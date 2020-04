Lurte hele byen til å tro at vulkanen hadde utbrudd

Innbyggerne i byen Sitka i Alaska fikk trolig kaffen i halsen da de tittet ut av vinduet om morgenen den første april 1974. Kanskje måtte de gni søvnen litt ekstra ut av øynene også. For kom det ikke svart røyk opp fra krateret til den utdødde vulkanen på andre siden av sundet?

Jovisst gjorde det det. Øynene hadde ikke bedratt dem. Svart, tykk røyk sev vitterlig opp fra 976 meter høye Mount Edgecumbe 19 kilometer unna.

I sjokk og vantro tok bekymrede innbyggere til gatene for å ta vulkanen bedre i skue. Det vakre fjellet hadde sist hatt utbrudd for 4000 år siden. Nå så det ut som om det kunne komme til å eksplodere når som helst.

Myndighetene ble kontaktet. Kystvakten sendte et helikopter opp mot fjellet for å undersøke. Og der, mens helikopteret lå stille i luften over krateret, så de det. Haugen med bildekk som brant nede i krateret - og ved siden av, de megetsigende store bokstavene noen hadde tråkket opp i den hvite snøen: APRILSNARR!

... Du har de som lurer folk første april med å bytte om på noen taster på tastaturet, later som de er gravide – eller som sier at du har en flekk på skjorta. Og så har du de som fyller en utdødd vulkan med gamle bildekk og tenner på, for å narre hele byen til å tro at det er utbrudd på gang ...

Som du sikkert har skjønt allerede, handler denne historien om de sistnevnte.

Porky Bickar



Det var den lokale spilloppmakeren Oliver «Porky» Bickar som sto bak det som av mange fortsatt regnes som en av tidenes beste aprilspøker. Bickar, som gikk under kallenavnet Porky, døde i 2003, 79 år gammel. Men ABC Nyheter har vært i kontakt med sønnen, David Bickar, som var med på å gjennomføre det legendariske vulkanstuntet.

David Bickar minnes farens aprilpåfunn med entusiasme og glede. Foto: Smith College.

– Ja, haha, faren min hadde planlagt spøken lenge. Jeg var med på å samle sammen gamle bildekk, røykgranater og olje som ble puttet ned i krateret. Vulkanen ligger omlag 19 kilometer fra Sitka, så det krever MYE røyk for å få det til å se ut som et troverdig utbrudd på så lang avstand, forteller Bickar til ABC Nyheter.

De gamle bildekkene og alle remedier ble fraktet med helikopter til krateret rett før det ble tent på om morgenen den første april 1974. Dagen var perfekt, fordi det var klarvær og Mount Edgecumbe var godt synlig i flere mils omkrets.

– Jeg var på college i Oregon da faren min gjennomførte det fiktive utbruddet. Jeg ble veldig glad da jeg hørte at han hadde klart det og at det var en suksess, minnes David Bickar.

Han forteller at historien ikke stopper der. For da faren kom tilbake til Sitka fra vulkanen, tok han kontakt med flere av vennene sine som var kjøpmenn i byen, og gjorde dem oppmerksom på at det så ut som om vulkanen kom til å ha snarlig utbrudd.

– Han fortalte dem at Sitka sannsynligvis var fortapt, men at han for å være snill kunne overta geskjeften deres for en tidel av verdien før utbruddet.

Ifølge David Bickar ble farens tilbud møtt med stor mistenksomhet.

Les også: Mange medier dropper aprilsnarr – andre har overtatt

Kystvakten ble sint



Gammel faksimile av Porky Bickar som var hjernen bak vulkanspøken i Alaska i 1974. Porky Bickar døde i 2003.

For å unngå panikk hadde Porky Bickar på forhånd varslet føderale luftfartsmyndigheter og lokalt politi om planen sin. Men han hadde glemt å si fra til Kystvakten, som var de som sendte ut helikopter for å ta «utbruddet» nærmere i øyesyn.

I flere av gjenfortellingene av den utrolige historien hevdes det at kystvakten tok spøken med smil og godt humør. Ifølge David Bickar er det langt fra sannheten.

– Nei, kommandøren i Kystvakten var ikke så forståelsesfull som beretningene vil ha det til. Han var rasende. Men han roet seg etter at han fikk en telefon fra luftfartsmyndighetene som påpekte at om han hadde tatt kontakt med dem FØR han beordret helikopteret på rekognosering, så ville de fortalt ham at det bare var en varslet spøk.

Les også: Fant 50 år gammel flaskepost – sporet opp avsenderen

– En uforbederlig spøkefugl



Bickar er glad for at historien om vulkanspøken fortsatt lever og er kjent over hele verden, selv 46 år etter aprildagen i 1974.

– Jeg tror det skyldes at mange bet på spøken, og at den fikk mye oppmerksomhet. Dessuten var det en snill spøk, den gikk ikke på bekostning av noen, og så var den enkel nok til at vi alle kan tenke at vi selv kunne ha funnet på det.

Han beskriver faren sin som en uforbederlig spøkefugl, som alltid pønsket på neste påfunn, men som også var nøye på at ingen skulle ta skade eller bli såret i spøkene.

– Skjønt, littegranne skade gjorde ingen harm, forteller Bickar og nevner historien om da faren fylte en eske med fiskeslo, pakket den inn i vakkert papir og pen sløyfe og satte den på en benk på andre siden av restauranten han og kompisene pleide å ta morgenkaffen.

Det bor rundt 9000 innbyggere i byen Sitka. Byen var tidligere en del av russisk Alaska. Foto: NTB scanpix.

Planen var at noen skulle stjele esken, pakke opp - og få tidenes overraskelse. Slik gikk det ikke.

– Mannen som fant esken leverte den bare rett til politet. Og Sitka er en liten by, så politiet skjønte med en gang at det bare dreide seg om ett av pekene til far min. Derfor ringte de restauranten og ba faren min om å komme nedom for å hente gaven sin.

– Slukøret måtte han dra ned på stasjonen for å plukke opp esken med fiskeslo. Men skuffelsen varte ikke lenge. Da faren min fikk navnet på finneren, sendte han en eske med god røkelaks til ham med hilsenen: «Jeg skjønte du ikke likte den andre fisken min noe særlig».

Les også: Candiruen i Amazonas – verdens mest ondskapsfulle fisk

Stolt over slektskapet



David Bickar bor ikke lenger i farens hjemby i Alaska. Han jobber i dag som kjemiprofessor ved Smith College i Northampton, Massachusetts. Men han forteller til ABC Nyheter at folk stadig kommenterer etternavnet hans og spør om han er i slekt med «den Bickar som tente på vulkanen».

– Når folk spør, forsøker jeg å fremstå som høflig tilbakeholden når jeg bekrefter at, ja, det er jeg.

Favorittepisoden hans var da han var avgangsstudent og bodde på sørøstkysten av USA. Han skulle kjøre en gjesteforsker til flyplassen og forsøkte seg på småprat. Han sa at han var fra byen Sitka i Alaska.

– Forskeren var stille en stund. Så sa han: Jeg har hørt om Sitka i Alaska. Det er en utdødd vulkan der. Og en første april var det en fyr der som fylte vulkanen med gamle dekk og tente på ...

Les også: Supervulkaner kan ødelegge verden

St. Helens utbrudd i 1980



Alaska ligger i et område hvor det fortsatt finnes aktive vulkaner. Det største utbruddet i USAs historie skjedde i delstaten Washington sør for Alaska i 1980 da fjellet St. Helens eksploderte.

Utbruddet var så kraftig at 540 millioner tonn med aske med slynget til værs. 400 kvadratkilometer med skog ble slått over ende.

Ifølge lokale beretninger fikk Porky Bickar et brev i posten kort tid etter det voldsomme utbruddet.

– Denne gangen har du gått for langt, sto det.