Klart råd til single: Ikke ha sex med fremmede

Det er gått tre uker siden regjeringen innførte de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge siden andre verdenskrig. Helseminister Bent Høie er blant flere som understreker viktigheten av å holde minst to meters avstand til hverandre innendørs, og at man helst ikke bør være mer enn fem personer samlet inne i samme rom.

Samtidig er det flere som kjenner på et akutt behov for nærhet og kroppslig varme fra et annet mennesker, bare det å kunne gi hverandre en klem er blitt et savn. Samtidig opplever mange single denne tiden som et ufrivillig sølibat.

For hvor farlig kan det egentlig være å ha sex med andre, så lenge man avstår fra kyssing og er nøye på å vaske hendene både før og etter akten?

Begrens til én partner



I onsdagens «Debatten» på NRK1 sier lege og forfatter Ellen Støkken Dahl at Folkehelseinstituttets råd når det kommer til sex er litt uklare. Kan man for eksempel ha sex med den man er kjæreste med, selv om man ikke bor på den samme adressen?

– Jeg fikk bekreftet i sted at man kan ha sex med kjæresten sin hvis man har én kjæreste. Flere av mine pasienter har flere faste partnere, men det kan begrenses til én partner, sa Dahl. Samtidig understreket hun at man skal unngå one-night stands.

Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet, fulgte opp med å si at det viktigste er intensjonen med inntakene som er innført - at hver av oss skal ha færrest mulige kontakter.

– Hvis du har én kjæreste så skal du få være sammen med din kjæreste. Men du skal ikke være ute og søke etter nye akkurat nå, eller sjonglere mellom flere, sa hun.

Det beste rådet er å ikke søke treff med noen nå. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

– Sex er en del av livet

I et blogginnlegg på hjemmesiden til TerrenceHiggins Trust – en britisk helseorganisasjon som har jobbet med hiv og seksuell helse siden tidlig på 1980-tallet – kommer medisinsk direktør Michael Brady med en rekke råd til hvordan vi bør forholde oss til dating og sex i disse coronatider.

– Jeg har aldri vært en talsmann for å fremme avholdenhet, men dette innlegget handler ikke om å beskytte din seksuelle helse: det handler om å beskytte din generelle helse og de rundt deg mot et virus som kan være dødelig, innleder Brady.

Til daglig jobber Brady som helse- og hivkonsulent ved King’s College Hospital og er nasjonal rådgiver for LHBT-helse i Storbritannia. Han er dessuten medisinsk direktør i Terrence Higgins Trust.

Michael Brady som til daglig er helse- og hivkonsulent ved King’s College Hospital og nasjonal rådgiver for LHBT-helse i Storbritannia. Foto: Terrence Higgins Trust

Brady er tydelig på at med mindre du har sex med en partner du bor med, er det viktig å finne seksuell nytelse på andre måter.

– Til tross for situasjonen med covid-19, må vi huske at sex er en viktig del av livet, men akkurat nå må vi finne andre måter å oppnå seksuell glede og tilfredshet på, skriver Brady som kommer med svar på ofte stilte spørsmål om sex og kos.

«Kan coronavirus overføres gjennom sex?»

Brady forteller at det foreløpig er ingen holdepunkter som tilsier at coronaviruset kan overføres gjennom seksuell kontakt .

– Derimot er det ettertrykkelig bevist at det spres gjennom nær fysisk kontakt. Viruset kan overføres gjennom direkte kontakt med spytt eller slim, hvilket tilsier at kyssing er utelukket.

«Er det trygt å ha sex?»

Det er anslått at så mange som 1 av 3 personer med covid-19 ikke har noen symptomer - men kan fortsatt gi viruset videre til andre. Det holder derfor ikke å ha vasket hendene på forhånd og avstå fra kyssing under sex. For selv om noen ikke har symptomer, kan de fremdeles være bærere av viruset.

Brady forklarer at det å redusere kroppskontakt og ha mindre sex vil ha stor innvirkning på kampen for å redusere spredning av coronaviruset.

– Hvis du fremdeles vil ha sex med noen andre, så er den tryggeste partneren vedkommende som du bor sammen med. Å ha nærkontakt - inkludert sex - med bare én person eller en liten krets av mennesker, bidrar til å redusere risikoen for virusets spredning. Det anbefales sterkt at du ikke tar kontakt med fremmede eller flere partnere for sex, skriver han.

Hvilke andre måter kan jeg ha sex?

Den tryggeste personen du kan ha sex med i disse tider, er deg selv, ifølge Brady.

– Det er ingen fare for å overføre coronavirus gjennom onani, og det er nok av bevis som viser at onani kan lindre stress og angst. Hvis du bruker sexleketøy, må du vaske dem og hendene dine med såpe i minst 20 sekunder både før og etter, forklarer han.

Brady trekker samtidig frem teknologiske hjelpemidler, som klassisk telefonsex eller å avtale videodate. Her er det viktigste at man ikke føler seg presset til å gjøre noe man selv ikke er komfortabel med.

Det anbefales på det sterkeste at du ikke avtaler sex-treff med fremmede, eller har flere sexpartnere. Illustrasjosnfoto: Shutterstock

Bør jeg bruke sjekkapper/datingsider?

Datingsider og apper spiller en viktig rolle fordi folk kan opprettholde kontakt med hverandre. Dersom du velger å møte en du chatter med, råder Brady til å unngå kyssing, vask hendene og bruk kondom for å redusere spyttkontakt ved oralsex.

– Men det beste rådet er å unngå dating fullstendig. Selv om du møter noen du liker på en app, ville det være mye bedre å glede seg over hverandre på nettet via videochat eller -meldinger. Eller til og med god gammeldags telefonsex.

– Vær forsiktig med bildene du deler - vær oppmerksom på at bilder kan identifisere deg, og en chat-økt kan bli sett av andre eller tatt opp, understreker han.