon som Norge befinner seg i, og viser til at land som Kina, Sør-Korea og Singapore begynner å få bedre kontroll på virusutbruddet.

– Coronaviruset er verre enn en vanlig influensa, det er åpenbart, men de fleste lever helt utmerket med den situasjonen som er nå, uten at de trenger å gå i skyttergravene, for å bruk et krigsuttrykk, sier han.

Dyregrov er ikke den eneste som har reagert på uttalelsene Gunhild Alvik Nyborg fikk komme med på NRK Debatten tirsdag.

– I kveld bommet Debatten stygt. De lot en amatør få fritt spillerom med feil empiri, uforståelige resonnementer og mye følelser. Jeg tror knapt noen smittevernekspert i verden er enig med doktor Nyborg, skriver biologiprofessor Kristian Gundersen på Twitter.

NRK tar selvkritikk



Dyregrov advarer mot å skape ekstra frykt i en befolkning hvor mange allerede levert i en vanskelig situasjon.

– Media liker å skape diskusjoner. De liker de som har synspunkter som går i mot strømmen. Det er også medias oppgave å ta opp og diskutere, men i den situasjonen som er nå, med et helt folk som lever i en helt unormal tilstand, synes jeg det er egnet til å skape ekstra frykt. Man må i hvert fall ha noen som med en gang kan korrigere det som blir sagt, sier Dyregrov.

Også overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet, som var en av tre debattanter, reagerte på skjev fordeling av taletid. På Twitter skriver han at en rekke stridspunkter derfor ble hengende i lufta.



NRK tar selvkritikk

I et intervju med VG tar programredaktør i NRK, Knut Magnus Berge, selvkritikk på at Nyborgs meningsmotstandernes kunne fått mer taletid.

Programleder Fredrik Solvang mener det er ironisk at han blir kritisert for å ikke ha sluppet til motdebattantene oftere. Foto: Ole Kaland/NRK

– Vi forstår at dette vekker sterke reaksjoner. Dette er en krevende tid. Debatten skal utfordre og utfylle bildet, og det gjør at vi skal gi rom til alternative stemmer, men vi ser at det må balanseres, sier Berge til avisen.

Programleder Fredrik Solvang sier følgende i en kommentar:

– Det er komisk og ironisk at mye av kritikken handler om at vi gir intervjuobjekter god tid til å svare uten for mange avbrytelser slik at de får fullført alle resonnementer. Det er stort sett det vi får kritikk for ikke å gjøre, sier Solvang til VG.



Spår over 20.000 døde



Beregningene gjort om dødeligheten fra Imperial College, som på det mest optimistiske tilsier at selv om alle pasienter fikk behandling, så vil likevel 250.000 dø av viruset i Storbritannia. I norske forhold vil det tilsi 20.000 døde, forklarte programlederen under Debatten.

– Det høres lavt ut. Jeg tenker nok at det er noe optimistisk ut i fra sånn som det ser ut nå, svarte Nyborg.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og overlege Preben Aavitsland ble i programmet konfrontert med disse tallene.

– Vi kan være enig om at dette er en veldig farlig epidemi, spesielt for eldre og gamle blir dette veldig farlig. På den andre siden er alternativet til strategien vi har nå, å låse ned hele samfunnet, for alle mennesker, men da må vi gjøre det i to år, det holder ikke med 14 dager, det tar to år mens vi venter på en vaksine, sa Aavitsland.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet mener han ikke fikk nok taletid under Debatten på NRK.

– Må ikke dramatisere mer enn nødvendig

Dyregrov mener det er viktig å sette ting i perspektiv.

– Det vi skal huske på er at vi i Norge gjør disse tiltakene for å hjelpe de svakeste. Vi vet at influensaen tar mange liv i året. Nå har viruset tatt fire liv til nå. Det er ikke mer enn en helg med trafikkulykker. Vi må ikke dramatisere det mer enn nødvendig, sier han til ABC Nyheter.

Han viser til at det fra før er en stor gruppe i Norge som er engstelig og sliter psykisk, men at stadig flere som ikke har hatt problemer nå begynner å bli bekymret.

– Alle familier tenker nå mer på sine kjære og er mer bekymret enn de har vært. Alle kjenner noen som er i risikogruppen. Da må man være veldig forsiktig. Vi skal ikke ha et Norge som bare er i frykt, sier han.



Fornøyd med informasjonen



De siste ukene har norske myndigheter innkalt til flere pressekonferanser for å informere befolkningen og pressen.

– Mye av det som har kommet har vært god informasjon. De har noen ganger kommet litt bakpå, men i det store og det hele er det god informasjon fra norske helsemyndigheter. Nå løfter vi sammen i Norge, og alle skjønner at dette er et krafttak vi tar for å gjøre noe for andre.

– Norske myndigheter har ikke gjort noe feil?

– Det kan ikke være slik at helsemyndighetene kan være perfekte fra første øyeblikk. De kan ikke være det, for det er ikke slik at man kan legge presise beredskapsplaner for alle detaljer. Derfor må vi ha litt slingringsmonn og ikke konsentrere oss om feilen. Vi må konsentrere oss om hvordan vi skal få bedre tiltak om de ikke virker eller virker mot sin hensikt, sier han.