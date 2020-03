Det fantes irritasjon mot joggere fra før, men i helgen, med fint vær over store deler av landet, kom mer av den til overflaten.

Dagbladet hadde i helgen et intervju med den synshemmede skuespilleren Sverre Anker Ousdal (75), som rettet en bønn til Oslo-joggere om å ta mer hensyn.

Videoen til den opprørte trønderen Frank Johnsen, «Illsint på joggere», fikk virale omdreininger i sosiale medier.

Og i Dagsavisen skrev politisk redaktør Lars West Johnsen om «jævla joggere»

som «Prustende, pesende, blåsende, gispende joggere. Svettende joggere. Feiende forbi raskere enn du kan si dråpesmitte».



Kritikerne mener joggerne tar for lite hensyn til myndighetenes anbefalinger om å holde avstand i disse dager, og fikk bred støtte i sosiale medier.

– Bra for immunsystemet

– Det å holde seg i god fysisk form er bra for immunsystemet, så derfor er det fortsatt bra å trene og holde seg i form, såfremt man forholder seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Jeg gjør hvertfall det selv. Jeg tar vanlige hensyn når jeg jogger eller går på ski, og går der det ikke er så mange, og holder avstand som man blir rådet til. Det er viktig med frisk luft og være fysisk aktiv, sier professor ved Norges idrettshøgskole, Trine Stensrud, til ABC Nyheter.

– Folk blir redde for så mye nå. At man kan holde skremselspropagandaen litt nede og forholdet seg til myndighetenes råd tror jeg er viktig.

– Hvis man er syk skal man ikke trene uansett, og det gjelder generelt.

– Mindre risiko utendørs

Overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet sier:

– Folk kan og bør absolutt gå ut i det fine været. Risikoen for å bli smittet er mindre utendørs, men man bør likevel holde avstand til andre folk for å unngå smitte. Det er sunt, både for den psykiske helsen å få kommet seg ut av huset, i tillegg til at det er godt for kroppen å få beveget seg. Unntaket er dem som har luftveisinfeksjon – disse skal holde seg hjemme

– Det er fint og viktig at folk opprettholder fysisk aktivitet. Også joggerne må holde avstand til andre mennesker. Dråper fra pusting, pesing og svetting vil falle til bakken innenfor 1-2 meter, så dersom joggerne holder denne avstanden til andre så er det bare å fortsette treningen, sier Hauge til ABC Nyheter.

Ellers viser FHI til sine generelle råd om å holde avstand, også ved trening.

– Oppfordrer på det sterkeste til jogging

– Vi vet at både for den fysiske og spesielt for den mentale helsen har det utrolig mange positive effekter å være ute. Fysisk aktivitet i alle former vil rett og slett bidra direkte til at vi kommer oss helskinnet gjennom denne perioden, skriver kommunikasjonssjef i Norges friidrettsforbund, Knut Skeie Solberg, i en sms til ABC Nyheter;

– Så vi oppfordrer på det sterkeste til jogging og fysisk fostring i det fri. Så er det selvsagt slik at et par joggesko ikke fritar noen som helst fra den nasjonale dugnaden. Og vi har ingen indikasjoner i løps-Norge på at joggere er noe verre enn andre. Tvert imot har vi masse gode erfaringer med, og eksempler på, joggere og løpere på alle nivåer som virkelig tar hensyn og er sitt ansvar bevisst.

