Selger sex under corona: – Jeg er en nødvendighet

Etter at hun medvirket i en TV-sendt dokumentar om prostitusjon, er Kirie Redfield blitt et kjent ansikt hjemme i Storbritannia. Hun har i dag sitt eget selskap og betaler skatt på alt hun tjener, hun bruker til og med regnskapsfører for å kunne ha orden i sakene.

Ifølge Mirror som har gjort et lengre intervju med henne, tilbyr Redfield ubeskyttet samleie i femten minutter for 30 pund (omkring kroner). Selv er hun ikke bekymret for at hun bryter lockdown-reglene som er innført i forhold til sosial distanse.

– Menn har sine behov vet du. Jeg er ikke bekymret for reglene, fordi dette er en jobb jeg må ta vare på, akkurat som når en lege eller sykepleier jobber, svarer Redfield.

Redfield, som selv er i trettiårene og gift, har denne uken kjørt rundt i Yorkshire med sin caravan av merket Citröen Relay. Bak i bilen er det installert en bred dobbeltmadrass.

Da hun parkerte like ved en fotballstadion, betjente hun syv menn i løpet av en effektiv time. Når Mirror spør henne hvor mange klienter hun har i løpet av en dag, svarer hun raskt:

– Jeg sier alltid aldri nok. Selv om jeg har 40 , er det ikke nok . Det er helt sikkert, ta det helt med ro, forsikrer Redfield som ifølge egen hjemmeside også har medvirket i tyske pornofilmer av den mer ekstreme typen.

– Folk vil gjerne møte meg. Det er jo ikke hver dag man får muligheten til å møte en ekte pornostjerne, forteller Redfield som samtidig ber avisen om ikke bruke «prostituert» om henne.

– Jeg er eskorte og pornostjerne, utdyper hun.