Danmark gir single grønt lys for å ha sex

– Vi er seksuelle vesener, og selvsagt skal man ha sex i denne situasjonen. I likhet med all menneskelig kontakt, så finnes det risiko for smitte, men naturligvis skal du kunne ha sex, sier leder for Sundhedsstyrelsen, Sören Broström, til danske TV2.

Coronavirus skilles ut via luftveiene ved direkte dråpespredning, som hosting og nysing, men trolig ikke via sæd eller sekret. Derfor har ikke WHO eller Folkehelseinstituttet lagt spesielle føringer på dette.

– Sex er bra. Sex er sunt

I Danmark har regjeringen og et bredt flertall i Folketinget blitt enige om å åpne for at flere yrkesgrupper får komme tilbake på jobb denne uken, blant dem frisører og tatovører. Barnehager og barneskoler er allerede åpnet ettersom antall coronasmitten har falt markant.

– Ingen har lyst til å holde Danmark lukket én dag mer en høyst nødvendig, Men vi må ikke gå hurtigere fram enn at vi fortsatt kan ha kontroll på epidemien, uttaler statsminister Mette Frederiksen.

Nå oppfordrer også danske helsemyndigheter sin egen befolkning til ikke å legge på seg strengere restriksjoner enn høyst nødvendig, eller unnvære seksuell kontakt, selv om man ikke bor under samme tak.

– Sex er bra. Sex er sunt, sier leder for Sundhedsstyrelsen, Sören Broström. Hans kollega Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut, sier dette til dansk TV2.

– Jeg tenker ikke at det er forbud mot å møtes. Det er kun i forhold til større forsamlinger. Så på den måten tenker jeg at det stadig er mulighet for å ha den form for kontakt, og især med en fast partner.

«Du må naturligvis gjerne dyrke sex»

Berlingske Tidende har samlet svar fra Sundhedsstyrelsen, Politiet, Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og andre kilder på de mest vanlige spørsmål om hvordan danskene kan leve sine liv.

Fakta om coronaviruset * Først oppdaget i den kinesiske storbyen Wuhan i desember i fjor * Navnet på viruset er SARS-CoV-2, forkortelsen står for Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Forårsaker sykdommen covid-19 * SARS-CoV-2 er et coronavirus. Det finnes også mange andre typer coronavirus, og noen av dem forårsaker forkjølelse hos mennesker. Andre smitter bare mellom dyr * Oppsto sannsynligvis først blant flaggermus, i likhet med flere andre typer virus som er farlige for mennesker. Kan først ha spredt seg til en annen dyreart og derfra til mennesker i Wuhan * Omtales vanligvis som «coronaviruset» eller «det nye coronaviruset» av medier og myndigheter både i Norge og andre land. Av og til brukes også «covid-19», selv om dette egentlig er navnet på sykdommen som viruset forårsaker * Har spredt seg fra Kina til de aller fleste land på kloden. Utbruddet ble erklært som en pandemi av Verdens helseorganisasjon (WHO) 11. mars * Vanligvis rammer viruset først og fremst luftveiene. Mange får en mild forkjølelse, men et mindretall får lungebetennelse og blir alvorlig syke * Risikoen for alvorlig sykdom og død er klart høyest blant eldre og personer med andre underliggende sykdommer og helseproblemer (Kilder: SNL, FHI, NTB)

«Du må naturligvis gjerne dyrke sex, selv om verden strever med covid-19. Sex er et naturligt, menneskelig behov. Der er likevel noen ting som er verdt å tenke over først. Det er en god idé å begrense seg til sex med sin partner. Er man single, så er det fornuftig å holde seg til en eller få partnere. Helst noen som man kjenner godt fra før. Hvis man boltrer seg i tallrike partnere, som man ikke kjenner fra før, økes risikoen for smitte. Unngå sex hvis du eller din partner har symptomer på covid-19.»

– Seksuell kontakt med en som er syk er en risikosituasjon

Da ABC Nyheter intervjuet seksjonsleder ved resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet, Hanne-Merete Eriksen-Volle, kort tid etter at pandemien traff Norge, ga hun dette rådet til single:

– Har du influensasymptomer, skal du ikke gå på byen, men holde deg hjemme. Møter du en som hoster eller er hes, er det neppe den du vil gi et ekstra kyss. Per i dag vet vi ikke om coronavirus smitter via kroppsvæsker som skilles ut seksuelt, men da det er vanskelig å ha sex uten å ha nærkontakt, vil dråpesmitte kunne forekomme. Dermed vil seksuell kontakt med en som er syk være en risikosituasjon, uttalte Hanne-Merete Eriksen-Volle.

I «Debatten» på NRK1 uttalte lege og forfatter Ellen Støkken Dahl at Folkehelseinstituttets råd når det kommer til sex er litt uklare, for eksempel når det gjelder sex med en kjæreste som man ikke bor under samme tak med.

Sex med kjæresten er ok, men ikke flere partnere

– Jeg fikk bekreftet at man kan ha sex med kjæresten sin hvis man har én kjæreste. Flere av mine pasienter har flere faste partnere, men det kan begrenses til én partner, sa Dahl. Samtidig understreket hun at man skal unngå one-night stands.

Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet, fulgte opp med å si at det viktigste er intensjonen med tiltakene som er innført - at hver av oss skal ha færrest mulige kontakter.

Medisinsk direktør i Terrence Higgins Trust, Michael Brady skriver i et blogginnlegg at redusert kroppskontakt og mindre sex vil ha stor innvirkning på kampen for å redusere spredning av coronaviruset.

– Ikke ha sex med fremmede

– Hvis du fremdeles vil ha sex med noen andre, så er den tryggeste partneren vedkommende som du bor sammen med. Å ha nærkontakt - inkludert sex - med bare én person eller en liten krets av mennesker, bidrar til å redusere risikoen for virusets spredning. Det anbefales sterkt at du ikke tar kontakt med fremmede

Fakta om coronautbruddet i Norge * 182 personer med covid-19-sykdom er meldt døde. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19.

* Gjennomsnittsalderen til de 154 døde som var varslet til FHI mandag, var 83 år. 55 prosent av de døde er menn. * 7.200 personer har fått påvist smitte av coronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert klokken 15 tirsdag. * Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet (per midnatt natt til 20. april), er 47 år. 51 prosent av de smittede er kvinner. * 41 prosent har fått smitten i Norge. Av dem som er smittet i andre land, er 10 prosent smittet i Østerrike, 5 prosent i Spania og 2 prosent i Italia. For 26 prosent er smittested ukjent. * Reproduksjonstallet, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person smitter videre, var tirsdag 0,66. * I alt 144 coronapasienter var mandag innlagt på sykehus. * 102 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 20 i Helse vest, 11 i Helse Midt-Norge og 11 i Helse nord. * 66 pasienter ble mandag behandlet på intensivenhet. * Gjennomsnittsalder på alle de 201 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 74 prosent er menn. Det er registrert 26 dødsfall ved intensivenhetene. * 145.279 personer var fram til søndag ettermiddag testet for coronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive. * Per tirsdag ettermiddag var 1.056 sykehusansatte i karantene på grunn av coronaviruset, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )

eller flere partnere for sex, oppfordrer Brady.

FHI ber derfor nordmenn om å vise aktsomhet dersom man ikke føler seg frisk, og dermed ikke eksponerer andre mennesker for sykdom mer enn nødvendig.

Les også: Spør psykologen: Kona mi sa at jeg kunne finne en dame å ha det kjekt med. Bør jeg?

– Ektefeller og kjærester kan bli smittet

– Vi sier ikke at man ikke skal ha sex eller fysisk kontakt, men de fleste av oss er som regel mer forsiktige når vi kjenner at vi er syke eller vet at vi har vært i en risikosituasjon. Da holder vi oss vekk fra andre og unngår nærkontakt. Vi ser at blant dem som nå er smittet, at de er blitt det etter nærkontakt med en syk person. Ektefeller og kjærester kan bli smittet ved at en sitter nært hverandre når en prater eller ved ved mer intim kontakt som kyssing, uttalte seksjonsleder ved resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet, Hanne-Merete Eriksen-Volle til ABC Nyheter i mars.

Folkehelseinstituttet har i NRKs debattprogram bekreftet at du kan kysse og ha

sex kjæresten din. Det gjelder hvis du har èn fast kjæreste og det gjelder selv om dere ikke bor i samme husstand. Men det er under forutsetning av at andre viktige råd følges når dere treffes.

Ikke treff kjæresten hvis du er syk

Bor dere ikke på samme sted, kan det bli vanskelig å få til å treffes siden man skal begrense reising mest mulig og prøve å unngå offentlig transport.

Det kan også være vanskelig hvis dere skal treffes der den ene bor og det også bor andre der. Da må alle andre regler om maksimalt antall mennesker på samme sted, avstand mellom folk og god håndhygiene følges, skriver ung.no.

Men dersom du er i karantene, i isolasjon eller har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du heller ikke treffe kjæresten din eller andre relasjoner utenfor husstanden.