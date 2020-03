I løpet av de siste to ukene har andelen som jobber fra hjemmekontor skutt i været, samtidig som minst 60.000 nordmenn har meldt seg ut av treningssentre som følge av stengte dører. Ikke desto mindre er det viktig å ta hensyn til fysisk form. Trening har mange beviselige effekter for mentalt velvære, og kan være et velkomment avbrekk fra daglig stress.

Det er også, for å si det direkte, mulig at du kommer til å ha mye fritid fremover.

En stor nordisk undersøkelse om trening og kosthold, gjennomført av YouGov for Herbalife Nutrition, viser at 7 av 10 nordmenn skulle ønske de var mer fysisk aktive. Hovedårsakene til at nordmenn ikke får rørt tilstrekkelig på seg, er at de ikke orker (39 prosent) eller har lite med tid (28 prosent).

– At man ikke orker kan jo være på grunn av krevende jobber og familieforpliktelser, mens noen av oss kanskje bare er litt late. Men mange har i hvert fall fått mer tid etter klokken 16, sier nordisk sjef i Herbalife Nutrition, Mia Bergmann, i en pressemelding.

«Januar-fella»

Ettersom det aller meste av fritidssysler og sosiale sammenkomster er blitt satt på vent, er det få alternativer å bruke tiden på når dagens jobbinnsats er avsluttet. Likevel er det ikke gitt at vi bruker den ledige tiden til å trene, spise sunt og komme i knallform. Det finnes nemlig to fallgruver: overoptimisme og konstant helgekos.

– Nå i disse corona-tider må vi unngå den typiske «januar-fella» én gang til ved å starte for voldsomt, for så å ikke klare å opprettholde det, sier Bergmann.

(Saken fortsetter under)

Det mangler ikke på tips og triks i mediene om hvordan man skal håndtere all tiden hjemme. Ikke bare rundt hjemmekontorløsninger, men også hvordan man skal aktivisere barn, få seg nye hobbyer og – ikke minst – hvordan man kan trene for seg selv. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix

En annen fallgruve er at skillet mellom helg og hverdag blir hvisket bort. 46 prosent av nordmenn som deltok i undersøkelsen, svarer at de er mer usunne i helgene enn i hverdagen.

– Det hjelper jo ikke om man begynner å trene hvis man samtidig tyr til usunn kos hver kveld. Selv om det er vanskelig, bør man nok beholde så mange «kjedelige» hverdager som mulig. Det er jo ofte her de «skjulte» kaloriene ligger. I ost og kjeks, litt snacks eller et lite glass rødvin, forteller Bergmann.

Skape nye vaner

I et intervju med NRK sier personlig trener Yngvar Andersen at en liten innsats hver dag gjør underverker for kroppen.

– Enten du pleier å være aktiv eller ikke, er det ingen som har godt av to uker på sofaen, sier Andersen som oppfordrer friske folk som ikke er så aktiv til vanlig, til å prøve å se på en coronakarantene som inngangsbilletten til en mer aktiv livsstil.

– Prøv deg på forskjellige øvelser og treningsformer i karantenetiden, og ta med deg de nye vanene ut i den normale hverdagen igjen, fortsetter han.

Mia Bergmann i Herbalife oppfordrer til å bruke denne tiden til å bli litt flinkere til å trene de gangene du egentlig ikke orker.

– Er du en sofagris til vanlig, skal du være fornøyd med deg selv om du nå går fremfor å kjøre. Eller om du bestemmer deg for å gå kveldsturer, slik at du oppnår ti tusen skritt hver dag, ikke bare tre ganger i uken, sier hun og fortsetter:



– På den måten vil du gradvis skape en sunnere og bedre hverdag for deg og dine, uten at du tillegger deg vaner som du aldri kommer til å kunne fortsette med når ting normaliseres igjen.

Så mye må du være aktiv

I 2016 ledet professor Ulf Ekelund eninternasjonal studie som så på konsekvensene ved å sitte stille over langetidsperioder. Målet med studien var å finne ut hvordan man kan eliminere koblingen mellom stillesitting og for tidlig død. Ekelund sier til NRK at han ble overrasket over hvor raskt kroppen vår forfaller uten fysisk aktivitet.

– De som er i god fysisk form, vil merke det mye raskere dersom de blir inaktive over lengre tid, sammenlignet med dem som er moderat aktive til vanlig, sier Ekelund.

Ifølge tall fra Kantar Media så nordmenn 170 minutter lineær-TV i snitt daglig i forrige uke. Da er ikke den tiden vi har brukt på å se film og serier på diverse streamingtjenester inkludert. Ekelund forteller at det kreves en del aktivitet for å kunne veie opp mot negative konsekvenser av å sitte mye stille.

– Man bør være fysisk aktiv mellom 60 og 75 minutter hver dag for å eliminere risikoen som kommer med det å sitte stille minst 8–10 timer hver dag, avslutter professoren.