Ecuadors høyeste foss har forsvunnet etter at et synkehull forstyrret elva som ga fossen vann. Nå ledes vannet vekk i tre ulike retninger, og igjen står den en gang så imponerende fossen tørr, skriver avisen Independent.

Miljødepartementet i landet har startet undersøkelser for å finne ut hvorfor synkehullet plutselig oppsto, men ifølge eksperter skyldes det trolig et vannkraftanlegg.

Ecuadors største vannkraftprosjekt, Coca Codo Sinclair, har blitt kritisert for å være overdimensjonert og dårlig planlagt, og kritikerne har peket på at prosjektet også ville lede en stor del av vannmassene vekk fra det populære fossefallet.

– Et fossefall som har vært der i flere tusen år forsvinner ikke sånn plutselig helt av seg selv, kort tid etter at et vannkraftverk åpner, uttaler Emilio Cobo, koordinator for den søramerikanske avdelingen av Verdens naturvernunion til den lokale avisen Mongabay, ifølge CNN.

Cobo mener det er dokumentert at vannkraftverk kan ha slike ødeleggende konsekvenser for elver og elveløp.

Ifølge NASA's Earth Observatory sluttet vannet brått den andre februar i år.

Turistmyndighetene i Ecuador sier de ikke har planer om å gjenopprette elveløpet eller fossen. De har også avlyst alle turer til fossen, skriver avisen Independent.

– Beklageligvis er fossen nå historie og vil ikke komme tilbake, sier en talsperson ifølge avisen.

Les også: Kontrastfylte Argentina; Lyd av stillhet og tango i gata