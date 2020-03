Kontorene stenger, og stadig flere jobber hjemmefra. Likevel er det viktig å ta hensyn til fysisk form. Trening har mange beviselige effekter for mentalt velvære, og kan være et velkomment avbrekk fra daglig stress. Det er også, for å si det direkte, mulig at du kommer til å ha mye fritid fremover, så om du aldri har trent før eller er en veteran som vil legge noen nye øvelser til repertoaret er tiden inne. Vi har satt sammen noen av de beste gratisressursene for hjemmetrening på alle nivåer. Så uansett om du vil myke opp en kranglete hofte eller mestre håndstående; nå er tiden inne.

GMBs grunnleggere er turnere og kampsportutøvere med fryktinngytende nivå av koordinering og kroppskontroll, men spesialiteten deres er å forenkle sin ekspertise til øvelser alle kan forsøke seg på. Det inkluderer bevegelighetsrutiner som hjelper mot all ubalansen du kan ha fått etter en årrekke bøyd over telefonen. De mer omfattende treningsprogrammene ligger bak betalingsmur, men ressurser som dem for hoftemobilitet er en fantastisk måte å bli mer bevegelig selv under de mest intense binge-sekvensene foran fjernsynet. Om du føler deg mer ambisiøs er det programmer for å gjenlære for eksempel håndstående eller å slå hjul i ditt eget hjem.

Kvaliteten på informasjonen i Reddits ulike grupper er varierende, men kroppsvekt-treningen er en av de beste, med en wiki som inneholder spørsmål og svar om teknikk, samt opptrappingsprogrammer på veien mot tøffere øvelser. Det er også hjelpsomme diskusjoner, med regelmessige poster som Formkurve-fredag – som lar deg laste opp din innsats på video og motta tilbakemelding fra mer erfarne brukere. Begynn med den anbefalte rutinen, som inkluderer dynamisk bøy og tøy, styrke og bevegelighet, eller, dersom du har dårlig tid, den minimalistiske rutinen.

En advarsel: om du ikke vil investere i en løftestang vil du ha behov for et robust kjøkkenbord.

Gammeldags, men moderne. Boksetreneren Ross Enamait har vært eksponent for gjør-det-selv-trening siden før YouTube ble oppfunnet. Nå er han i 40-årene, og en levende reklame for trening i garasjen, med utstyr som har blitt teipet sammen. Bloggen hans er full av inspirasjon til raske treningsøkter, som den beryktede «kortstokken» der du gir en bevegelse til hver farge i en kortstokk og siden går gjennom dem så raskt som mulig. Det er også verdt å kikke innom hans Instagram-konto for inspirasjon til å lage dine egne sandsekker og magetreningsutstyr. Se ham hoppe rundt i dyp snø, og glem alle unnskyldninger du noen gang har vurdert.

YouTube har flere vordende yogaguruer enn sentrum av Los Angeles, så det vanskelige er å finne en som ikke får deg til å ville spy mens du gjør din «hund som ser ned». Yoga-stjernen Adriene Mishler er vel verdt et besøk, men Cole Chance er kjennerens valg, med enkle, nyttige rutiner og råd levert med anatomisk innsikt og et snev av tørr humor. Hun tilbyr også mer dyptpløyende instruksjoner til bevegelser som «kråka» eller «villbassen», så du vil forhåpentlig vende tilbake til dine faste timer klar for å vise deg frem. Den eneste ulempen er avbruddene for kryptovaluta-reklamer akkurat i det du er i ferd med å komme inn i sonen.

Du har selvsagt hørt om CrossFit, fordi den første regelen i CrossFit er at du må snakke om CrossFit, men med treninger som i økende grad inkluderer romaskiner, vektstenger og sprint er det ikke alt som egner seg på lite plass. Heldigvis tilbyr hovednettstedet nå nybegynneralternativ for hjemmet. Du trenger fortsatt noen store vannkanner. Beslektede nettsteder som WODwell.com lar deg søke deg frem til treningsøkter som bruker bestemt utstyr, for eksempel frivektkuler, eller bare din egen kroppsvekt. Helte-WODer, oppkalt etter avdøde medlemmer i offentlig tjeneste, er de hardeste av alle, og er verdt et forsøk om du vil ha en utfordring. Men pass på at du varmer opp først.

«Être fort pour être utile» – vær sterk for å være nyttig – var filosofien til den franske treningspioneren Georges Hébert, gudfaren til MovNat-bevegelsen. Det er noe den moderne varianten av hans «méthode naturelle», virkelig oppfordrer til. MovNat oppfordrer til instinktive, tilpasningsdyktige bevegelser, med gimmick-aktige dyreøvelser lagt bort til fordel for kravling, rulling og sprang som vi tobente finner mest effektivt, og kjerneferdigheter som effektiv pust, å bære og å komme seg opp fra bakken dekket før rulleøvelser, klatring og tunge løft. Noe av innholdet koster penger, men en gratis ebok gir deg mange øvelser å jobbe med før du må ty til lommeboka. Bonus-fakta: Hébert ble opprinnelig inspirert til å lage sitt system etter at han var del av en redningsaksjon etter et vulkanutbrudd i 1902, og advarte om at «enhver atletisk ferdighet er ubrukelig om den ikke kombineres med altruisme».

Bevegelighetseksperten Nielsen er aktiv både på YouTube og Instagram. Han er spesialist i treningsøkter i kortformat, med små øvelser med beroligende folk-musikk som lydspor. Knærne dine vil skjelve ved enkelte av de mer avanserte seriene, men bevegelser som «husrengjøring » og knebøy-serien er perfekt botemiddel etter tre timer med tv-spill på sofaen. Mens hans avanserte firbente mønstre gir deg noe å gjøre med åtteåringen mens hun spretter rundt på veggene etter en uke innendørs. Det er også verdt å sjekke ut hans «valslide»-serie, med bruk av støvkluter eller gamle sokker for en billigere versjon.

Det er mange betalingsprogrammer på Cori Lefkowiths uavlatelig entusiastiske nettsted, men hvis du graver litt dypere vil du finne noen av de beste gratis treningsressursene på nett. Selv om du ikke er interessert i å vokse fra alle buksene dine er rumpeøvelsesserien hennes nok til å få disse viktige bakpartsmotorene i sving, og gjøre deg mer effektiv i alt fra knebøy til løp. Og om du ikke har noe mot å svette har hun høyintensitetsøvelser for alle nivåer fra 5 minutter til 30.

Presentasjonen er ikke for alle, vil du egentlig ha en skjorteløs amerikaner som lover deg «pulserende brystmuskeløvelser» en grå marsmorgen? Men hvis du kommer deg forbi utropstegnene vil du finne at muskelbunten Jeff Cavaliere er en svært informativ trener, som trekker på sin bakgrunn i fysioterapi for å gi forskningsbasert trening som ikke utelater de harde øvelsene. Skum gjennom Master Tip-serien for å lære om feilene de fleste gjør når de trener, siden over til kroppsvektsøvelsene for å praktisere. Vær ærlig, det første du kommer til å klikke på er «Magemuskler som Stallone».

Trenger du et skikkelig prosjekt for å få noe annet å tenke på mens du selv-isolerer? Vil du gå tilbake på jobb istand til å løfte deg selv etter en arm, eller stå på hendene på en stol? Beast Skills gir noen av de tøffeste utfordringene på denne listen, men bryter dem ned i en overkommelig progresjon. I teorien vil dette la deg gå fra har-aldri-trent-latskap til den første muskelforøkelsen på… vel, hvor lenge dette programmet enn varer. Hvis du har noe å henge dem fra kan tiden være inne for å investere i et sett turneringer. Det vil drastisk øke valgmulighetene, og kan bedre skulderhelsa.

Oversatt av Ole Peder Giæver /ABC Nyheter / © Guardian News & Media Limited