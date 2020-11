Slik endte USA opp med to eldre menn som presidentkandidater

– Da jeg våknet, følte jeg meg bra, sa Trump til de fremmøtte på et valgkampmøte i Arizona.

Trump smalt håndflaten i siden på talerstolen før han beskrev hvordan det var å være innlagt på sykehus med corona:

– Jeg sa: «få meg ut herfra!». Boom! Supermann!

Da den amerikanske presidenten mimet Clark Kent, som rev opp skjorta for å vise fram Supermann-logoen, ropte publikum:

– Supermann! Supermann! Supermann!

Valgkampmøtet ble avsluttet med at Y.M.C.A av Village People dundret ut av høyttalerne. Sangteksten går slik: «Young man. There is no need to feel down».

Trump er 74 år gammel, overvektig, og har tilsynelatende et stort behov for å bevise sin egen virilitet.

Hans motstander i valgkampen er enda eldre. Joe Biden fyller 78 år neste måned. Om Biden vinner valget, vil han slå rekorden Trump satte i 2016 med god margin. Han vil bli den eldste som noensinne har blitt tatt i ed som president i USA.

Carter: – Håper det er en aldersgrense



Dette kan virke kontraintuitivt. Dagens samfunn er tross alt besatt av ungdommelighet. Likevel virker det som om dette ikke er til hinder for at to menn i 70-årene kjemper om en plass i Det hvite hus.

Det har imidlertid ført til en debatt om en presidents alder kan svekke beslutningsevnen hans. Presidenten i USA håndterer tross alt atomkodene.

Jimmy Carter er i dag 96 år gammel. Det gjør han til den lengstlevende amerikanske presidenten noensinne.

– Jeg håper det er en aldersgrense, sa han da han talte til et publikum i Atlanta i fjor.

– Om jeg var 15 år yngre enn i dag, altså 80 år, tror jeg ikke at jeg kunne ha påtatt meg pliktene jeg hadde da jeg var president. Du må være i stand til å gå fra et tema til et annet, konsentrere deg tilstrekkelig om hvert tema og deretter se dem i sammenheng. Ofte er det veldig omfattende.

Tidligere president Jimmy Carter (96) er den lengslevende presidenten i amerikansk historie. Foto: John Amis / AP

Carter var 56 år da han tapte mot Ronald Reagan som den gang var 69 år gammel. Da var Reagan den eldste presidenten som hadde blitt tatt i ed.

Reagan ble merkbart eldre under sine åtte år som president. I blant ble han latterliggjort for å glemme og for å motsi seg selv. Fem år etter han forlot Det hvite hus ble han diagnostisert med Alzheimers.

Ronald Reagan ble diagnostisert med Alzheimers fem år etter sin presidentperiode. Foto: Chuck Robinson / AP

«Sleepy Joe» på aldershjem



Med tanke på de åpenbare bekymringene rundt Bidens alder, publiserte hans kampanjemedarbeidere en medisinsk rapport i desember i fjor. «Biden er en sunn, kraftfull 77 år gammel mann som er i stand til å utføre en presidents plikter med stor suksess», het det i rapporten.

Trump er også fortsatt frisk og rask, ifølge resultatene av hans siste fysikalske undersøkelse som Det hvite hus offentliggjorde i juni.

Presidenten har likevel brukt Bidens alder som et våpen mot ham i valgkampen. Under flere valgmøter i innspurten mot valget 3. november har han kommet med flere grunnløse påstander mot sin rival. Trump har flere ganger hevdet at «Sleepy Joe» lider av kognitiv svikt, er senil og mulig dement.

– Mentalt sett er han helt borte, sa Trump til Fox News.

Trump twitret også nylig en meme hvor det sto «Biden for resident» (Biden som aldershjem-beboer), med et manipulert bilde av den demokratiske kandidaten i rullestol blant eldre mennesker på et aldershjem.

Biden svarte kontant i et intervju med CBCs 60 minutes forrige søndag:

– Hei! Dette er den samme fyren som trodde 9/11-angrepet var et 7-eleven-angrep.

– Og så snakker han om demens? Alt jeg kan si til det amerikanske folk er «se hva jeg har gjort og se hva jeg kommer til å gjøre. Se på meg. Sammenlign hvor fysisk og mentalt skarpe vi er. Jeg er glad for den sammenligningen.

Trump med forvirrende videohilsen



Kritiske røster har hevdet at Trumps fornærmende taktikker kanskje kunne fornærme eldre velgere og slå tilbake på han. De viser også til eksempler hvor presidenten slurver med ord, bruker feil ord og et tilfelle hvor han gikk forsiktig ned en rampe etter å ha snakket med militærkadettene til West Point.

Trumps alder havnet nok en gang i søkelyset da han ble smittet av covid-19 tidligere i oktober. Covid-19 kan som kjent være svært alvorlig for eldre.

Presidenten kom raskt på bedringens vei, men i en forvirrende videohilsen sa han:

– Vi tar vare på våre eldre. Du er ikke sårbar, men de liker å si at du er det. Du er kanskje minst sårbar for denne greia. Du er sårbar, og det er jeg også.

Donald Trump kom seg kjapt på beina etter å ha blitt smittet av corona. Her under kjøreturen hvor han hilste på sine tilhengere. Foto: Anthony Peltier / AP

Det er imidlertid Biden som historisk sett er den mest uvanlige kandidaten. De siste demokratiske presidentene var: John F. Kennedy (43 da han ble valgt), Lyndon Johnson (55), Carter (52), Bill Clinton (46) og Barack Obama (47).

For republikanerne passer Trumps alder inn i et kjent mønster.

– Han er på ingen måte den første eldre kandidaten for republikanerne. Reagan var 69, John McCain var 71 og Mitt Romney var 65. Trenden helt tilbake til JFK i 1960 er at de demokratiske kandidatene er yngre. Siden 1964 har de ikke vunnet med kandidater under 55 år, sier Wendy Schiller, professor i statsvitenskap ved Brown University.

Hun påpeker at det republikanske partiet har en tendens til å nominere eldre kandidater. For å bli nominert trenger ofte republikanske kandidater støtte fra eldre partifeller, noe som gjør at de ofte må ha opparbeidet seg nettverk over tid.

Joe Biden har drevet aktiv valgkamp de siste ukene. Foto: Roberto Schmidt / AFP

Hett tema under visepresidentdebatt



Alderen på de to presidentkandidatene var også et hett tema under visepresidentdebatten mellom Mike Pence (61) og Kamala Harris (56). Begge fikk spørsmål om de hadde diskutert med sine respektive presidentkandidater hva som ville skje om de ikke var i stand til å utføre sitt embete.

Begge unngikk å svare direkte på spørsmålet.

– Amerikanerne lever lengre enn før, og de er i bedre fysisk form, så det kan godt hende at Joe Biden er i bedre form som 77-åring enn Ronald Reagan var da han var 69, sier Schiller.

Schiller sier også at Donald Trump har vist seg å være standhaftig mens han har reist rundt for å drive valgkamp.

– I Bidens tilfelle tror jeg valget om visepresidentkandidat var viktigere enn om han hadde vært yngre. Velgerne tar i betraktning at visepresidenten kan måtte steppe inn som president, sier professoren.

Visepresidentdebatt mellom Kamala Harris og Mike Pence. Foto: Morry Gash / AP

Ikke gamle i global sammenheng



Trump og Biden er eldre politikere i amerikansk sammenheng, men ikke globalt.

Winston Churchill var 76 år gammel da han ble gjenvalgt som statsminister i Storbritannia i 1951. Dronning Elizabeth er også verdens eldste statsoverhode. Hun er i dag 94 år. Kameruns president Paul Biya er 87 år, og Libanons president Michel Aoun er 85 år, ifølge Wikipedia.

En amerikansk høyesterettsdommer sitter også livet ut i ett av de høyeste embetene i USA.

– Ruth Bader Ginsburg var 87 år, og jeg tror at folk fortsatt respekterte hennes juridiske vurderingsevner og alt hun representerte. Hun hadde fortsatt noen år igjen, og ingen stilte spørsmål ved hennes evne til å tjene i Høyesterett, sier Drexel Heard, politisk analytiker og leder for demokratene i Los Angeles, og legger til:

– Jeg tror ikke alder har vært en viktig faktor i dette valget. Vi ser at stadig flere yngre kandidater stiller til valg over hele landet.

Heard mener det vil bli interessant å se hva som skjer videre.

– Joe Biden har alltid sagt at han i bunn og grunn er en overgangspresident. Det er en av årsakene til at han valgte senator Harris som sin visepresidentkandidat og at han fortsetter å støtte kandidater som er unge lengre ned på stemmeseddelen.

De unge støtter Biden og Harris



Bernie Sanders (79) har bevist at alder ikke er noen hindring for å drive en tøff valgkamp som engasjerer yngre velgere. Det er fortsatt usikkert om Biden klarer å være like inspirerende, men det er ingen tvil om at han kommer til å knuse Trump blant yngre velgere som faktisk stemmer.

Coby Owens (25), en borgerrettighetsaktivist fra Bidens hjemby Wilmington i Delaware, mener at Bidens og Sanders ulike ideologier appellerer ulikt til yngre velgere.

– Men når alt kommer til alt, så ser vi at ungdomsorganisasjonene samles og støtter Biden.

– Uavhengig av hva vi vet nå, og hva han står for politisk sett, så har vi en bedre mulighet til å få det vi trenger og den fremtiden vi ønsker med president Biden og visepresident Harris, sammenlignet med president Trump og visepresident Pence, sier Owens.

Bernie Sanders har vært en favoritt blant yngre velgere. Foto: Nicole Hester / AP

Coronaviruset påvirker eldre – også når de skal stemme



Det er også et overraskende skifte i den andre enden av aldersspekteret. Republikanerne har ledet med omtrent 10 prosentpoeng blant eldre velgere de siste fire presidentvalgene. Men covid-19 har rammet denne aldersgruppen spesielt hardt, og omlag fire av fem av amerikanerne som har dødd av viruset er over 65 år. Det ser ut til å ha påvirket Trumps popularitet.

Presidenten taper moment blant eldre velgere, ifølge de siste målingene fra CNN/Wall Street Journal/ NBC. På meningsmålingene har han falt med 20 prosentpoeng blant disse velgerne. Det kan bli utslagsgivende i kritiske stater som Arizona og Florida hvor det bor mange eldre velgere. Valgkamp-apparatet til både Biden og Trump legger nå betydelig summer i reklame rettet mot eldre velgere.

Da Trump besøkte pensjonistkomplekset The Villages i Florida nylig sa han:

– Bidens plan vil innebære at Amerikas eldre ikke vil ha aircondition om sommeren, ingen oppvarming om vinteren, og ingen elektrisitet når det brukes som mest. Det er sant.

Nei, det er det ikke.

Oversatt og tilrettelagt av Kathleen Buer /ABC Nyheter / © Guardian News & Media Limited