Studien er fortsatt i en tidlig fase og har enda ikke fått godkjennelse for klinisk anvendelse. Studien er utarbeidet ved Shenzhen School of Medicine helt sør i Kina.

Som følge av alvorligheten ved coronaviruset blir slike studier pre-publisert raskere enn vanlig, noe man må ta forbehold om.

Forskjeller mellom A og O

Studien antyder at personer med blodtype A har større sannsynlighet for å få coronaviruset, eller SARS-CoV-2, som den egentlig heter og for å få kraftigere symptomer av selve sykdommen Covid-19.

Samtidig virker det som personer med blodtype O har mindre sannsynlighet for å få sykdommen og dersom de får den, vil få et mindre alvorlig symptomforløp. De fant ikke noe spesielle utslag for gruppene B og AB.

– Personer med blodtype A trenger kanskje større beskyttelse for å redusere sjansen for infeksjoner, skriver lederen for forskningsgruppen Dr. Wang Xinghuan, i en uttalelse.

Video: Slik skiller det nye coronaviruset seg ut:

Testet over 2000 coronasmittede

Forskerne sammenlignet blodgruppene til 2.173 pasienter med bekreftet smitte ved tre sykehus i Wuhan og Shenzhen. Blant disse var også pasienter som hadde dødd av sykdommen. De sammenlignet resultatene med personer uten påvist smitte i de samme områdene.

Ifølge Haaretz finnes det allerede flere studier som viser til korrelasjoner mellom blodtype og mistanke om alt fra malaria til kreft.

I Norge har omtrent 40 prosent av befolkningen blodtype O, mens 48 prosent har blodtype A, ifølge NHI. 8 prosent har B, mens 4 prosent har AB.