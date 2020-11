Ekspertgruppe advarer om «ukjent fare» i USA de neste dagene

Kombinasjonen av ekstremt høyt våpensalg og trusler om borgerkrig i en dypt splittet nasjon, får alarmklokkene til blinke rødt.

I en 30-siders rapport advarer en ekspertgruppe ved International Crisis Group (ICG) om at USA nå trolig står overfor det de definerer som en «ukjent fare» de nærmeste dager og uker.



Rapporten viser til at landet befinner seg i et farlig politisk landskap, og konkluderer med at Amerika er polarisert på en bitter og uforsonlig måte. Derfor mener de at de neste dagene vil bli helt avgjørende for USAs fremtid.

«Selv om amerikanerne har blitt vant til et viss grad av bitterhet i løpet av disse fire årene, så har de ikke møtt de realistiske utsiktene til at den sittende presidentene kan avvise valgresultatet eller at væpnet uro kan oppstå, » skriver ICG i sin rapport.

Norge støtter ICG: Overvåker 60 konflikter globalt



Tankesmia International Crisis Group ble grunnlagt i 1995, har sitt hovedkvarter i Brussel og har kontorer i 20 land. Om lag 130 fast ansatte overvåker over 60 konfliktområder verden over.

Ekspertgruppen arbeider for å hindre og løse dødelige konflikter i hele verden.

Norge er blant nasjonene som støtter ICG økonomisk og politisk. Ap-leder Jonas Gahr Støre og tidligere Statoil-sjef Helge Lund har vært Norges medlemmer i styret. Gruppen er tungt sammensatt av blant andre statsledere og høytstående representanter fra FN og Nato.

Ber verden vente med å anerkjenne vinner



I rapporten advares statsledere til ikke å anerkjenne en valgvinner før det offisielle valgresultatet er klart.

Den samme oppfordringen blir gitt til både tradisjonelle medier og sosiale medier som Facebook og Twitter. Trump har varslet at han allerede valgnatten vil erklære seier.

I de nye advarslene tillegges USA president Donald Trump et betydelig ansvar for det høye spenningsnivået, samt at den politiske atmosfæren anses som forgiftet og sterkt polarisert.

ICG peker på flere faktorer som kan utløse vold på valgdagen, og som har potensiale til å eskalere konfliktnivået og sette fyr på de allerede voldsomme og fastlåste motsetningene mellom tilhengere og motstandere av Trump.

Video: Trump om poststemmer: – USA vil bli sett på som en vits

Advarer mot Trumps «giftige retorikk»



«Trumps giftige retorikk og vilje til å bruke domstolene for å fremme sine personlige interesser, har ikke noen presedens i moderne amerikansk historie», heter det i rapporten.

Det er spesielt spredning av desinformasjon og hatytringer i sosiale medier, kontroverser rundt den intense debatten raserettferdighet og Black Matters-bevegelsen, fremveksten av væpnede grupper og mulighet for et tett eller omstridt presidentvalg, som ligger i bunn for advarslene om at USA nå står overfor trusler som savner sidestykke i moderne amerikansk historie.

Risikoen for at radikaliserte Trump-tilhengere vil møte opp utenfor valglokale og forstyrre valgprosessen er av flere blitt brukt som en av forklaringene på den uvanlige høye andelen av forhåndsstemmer.

I tillegg har det vært uttrykt skepsis til om poststemmer vil kunne nå frem i tide, og dermed ikke bli regnet med under opptellingen av stemmene.

– Brenner ned våre byer styrt av Demokratene

Flere steder i USA har Trump-tilhengere grepet inn mot Bidens valgkampapparat.

I Texas ble en Biden-buss omringet og forsøkt presset av veien. President Trump publiserte videoen på Twitter og skrev «I LOVE TEXAS!».

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden fordømmer forstyrrende demonstrasjoner og sabotasje.

FBI opplyser at de nå etterforsker saken.

– Etter min mening har disse patriotene ikke gjort noe galt. FBI og justisdepartementet burde i stedet etterforske terroristene, anarkistene og agitatorene i Antifa, som løper rundt og brenner ned våre byer styrt av Demokratene og skader folk , tordner Trump på Twitter.

Har etablert kommandosentre: – Aldri sett noe lignende

Ifølge CNN forbereder flere politiavdelinger rundt om i USA seg på opptøyer de neste dagene. Permisjoner er inndratt og det er etablert egne kommandosentre for å overvåke situasjonen i amerikanske byer.

I tillegg er det gjennomført ekstra trening for å kunne møte konfrontasjoner med voldelige grupperinger og demonstranter.

– Jeg har aldri sett noe lignende. Vi gjør alt vi kan for å være forberedt på å beskytte byen, sier en kilde i politiet i Los Angeles til TV-kanalen.

Video: Trump mener han vinner med mindre valget er rigget