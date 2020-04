Hellas og Spania avlyser årets Syden-ferie – satser på 2021

Tidligere denne uken fortalte statsminister Erna Solberg i et intervju med NRK at hun regnet med at folk vil kunne reise på ferie i Norge i den kommende sommerferien. Når det gjaldt utenlandsferie, var hun langt mer skeptisk.

– Hvor du skal reise på sommerferie i år vil det være avhengig av hvordan det går i hele verden når det gjelder denne pandemien og coronaviruset, sa statsministeren da hun gjestet «Nitimen».

– Mange land har kraftige utbrudd av viruset, og man lett kan bli smittet dersom man drar dit i hvert fall i begynnelsen av sommerferien, fortsatte hun.



Og det ser ut til at Solberg allerede har fått rett når det kommer til to av de mest populære destinasjonene for nordmenn i feriemodus.

Både Hellas og Spania signaliserer nå at de vil komme til å avlyse årets sommersesong og heller velge å feste blikket på sommeren 2021, skriver flysmart24.no.

Sikter seg mot nasjonal turisme

Spania er sammen med Italia det landet i Europa som er blitt hardest rammet av coronavirus, og som en følge av dette har som kjent spanske myndigheter innført unntakstilstand for å stanse spredningen. Dette innebærer blant annet stenging av grensene inn til Spania, forbud mot å ferdes på offentlige steder og stenging av overnattingssteder, forretninger og spisesteder. Ikke overraskende har disse tiltakene knusende effekt på reiselivsnæringen.

Coronaviruset har sørget for at det er folketomt på denne terrassen ved stranden ved Son Matias i Magaluf på Mallorca. Foto: Reuters / Enrique Calvo

Nå kommer det meldinger om at pandemien har vært så ødeleggende at landets reiselivsindustri har gitt opp å redde det lille som er igjen.

Ifølge den spanske ABC España jobber den spanske regjeringen med en plan som legger opp til at de i år skal satse på å fremme nasjonal turisme for å få spanjolene til å bruke feriepenger på reise i eget land. Samtidig ønsker man å redusere faren for at utenlandske turister kan ta med seg smitte til landet og forårsake en ny, dødelig virusbølge.

Ulønnsomt å holde åpent

Situasjonen er ikke så mye bedre i Hellas. Selv om smitte- og tapstallene ikke er like alvorlige som i Spania, er det påvist en rekke tilfeller av coronavirus. Greske myndigheter har innført tiltak som blant annet innebærer restriksjoner i bevegelsesfriheten og obligatorisk karantene i 14 dager for alle innreisende.

Dermed må de greske øyer må belage seg på å ikke kunne ønske blant annet norske turister velkommen til sol, badeliv og utsøkte lokale matretter.

Sjefen for den greske turistføderasjonen SETE, Yiannis Retsos, sier til Tornos News at han avlyser mer eller mindre hele årets sommersesong.

– Det vil neppe være mulig å eventuelt starte årets sesong før i august. Da vil utgiftene til å sparke i gang en kort sesong bli for store for at det lønner seg for hotellene å satse på noe slikt. Det betyr at de fleste, om ikke alle, sesonghoteller vil forbli stengt i år. Det vil bety dype kutt i eiernes og statens inntekter, mener Retsos.

Ving tviler på årets sesong

Forrige uke kom nyheten om at de spanske Syden-favorittene Mallorca og Kanariøyene kan bli de første feriedestinasjonene i Spania til å gjenåpne. Medisinsk talsmann for Balearene, Javier Arranz,har tidligere forsikret at Kanariøyene er over smittetoppen og at det kan bli aktuelt å lempe litt på de strenge tiltakene.

– Det ville være et godt alternativ å begynne å senke tiltakene her. Da vil resten av landet kunne se hvordan dette fungerer og hva resultatene blir , skal Arranz ha sagt ifølge Ultima Hora.

Noe tidspunkt er ikke blitt fastsatt, men det har vært snakket om sesongåpning i juli.

I et intervju med flysmart24.no sa Christian F. Grønli i Ving at selskapet ikke regner med at årets Syden-sesong vil kunne avvikles som følge av de tiltakene som har kommet som følge av coronaepidemien.

Så gjenstår det å se om den norske lokale reiselivsnæringen vil kunne oppleve en økonomisk oppgang når sommerferien omsider er kommet. Statsminister Erna Solberg oppfordret i «Nitimen» i alle fall til å reise til steder man ikke hadde besøkt før.

– Det vil nok bli fint mulig å reise på ferie i Norge og feriere rundt omkring. Det tror jeg også er bra for reiselivsnæringen. Så hvis det er ett år du hadde tenkt å reise på ferie i Norge, så er det kanskje årets ferie, sier Solberg.

