Utbruddet i Mount St. Helens: – Det var ingen steder å flykte

Årene gikk, folk overså at den sovende kjempen stadig var en aktiv vulkan og flere valgte å bygge seg hus omkring foten av Mount St. Helens. Det hadde imidlertid ikke manglet på varsler om hva som var i gjære i tiden før helvete brøt løs den 18. mai 1980.

Flere forskere hadde strømmet til fjellet etter at et jordskjelv med 4,2 i styrke hadde rystet Mount St. Helens den 20. mars 1980. Syv dager senere blåste en eksplosjon ut et stort hull i fjellet. Fra hullet ble det spydd ut aske og damp i en sky som strakk seg mer enn seks kilometer opp i luften. Samtidig inntraff daglige jordskjelv både i og under fjellet.

