Biden-bildet fikk Trump-fansen til å rase – helt uten grunn

På bildet står Biden om bord i privatflyet sitt og prater med sin pressesjef Remi Yamamoto. Det gikk sin seiersgang på Twitter i valgkampinnspurten da det ble delt av Richard Grenell, tidligere etterretningssjef for Donald Trump. Han har også vært amerikansk ambassadør i Tyskland, også det utnevnt av Trump.

Han kaller Biden «falsk» da han går med maske ute i offentlighet, men tilsynelatende ikke er like påpasselig med maskebruken i sitt eget fly.

Washington, DC phony!@JoeBiden doesn’t wear a mask on a plane - but wears one OUTSIDE!? pic.twitter.com/7q0LG09bOq — Richard Grenell (@RichardGrenell) November 1, 2020

Demokratenes presidentkandidat har brukt mye energi i valgkampen på å kritisere president Trumps motstand mot munnbind og hele hans håndtering av coronakrisen. Biden har vært lite synlig, spesielt tidlig i valgkampen, og har bevisst brukt munnbind hver gang han har vært synlig i offentligheten.

Faktasjekket bildet

Men da blant annet CNN faktasjekket bildet så man raskt at det var noe som ikke stemte.

Bildet ble riktignok første gang publisert 30. oktober i år i en Vogue-artikkel, fra et portrett om Bidens pressesjef Remi Yamamoto.

Et raskt blikk på bildeteksten i artikkelen så faller bitene på plass: «Yamamoto og Biden sammen på en tur til South Carolina i november 2019». Bildet er altså ett år gammelt – tatt før noen var klar over pandemien som ville feie over verden, og ramme USA spesielt hardt noen måneder senere.

Twitter reagerte

Bildet fikk så mye oppmerksomhet på Twitter at mikrobloggen selv måtte gå ut og merke den som manipulerende. Da hadde bildet fått over 16.000 likes og var delt over 21.000 ganger, blant annet av den kjente høyreorienterte radioverten Mark Levin som kalte Biden en bedrager til sine 2,6 millioner følgere.

Til CNN sier en talsperson fra Twitter at Twitter-meldingene fra Grenell og Levin ikke bryter reglene for plattformen og at det ikke vil være aktuelt å påføre faste faktasjekk-merker på brukerne.

Bildet spredte seg også til Facebook der det også har blitt merket som misvisende.

Det amerikanske presidentvalget avgjøres natt til onsdag norsk tid. Du får siste nytt om valget her.