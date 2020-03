– Coronaviruset sprer seg helt via dråpesmitte. Vi ser at blant dem som nå er smittet, at de er blitt det etter nærkontakt med en syk person. Ektefeller og kjærester kan bli smittet ved at en sitter nært hverandre når en prater eller ved ved mer intim kontakt som kyssing, sier seksjonsleder ved resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet, Hanne-Merete Eriksen-Volle til ABC Nyheter.

– Du bør ikke gå på byen, men holde deg hjemme

– Bør nordmenn være forsiktig med å ha sex med personer de møter på et utested eller andre sosiale arenaer?

Seksjonsleder ved resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet, Hanne-Merete Eriksen-Volle. Foto: FHI

– Har du influensasymptomer, skal du ikke gå på byen, men holde deg hjemme. Møter du en som hoster eller er hes, er det neppe den du vil gi et ekstra kyss. Per i dag vet vi ikke om coronavirus smitter via kroppsvæsker som skilles ut

seksuelt, men da det er vanskelig å ha sex uten å ha nærkontakt, vil dråpesmitte kunne forekomme. Dermed vil seksuell kontakt med en som er syk være en risikosituasjon, påpeker Hanne-Merete Eriksen-Volle.

Anbefaler ikke sex-stopp



Seksjonslederen mener det ikke er nødvendig å be nordmenn generelt være mer forsiktige og ha mindre sex, men oppfordrer likevel folk flest til å være mer oppmerksomme dersom man kjenner symptomer som kan være corona-relatert, og justere levemåte og vaner deretter.

Slik beskytter du deg mot koronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

– Vi sier ikke at man ikke skal ha sex eller fysisk kontakt, men de fleste av oss er som regel mer forsiktige når vi kjenner at vi er syke eller vet at vi har vært i en risikosituasjon. Da holder vi oss vekk fra andre og unngår nærkontakt. Virusutskillingen er dessuten mest aktiv når du kjenner symptomer, forklarer Eriksen-Volle, som ber nordmenn være solidariske med risikogrupper.

– Det generelle rådet er at vi alle legger opp til en solidaritetshandling hvor vi tar et felles ansvar for hverandre og holder oss hjemme når vi er syke.

– Vanskelig å hindre smitte innen et hushold

FHI ber derfor nordmenn om å vise aktsomhet dersom man ikke føler seg frisk, og dermed ikke eksponerer andre mennesker for sykdom mer enn nødvendig.

– Rådet er å holde seg mest mulig i ro til symptomene er borte. Lever man i en familie eller med samboer eller venner i bofellesskap, er det viktig å være ekstra nøye med hånd- og hostehygiene, samt holde litt distanse fra andre. Er man minst en meter fra en syk, skal det mye til at man smittes med dråper som skilles ut, understreker Eriksen-Volle.

Fakta om viruset covid-19: * En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med 11 millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. * Fram til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte. * 26. februar bekreftes det første tilfellet av viruset i Norge hos en person i Nord-Norge som har vært i Kina. Personen er frisk og holdes isolert. Folkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig at vedkommende utgjør en smitterisiko. * Samme dag ba Folkehelseinstituttet norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi. Kilde: Folkehelseinstituttet, diverse nyhetsbyråer.

Hun viser til at når en syk eller smittet person snakker, men spesielt hoster eller nyser, slynges dråper med smittestoff ut i luften.

– Personer som står i nærheten vil kunne puste inn luft med smittestoffer i, eller få smittestoff på ansikt eller hender og deretter videre til munn, nese eller øyne. Denne formen for smitte kalles dråpesmitte. Det er derfor dessverre vanskelig å hindre smitte innen et hushold, det er derfor gjerne vi anbefaler at også de som bor sammen med en smittet med coronavirus, skal være i karantene, minner seksjonslederen om.



Virus kan overleve på sedler, knapper og dørhåndtak



– Virus kan leve på overflaten av gjenstander. Derfor er det viktig med god håndhygiene, oppfordrer Folkehelseinstituttet.Foto: Colourbox.com

– Hva med pengesedler, bensinpumper, minibanker, dørhåndtak, toaletter og interiør på kollektive transportmidler, som mange mennesker berører i løpet av en dag?

– Virus kan leve på overflaten av gjenstander. Det gjelder også penger, dørhåndtak og den type ting i noen dager. Vi vet at tilsvarende virus kan leve utenfor kroppen i en periode, men nøyaktig hvor lenge vet man egentlig ikke helt. Derfor er vi veldig opptatt av håndhygiene, at man vasker hendene før man spiser, og ikke fører hender opp til ansiktet, munn og nese før man har vasket seg. Ellers risikerer du å få overført viruset, svarer Hanne-Merete Eriksen-Volle.

– Mange nordmenn bruker mye tid på treningssentre, i basseng, på spa og velvære. Er dette trygt?

– Jeg tenker at de fleste mennesker er mindre aktive når de er syke og merker symptomer på forkjølelse og influensa. Man orker som regel ikke å trene når man er syk. Når det gjelder bading skal det mye til for at dette viruset overlever i et klorbasseng.

– Vi må ikke bli hysteriske med ikke å skulle røre ting

– Hva med vanlig kontakt mellom mennesker?

– Når det gjelder dråpesmitte generelt, kommer det ut små dråper når man prater og hoster. Derfor er rådet å holde litt avstand når man er syk, det vil si minst en meter før dråpene falle ned. Viruset kan lande på ulike gjenstander i ulike situasjoner, men vanlig såpe og vann vil fjerne disse virusene effektivt. Når såpe og vann ikke er tilgjengelig, er håndinfeksjonsmidler effektivt.

Samtidig er Folkehelseinstituttet opptatt av at folk flest beholder fatningen og ikke lar seg skremme.

– Vi har virus og bakterier over alt. Vi må ikke bli hysteriske med ikke å skulle røre ting. Det er en lite farbar vei å gå. Da må man i så fall pakke seg helt inn. Her gjelder det å bruke sunn fornuft, oppfordrer seksjonsleder ved Folkehelseinstituttet, Hanne-Merete Eriksen-Volle.

