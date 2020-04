Spansk festningsby isolerte seg fra omverden – og corona

Oppe i de andalusiske fjellene i Cadiz-provinsen sør i Spania ligger Zahara de la Sierra majestetisk til. Opprinnelig var dette en maurisk utpost, og nettopp på grunn av sin beliggenhet mellom Ronda og Sevilla, var det et perfekt sted å bygge et slott som kunne tjene som festning i tilfelle angrep. Opp gjennom historien er byen blitt beleiret og hærtatt ved flere anledninger, og restene av det mauriske slottet eksisterer fortsatt.

Oppe fra byen kan man i dag nyte en fantastisk utsikt over frodige olivenlunder i dalen nedenfor. Du må passere en enorm kunstig innsjø for å komme til byen som er et populært turistmål for tilreisende fra Spania, Frankrike, Tyskland og Italia.

Men det var inntil alarmen gikk i Spania 14. mars. Nå har den avsondrede beliggenheten vist seg å bli det beste forsvaret for de omkring 1400 innbyggerne mot en usynlig fare som har kastet landet inn i en nasjonal unntakstilstand.

Desinfiserer hele byen to ganger ukentlig



Da beskjeden kom at corona var i ferd med å spre seg gjennom Spania, besluttet ordfører Santiago Galván umiddelbart at byen skulle isolere seg nærmest totalt fra omverden.

Dermed ble fire av de fem inngangene til byen fysisk stengt, og politiet sjekker nå alle som kommer til den ene som fremdeles er åpen. De aller fleste blir blankt avvist, og de få som slipper inn får kjøretøyet sitt - bildekkene inkludert - dynket i desinfiseringsmiddel.

Like nedenfor Zahara de la Sierra ligger et vannreservoar. Foto: Shutterstock

Hver mandag og torsdag klokken 17:30 blir samtlige bygninger, gater og torg sprayet for å kunne sikre seg i å holde viruset utenfor bymurene.

Nesten en fjerdedel av innbyggerne i Zahara er eldre enn 65 år, og byens eldrehjem har omkring 30 beboere. For at de som fremdeles bor hjemme skal slippe å risikere helsen ved å måtte gå ut, er det innført ordning som sørger for at de får mat og nødvendige medisiner brakt direkte hjem på døren.

De unge har man også tenkt på, kan det se ut til. Sentralt i byen er det nemlig satt opp to lastebiler som spiller musikk slik at barn og unge trygt kan danse og more seg hjemme på egen balkong.

Zahara de la Sierra har et overveldende flertall av kritthvite bygninger, hvilket gjør at den er blant Spanias «pueblo blancos». Foto: Wikimedia

– Vil trenge økonomisk lunge



Den nærmest totale isolasjonen ser ut til å ha båret frukter. For mens Spania ligger på en dyster 2. plass over de hardest rammede land i verden, med over 117.000 kjente virustilfeller og nærmere 11.000 døde, er det ikke påvist et eneste utslag av covid-19 i Zahara de la Sierra.

– Det har gått mer enn to uker, og jeg tror det er et godt tegn , sier Galván i et intervju med CNN.

I likhet med mange andre spanske småbyer, er også Zaharas økonomiske livsnerve bygget på familiedrevne bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Byrådet har derfor dyppet ned i beredskapsfondet for å dekke kostnadene for strøm, vann og avgifter for sine lokale virksomheter mens den nasjonale unntakstilstand en pågår.

For Galván handler det om å bevare Zahara som et samfunn. Men dersom den nasjonale unntakstilstanden fortsetter, vil han måtte be om hjelp fra Madrid eller de regionale styresmaktene.

– Vi vil trenge en slags økonomisk lunge hvis denne situasjonen fortsetter, sier Galván til CNN.