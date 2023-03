Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



YACHT: Det å skape seg en stor nok formue til at en begynner å vurdere hva slags yacht en har lyst på, kan nok for mange minne litt om Sisyfos sitt arbeid. Hvis du ikke har oppslagsverket om gresk mytologi lett tilgjengelig, ble Sisyfos ifølge sagnet dømt til å skyve en diger stein opp til toppen av et fjell, bare for å miste taket og se den rulle hele veien ned til bunnen igjen.

Straffen lå i at oppgaven ville ta uendelig lang tid, og nettopp kort ventetid er en ressurs Heesen Yachts bruker i innsalget av yachten «Orion», sammen med tidsriktig hybriddrift.

For mange er selve symbolet på å ha nådd toppen å skaffe seg en egen yacht. Heesen Yachts vil tilby Orion til den som helst ikke vil vente med å komme seg på sjøen. f Foto: Heesen Yachts

Pioner for øyhopping

Verftet Hessen har kanskje også bladd litt i de samme bøkene når de skulle finne et passende navn til skuta.

Selv om gresk mytologi ofte kan være et lappeteppe av forskjellige versjoner og tidslinjer, skal Orion ifølge en av de mer velkjente nedtegningene ha vært sønnen til havguden Poseidon, og kunne derfor spasere over bølgetoppene.

Sånn sett var han nok en pioner for øyhopping i Hellas. Muligens var det evnen til å bevege seg så lett og uanstrengt over havet de hadde i tankene når Heesen konstruerte den hybride fremdrifts-løsningen, men først var det dette med tid som salgsargument.

Heesen Yachts satser på at kundene ønsker å få mest mulig kvalitetstid om bord, og bygger Orion slik at ventetiden skal bli kortest mulig for den som plutselig våkner opp og må ha seg yacht. Foto: Heesen Yachts

Minkende muligheter

For den som endelig kan begynne å vurdere egen yacht, kan det kanskje komme som en nedtur at begynner det å bli færre båtsesonger igjen på livets kalender. Dette har fått Heesen Yachts til å dele inn driften i tre satsingsområder kalt semi-custom, smart-custom og full-custom.

«Orion» tilhører den første kategorien, og ifølge verftet vil den være ferdigstilt i 2025. Avhengig av hvor lenge en eventuell kunde venter med å signere på kjøpskontrakten, minker mulighetene for individuelle tilpasninger. Fordelen er da selvsagt at ventetiden som normalt er fire til fem år når en begynner med blanke ark, reduseres betydelig.

Heesen Yachts Orion er bygget i henhold til den såkalte FDHF-malen, som skal gi økt hastighet, bedre stabilitet og lavere forbruk av diesel. Foto: Heesen Yachts

Bahamas

En annen faktor Heesen Yachts mener de kan redusere kraftig er drivstofforbruket til yachten «Orion». Skroget bygges i aluminum, i henhold til et patentert design kalt FDHF utviklet av det nederlandske skipsingeniør-firmaet Van Oossanen. Forkortelsen FDHF står for Fast Displacement Hull Form, og skal løse problemet med å måtte velge et gitt hastighets-intervall der skroget fungerer effektivt.

For å få mest mulig plass om bord har de fleste yachter tilnærmet vertikale skrogsider som gir godt med volum under dekk. Og for å kunne bruke båten på steder med grunt vann som i områdene rundt Bahamas, har de en ganske flat bunn som møter skrogsiden i en skarp profil. Ulempen med dette er at konstruksjonen ofte krever store motorer som bruker mye diesel, og gir høye driftskostnader.

I hybridmodus skal Orion kunne holde ni knops fart og bruke under 50 liter diesel i timen. f Foto: Heesen Yachts

Fire konfigurasjoner

FDHF-skroget er noe smalere enn yachter av tilsvarende lengde, men Heesen Yachts skriver i pressemeldingen at med to MTU V12 M61 motorer på 800 hk hver og to elektromotorer skal den 50 meter lange «Orion» kun bruke 45 liter i timen, ved en hastighet på ti knop.

For en farkost som veier nesten 300 tonn må det kunne sies å være temmelig bra tall. Toppfarten skal være rett over 16 knop, men da vil nok forbruket øke betraktelig. Verftet opplyser videre at det går an å bruke kombinasjonen av diesel og elektromotorer sammen med skipets generatorer i til sammen fire forskjellige konfigurasjoner. Ved å kun benytte generatorene sammen med elektromotorene, skal det være mulig å cruise av gårde lydløst i opptil ni knop.

Designen til Orion er stilren og elegant, uten unødvendige ornamenter. f Foto: Heesen Yachts

Sportslig

Det smekre skroget har en moderne og stram profil, der den vertikale baugen markerer et designspråk preget av rette linjer og rektangulære elementer. Ved å bruke sorte vindusflater langs hele overbygget som kontrast-elementer fremheves fartøyets enkle eleganse, der fraværet av unødvendige ornamenter forsterker inntrykket av eksklusivitet.

Akterspeilet er trukket ut i en fremoverlent og sportslig avslutning som gjenspeiles i taket på de øvrige dekkene. Åpne felt I skutesiden med rekkverk bidrar til at «Orion» får en lettere og mer luftig visuell signatur, understreket av den lange åpne baugen med plass til lettbåten, en vannscooter og en sofagruppe.

På toppdekket om bord i Orion kan du sitte i boblebadet og speide etter stjernebildet som har inspirert navnet til yachten. Foto: Heesen Yachts

Riddere

På toppdekket er det spiseplass for alle de 12 gjestene som har køyeplass om bord, og der står også boblebadet med fri utsikt til stjernehimmelen. En romslig bar med fire krakker bør være i stand til å hindre dehydrering hos samtlige sjøfarende, selv om de benytter solsengene lengst akter for å tine opp frosne vinter-kropper.

Hvis det skulle friste å innta dagens meny i samme stil som ridderne av det runde bord, byr det midterste dekket på sirkulære muligheter for sosialt samvær. Her vil det også bli anledning til å stirre introspektivt utover sjøen fra en dyp sofa, eventuelt gjennom noen bobler i et glass.

Interiøret om bord i Orion ser svært lekkert ut, og skal bestå av nesten 40 forskjellige materialer. Foto: Heesen Yachts

Øverste hylle

Interiøret er tegnet av Cristiano Gatto Interiør Design, og skal ifølge pressemeldingen være satt sammen av eksklusive materialer som høyglanspolert treverk, vevet lær, marmor og unike tepper produsert kun for denne yachten.

Selve beskrivelsen av hvor kjekt det blir å kose seg om bord for alle gjestene minner mest av alt om søkeresultatet hvis du googler «superlativer», men det ser unektelig lekkert ut. De store rommene holder en standard som kunne vært hentet fra et hotell på aller øverste hylle, og de store vinduene gir uhindret utsikt over havet.

Utsikten fra sengen i Owner's cabin ser ut til å være temmelig god om bord i Orion. Foto: Heesen Yachts

Marmor og LED

Samtlige gjester og mannskap har fått tildelt soveplasser nede under dekk, bortsett fra eieren som kan nyte utsikten fra sengen på hoveddekket. Skroget smalner inn mot baugen på grunn av FDHF-konstruksjonen, og mannskapet på åtte har fått tildelt den delen.

Omtrent midtskips er ti køyeplasser distribuert i kabiner med enten to enkle eller en dobbel seng. Bildene fra badeværelse og soverom viser generøst tilskåret marmor i benkene, LED-lys innfelt i speil og romslige dusjer. Det kan hende noe av gleden ved å designe ens egen yacht helt fra bunnen av blir noe en savner, men det kan også hende at en fort glemmer det dersom en velger å gå for «Orion» som Heesen allerede har bygget ferdig for deg. Levering er som nevnt planlagt i 2025, og pris er kun på forespørsel.