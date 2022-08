Princess Y85 med X-faktor

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



YACHT: I januar 2016 forlot Antony Sheriff McLaren Automotive etter ti år som administrerende direktør, og begynte i Princess Yachts som styreformann og adm. direktør.

Ifølge websiden til Princess har selskapet opplevd rekordvekst, fulle ordrebøker og ikke minst resultatregnskap der printeren bruker de blå farge-patronene i stedet for de røde.

Dette er visstnok en følge av fornyet fokus på kvalitet, teknologi og produktutvikling ved hovedkvarteret i Plymouth i England.

SATSER PÅ DESIGN: Princess Yachts ønsker å heve nivået på yacht-design, og gi følelsen av å sjekke inn på et eksklusivt hotell. Foto: Princess Yachts

Fokus på design

Alt det høres jo ut som nær sagt enhver bedriftspresentasjon, der foreleseren ikke har funnet på noe annet enn det som sto i malen.

Men Sheriff har satt fokus på design og funksjonalitet som har gjenkjennbare elementer fra eksklusive biler. Det er ikke så rart, for i tillegg til fartstid hos McLaren, sitter han også i styret hos Aston Martin, Bugatti Rimac og Pininfarina.

DOBBELT OPP: Princess Y85 er utstyrt med to MAN V12-ere på 1.900 hk hver, som skal gi en toppfart på mellom 30 og 32 knop. Foto: Princess Yachts

Pininfarina

For lesere av Finansavisen Motor er nok Pininfarina er velkjent navn, siden de blant annet hadde nærmest enerett på å tegne nye modeller for Ferrari i flere tiår.

I disse dager er de aktuelle med den elektriske superbilen «Battista», oppkalt etter grunnleggeren Giovanni Battista «Pinin» Farina. Men Sheriff har også sett muligheten for å benytte Pininfarinas kompetanse innen design for å gjøre Princess Yachts til noe utenom det vanlige.

MINDRE ER MER: Sheriff synes mange yachter i dag har et overlesset design, og ønsker et mer elegant uttrykk for Princess Y85. Foto: Princess Yachts

To V12-ere

Princess Y85 er som navnet indikerer 85 fot lang, eller 26,2 meter i landbasert målestokk. Bredden er straks over 20 fot, tilsvarende 6,3 meter, og den stikker 1,77 meter ned i vannet.

I motorrommet befinner det seg to MAN V12-ere på 1.900 hk hver, som skal gi en toppfart på mellom 30 og 32 knop. Ifølge Princess er det plass til åtte personer i fire doble kabiner, hver med eget WC, og i tillegg er det to mannskapskabiner bakerst med plass til tre.

VINDU SOM EN 12-METER: Den nedre vindusflaten på skroget til Princess Y85 har en profil som minner om designet til klassiske seilbåter i 12-meters klassen. Foto: George Edwards / Princess Yachts

Hører hjemme på sjøen

Basert på tallene alene, skiller ikke Princess Y85 seg så mye ut fra konkurrentene. Men Princess har i samarbeid med Pininfarina og skipsingenørene fra Olesinski klart å videreføre filosofen til Enzo Ferrari, der design og funksjonalitet til sammen danner en helhet.

I et intervju med LUX magazine uttalte Sheriff at han synes en del yachter er overlesset med aggressive designelementer som ikke tjener noen hensikt. Hans målsetting er at Princess Yachts skal bringe eleganse og raffinement tilbake, og bygge yachter som ser ut som de hører hjemme på sjøen.

LANGSTRAKT S: Det sølvfargede taket på Princess Y85 står montert på to lange S-profiler som gir båten et sportslig og elegant preg. Foto: George Edwards / Princess Yachts

Italienske linjer

Princess Y85 er i så måte et glimrende eksempel på nettopp det. Sett på avstand har den en svært elegant profil, med klassiske italienske linjer. Akkurat som en skreddersydd dress greier den å fremstå som eksklusiv og luksuriøs uten å virker prangende, takket være en helhetlig design med fokus på hver minste detalj.

Den nedre delen har et innfelt sort vindu som strekker seg i hele skrogets lengde. Dersom du dekker over resten av bildet og kun studerer den sorte glassflaten, minner det om profilen til klassiske 12 meters konkurranse seilbåter.

Sportsbil

Med enkel hvit list som starter i nedre kant av frontruten og stiger svakt i en bue opp til flybridge, unngår de elegant å gi de massive sidevinduene preg av Vestlands-ferge. Samtidig har de bygget inn muligheten til å senke den midterste delen av dem, for å slippe havbrisen inn i salongen.

Kanten av flybridge speiler buen du kan se nederst i den sorte glassflaten langs skrogsiden. Den er vendt oppover, med en vinklet grad bakerst som heller utover. Det gir assosiasjoner til bakskjermene på lekre sportsbiler, og fungerer samtidig som festepunkt for det store soltaket. For å bryte opp alt det sorte og hvite, har de montert et sølvfarget soltak hvilende på to lange utstrakte S-profiler og det hele er sportslig, lekkert og elegant i like deler.

Lekre detaljer

Innebygget i soltaket går det an å bestille noe som ligner persienner, slik at en kan slippe inn litt sollys, eller en kan velge å ha hele toppen i glass. Det kryr av lekre detaljer om bord, som glassveggen bakerst på flybridge, trappetrinnene kledd i teak med belysning på undersiden, og solsengen som tilsynelatende svever litt over dekket.

En bar med vask og isbiter er typisk noe som ofte støpes i et stykke, og står som en hvit kloss i et hjørne. I Princess Y85 er det et elegant utformet møbel, der det er tydelig at designeren har fått lov til å bestemme utforming og fargevalg.

Regnskog

Under dekk fortsetter Princess Y85 å gi inntrykk av at du har sjekket inn på et eksklusivt hotell.

Indirekte belysning skaper forskjellige stemninger basert på hva du velger, et stereoanlegg levert av Naim er bygget inn i hele båten, og over alt er det avrundede hjørner og kunstferdig utformede detaljer. Dusjkabinettet til hver av kabinene har «regnskogeffekt» i taket, og eierens kabin midtskips er større enn mange leiligheter i Oslo sentrum.

Kan koke adskilt

For de som liker å lage mat er byssa utstyrt med det aller meste, og det går fint an å delta i samtalen ute i salongen mens du svinger sleiva. Men også her dukker det opp en detalj som viser hvor gjennomtenkt designen er.

Ved å trykke på en knapp heves en skillevegg, og sørger for at matlagingen foregår adskilt fra gjestene. Dersom du har med mannskap, kan de åpne en dør ut mot dekk, og bevege seg langs skutesiden for å ikke forstyrre måltidet.

Ikke alene

Mannskapet har for øvrig fått plass helt bakerst, med adkomst via en dør i akterspeilet. Innenfor ligger motorrommet, med de to store MAN V12-erne, doble generatorer samt alt av hydraulikk.

Styreposisjonen på brua har digitale skjermer for alt av instrumenter, og praktisk nok er det også et toalett like bak. Kapteinen trenger ikke føle seg alene, de har nemlig fått plass til en sofa og et lite bord på kommandobrua, samt at det er doble seter der inne. Oppe på flybridge er det en tilsvarende styreposisjon, der alle de digitale instrumentene ligger skjult helt til du trykker på en knapp.

KAPTEIN: Princess Y85 har digitale flater som viser alle funksjoner og instrumenter. Tilsvarende styreposisjon er plassert oppe på flybridge dersom kapteinen foretrekker mer frisk luft. Foto: Princess Yachts

Princess Lifeline

Det burde gi gode muligheter for en vellykket tur, men dersom uhellet skulle være ute følger det med «Princess Lifeline» abonnement i to år.

Det er ifølge Princess en kombinert redningstjeneste og sikkerhetsline, tilgjengelig døgnet rundt, der en kan få både medisinsk hjelp samt rådføre seg om hvordan en best kan sørge for å komme trygt i havn.

Princess Yachts opplyser at startprisen for Y85 ligger på cirka 75,5 millioner kroner, og leveringstid er omkring to år fra du bestiller.