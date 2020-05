Blodbadet varte under en time, og som ved et under klarte Charles Edward Stuart å slippe unna med livet i behold. Andre var ikke like heldige:

Mellom 1500 og 2000 jakobitter ble drept eller skadet i løpet av det korte slaget. Regjeringsstyrkenes tap var til sammenlikning 50 døde og 259 skadde.

I dag er Culloden blitt Skottlands nest mest populære historiske reisemål, kun Edinburgh Castle trekker flere besøkende. De mange turmulighetene i nærområdet er meget ettertraktet, men desto flere kommer hit nettopp på grunn av stedets blodige historie. Og antallet besøkende har steget ytterligere de senere år som følge av TV-serien «Outlander» der slaget skulle få en sentral rolle.

VIDEO: Scene fra slaget ved Culloden Moor, slik det fremstår i TV-serien «Outlander»

Det er blitt reist et minnesmerke over de falne, og rundt om i landskapet kan man se små gravstener som markerer hvor skotske klansherrer ligger begravet. Men de døde har aldri funnet ro, hevder overtroen. Ifølge The Sun skal lokalbefolkningen leve i frykt for «jubileumsspøkelsene» som hvert år den 16. april skal reise seg og dukker opp fra tomme intet for å utkjempe slaget til evig tid.

