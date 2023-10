Brosteinene i Roma akkumulerer varme. Det samme gjør alle de massive bygningene.

Noen av dem har metertykke murer som nok beskytter dem som er inne fra varmen, men for alle dem på utsiden, forsterker de den intense heten i den italienske hovedstaden.

Først når solen begynner å gli nedover på horisonten og den svale ettermiddagsbrisen begynner å blåse, kommer byen tilbake til live.

Det nærmer seg et magisk tidspunkt, nesten hellig, i den italienske livsstilen: l’ora dell’aperitivo – aperitivo-tid.

Francesco mikser drinker på Locarno i Roma.

Forfriskende vakkert



Noe av det vakreste du kan gjøre i Roma, er å finne en takterrasse å ta en drink før eller etter middagen på. Ikke bare er det svalere og derfor mer avslappende enn på gateplan, takterrassene gir også besøkende et nytt perspektiv på den evige stad.

Fra høyden ser du en skog av små, knudrete, og nesten garantert ureglementerte små, private balkonger, kun avbrutt av imponerende, elegante kirkekupler.

Den største og viktigste av dem er kuppelen på Peterskirken, og når solen går ned bak Michelangelos mesterverk, er det slett ikke verst å nyte synet med forfriskede drikke i hånden.

De takterrassene som er åpne for publikum, er imidlertid ikke så veldig mange, så det er greit å vite hvor man skal dra.

Her er et knippe av dem som er vel verdt et besøk eller to i løpet av Romaturen:

Forum American Bar: En drink med Romas ruiner i bakgrunnen

American Bar

– Hotel Forum

Fra Venezia-plassen midt i Roma tar du Fori Imperiali-gaten i retning Colosseum. Fori Imperiali ble bygd av Mussolini, som ryddet unna de smale smugene som ellers preger Roma, for å gjøre rom for en paradegate som knytter Colosseum til Kapitolhøyden. Fori Imperiali skjærer gjennom det romerske forum, så når du spaserer langs den brede gaten, er du omgitt av tusenårgamle ruiner på begge sider.

Omtrent midt på deles gaten i et veikryss, der via Cavour støter på paradegaten. Tar du til venstre og så til venstre én gant til, langs en liten sti som ser ut som den går rett inn i ruinene, kommer du til Hotel Forum. I hotellets øverste etasje, ligger baren med et noe usedvanlig navn, gitt plasseringen i det aller helligste av alle minner fra romertiden: American Bar.

– Her har jeg jobbet i 20 år, smiler bartender Paolo, mens han forklarer at han og kollegene serverer alle de vanlige internasjonale og italienske drinkene, men skiller seg ut på ett punkt: De bruker aldri sirup, men alltid fersk frukt i drinkene sine. Det gjør også at de varierer utvalget noe i henhold til årstid og hva som er tilgjengelig av råvarer.

Standardrinkene er uansett alltid å få – og med på kjøpet kan du også regne med kyndig informasjon om hva alle bygningene du ser utover er – og var. For mens navnet på baren er American Bar, er de som jobber der romere – og stolte av å vise frem sin privilegerte utsikt til restene av det antikke Roma og store deler av den byen som vi lever i dag.

American Bar er åpen fra kl. 16 til kl. 24 hver dag, hele året.

Lørdag og søndag åpner baren kl. 13.

Snack og småretter serveres til drinkene.

Rosy og George fra London nyter kvelden på Raphael i Roma.

Bio Hotel Raphaël



Bio Hotel Raphaël

I smågatene bak Piazza Navona, kanskje den aller vakreste av alle Romas piazzaer, ligger et ærværdig hotell, nesten helt tildekt av mørkegrønne eføyer. Beliggenhetene like bak Piazza Navona og like ved siden av den utrolig vakre Chiostro del Bramante gjør ikke bare Raphaël Relais & Chateau til et flott utgangspunkt for å utforske Roma – det gjør takterrassen spesielt attraktiv for dem som ønsker å trekke seg tilbake fra det nokså hektiske og yrende livet på gateplan, og nyte stillhet og skjønnhet i høyden.

To av dem er Rosy og George. De er på en rask visitt fra London, og én av tre varme juli kvelder i Roma, har de valgt å tilbringe nettoppp på takterrassen til hotel Raphaël.

– Vi var heldige, sier George. Vi hadde ikke reservasjon, men kom ganske tidlig, så vi fikk et bord likevel.

Engelskmannen ler når han tenker på kvelden før – da hadde de prøvd seg et annet sted, men han hadde flip-flopper på, og ble vist bort i døren. Denne kvelden hadde han tatt skoene på.

Som et organiske og helseorientert hotell, har baren på Hotel Raphaël spesialisert seg på drinker uten alkohol, ved siden av å tilby alle standard italienske og internasjonale drinker. All drikke akkompagneres av småretter – perfekte for å fylle magen akkurat nok før den sene italienske middagen.

Takterrasen på Bio Hotel Raphaël er åpen hver dag hele året, fra kl. 11 til kl. 23:00. Kjøkkenet i etasjen under stenger kl. 22:30. Det anbefales å bestille bord.

Bulgari: Utendørsbaren i femte etasje.

Hotel Bulgari



Hotel Bulgari – terrassen i 5. etasje

Som et av de nyeste tilskuddene til Romas hotellflora, har Hotel Bulgari ikke hatt mye tid til å skape seg enn plass i romernes – og turistene mentalitet. Det vil antakelig ikke vare lenge, for det to måneder gamle luksushotellet strekker seg over et helt kvartal, i en bygning fra fascististiden som tidligere huset flere restauranter. De rette linjene i de fascistiske bygningene står i kontrast til mye av det andre man ofte ser i Roma sentrum, men gjør hotellet ikke mindre fascinerende. Hvor fascinerende forstår du imidlertid først når du kommer opp på den store terrassen i femte etasje.

Her står stil i sentrum. Bulgari’s hotell er som et Bulgari-smykke – rene, eleganter linjer preger hele takterrassen, kun avbrutt av et vell av grønne planter.

– Vi har mer enn 2000 ulike planter her, forklarer vertinnen som viser meg rundt. Hun og kollegene er kledd i lange elegante kapper som står i stil til innredningen på terrassen. Kun plantene gir terassene et mykere og mer behagelig preg – ikke minst fordi mange av plantene er tradisjonelle middelhavsurter, som skaper en helt unik duftopplevelse.

Ikke uventet er bartenders signature drink kalt nettopp Bulgari, og den og de andre drinkene medfølges av et utvalg snacks og småretter, og dersom du har reservert bord, kan du fortsette kvelden i restauranten som fyller andre halvdel av den imponerende – og nesten utrolig vakre - terrassen.

Bulgaris 5. etasje er åen hver dag fra kl. 18 til kl- 01:00. Hotellet har bare vært åpent i to måneder og det er ikke enda bestemt hvorvidt terrassen vil holdes åpen i løpet av vinteren.

Avslappet, men elegant stemning på Locarno i Roma.

Hotel Locarno



Hotel Locarno

Litt lenger nede i gaten fra Bulgari, i en sidegate like ved den berømte Piazza del Popolo, ligger Hotel Locarno. Et lite, men ekstremt elegant femstjerners hotell med en spesiell plass i romernes hjerter. Alle kjenner til hotell Locarno og den lille hagen på gateplan er et yndet stoppested både for turister og fastboende, dag som kveld.

Det som er noe mindre kjent, er Hotel Locarnos takterrasse. Den privilegerte beliggenheten like ved en av Romas mest berømte piazzaer, ved foten av hovedgaten Via del Corso og et steinkast fra stigningen opp mot Villa Borghese, gjør imidlertid takterrassen ved Hotel Locarno vel verdt en drink eller to.

– Vi har mer enn 24 signaturdrinker. Noen av dem har vi hatt så lenge at vi ikke kan ta dem av menyen fordi folk kommer bare for dem, sier Nicholas Pinna, barsjef på takterassen. Nicholas forklarer at de også legger til drinker av og til, avhengig av sesong og humør.

Humør mangler det for øvrig ikke på blant de ansette på Hotel Locarno – smilene er brede og latteren sitter løst der de svirrer rundt bordene, noe som også smitter over på gjestene.

– Bestselgeren vår heter Roma-Bracciano. I Milano har de Milano-Tornio, så vi laget vår egen vri, forklarer Nicholas med et smil.

Til å akkompagnere drinkene kan du få ulike snacks og et bredt utvalg småretter.

Takterrassen på Hotell Locarno er åpen hver dag hele året, fra kl. 18:00 til kl. 24:00. Det anbefales å bestille bord.

Nærmere kuppelen til Peterskirken i Roma enn fra takbaren på Les Etoiles kommer du ikke.

Hotel Atlante



Les Étoiles – Hotel Atlante

Hvis du krysser Tiberen fra Hoel Locarno og spaserer oppover elven kommer du snart til festningen Caste Sant’Angelo, først bygd i år 123 f. Kr som gravsted for keiser Adriano og hans familie. Siden har bygningen blitt endret svært mange ganger og hatt utrolig mange funksjoner. I middelalderen ble den pavens eiendom og det sies at det går skjulte tuneller fra Castel Sant’Angelo og inn i Vatikanstaten.

Til høyre for den imponerende festningen, når du ser opp mot Isola Tiberina – den lille øya midt i Tiberen – ligger bydelen Prati.

Prati huser ikke bare Peterskirken og omringer Vatikanstaten, det er et av de mest besøkte handle- og restaurantstrøkene i Roma. Handlegaten Cola di Rienzo er antakelig Romas travleste, og sidegatene nærmest bobler over av barer og restauranter. Mer enn noen annen bydel er det hit romerne søker når de skal ta seg en tur ut etter jobb.

Ikke langt fra elvebredden, bare et steinkast fra Castel Sant’Angelo, ligger Hotel Atlante. Fra utsiden kan det se ut som et av mange romerske hoteller, men ikke alle vet at det skjuler en juvel på toppen: takterassen Les Étoiles.

Les Étoiles er et livlig og elegant utested på samme tid, travle, men smilende servitører haster rundt bordene til takten av musikken som pumper ut fra høyttalerne. Hvis du imidlertid tar trappen opp til det aller øverste nivået, stilner musikken hen. Det er lett å miste pusten når du ser utsikten – kuppelen på Peterskirken er så nær at det føles som om du kan ta på den. Den utgjør også en yndet bakgrunn for de mange besøkende som kommer for å ta bilder her oppe.

De trenger imidlertid ikke du å bekymre deg over der du sitter og tar inn skjønnheten mens du kanskje nipper til en Jamaican Boulevardier – den sjokoladeinspirerte signaturdrinken til barsjef Riccardo Marinelli. Han og kollegene sørger for at det som serveres i glassene står i stil til skjønnheten du omgis av.

Kjøkkenet i underetasjen serverer småretter til å akkompagnere drinkene og for dem som ønsker å bli til middag, finner du et kjøkken med røtter i tradisjonell italiensk mat, med en moderne vri.

Les Étoiles er åpen hver dag hele året, fra kl. 10:00 til kl. 24:00 i uken og til kl. 01:00 i helgene.

Det er alltid livlig på populære Hey Guey i Roma.

Hey Güey

- Hotel Chapter

Synes du Roma kan bli litt satt? Litt vel opptatt av sin egen historie, litt vel elegant? Lengter du etter å nyte sommernatten i en mer livlig atmosfære som likevel ikke står tilbake for noe hva skjønnhet angår? Da er Hey Güey, den meksikansk-inspirerte takterrassen på Hotel Chapter, noe for deg. Hotel Chapter åpnet i 2019 men måtte stenge nesten umiddelbart på grunn av pandemien. Siden de åpnet dørene igjen, har både hotellet og ikke minst takterrassen skapt seg en sterk posisjon i det romerske utelivet.

Plasseringen er det ingenting å si på – like over broen fra de små og kronglete gatene i romantiske Trastevere og i utkanten av den fascinerende jødiske ghettoen. Takterrassene du ser rundt deg her er kanskje litt mindre polerte, med litt flere tørkestativene på hustakene og lakener som blafrer i vinden. Det er tydelig at du ikke er i et museum – her bor folk.

Det gjør imidlertid ikke Hey Güey mindre attraktiv – tvert imot. Ikke la deg lure av det kontrollerte kaoset, ingenting på Hey Güey er overlatt til tilfeldighetene. Hver eneste detalj er laget er nøye studert og utvalgt for å skape det som er blitt kanskje den kuleste takterassene i Roma.

Hey Güey er så populær at det er nær sagt umulig å få bord om ikke du har bestilt. Den relativ lille terrassen er full av glade gjester i alle aldre som nyter profesjonelt miksede drinker og meksikansk snack og barmat fra den lille matvognen i enden av terrassen, mens tradisjonell meksikanske sang og gitarspill smyger seg rundt bordene – nesten uten å merkes.

Langs bardisken er barstolene fylt av skravlende gjester som ser barsjefen Joy Napolitano og kollegene mikse glass etter glass med fargerike drinker – fra Think Pink til klassiske Margeritaer – du er jo tross alt (nesten) i Mexico!

Hey Güey er åpen hver kveld fra kl. 18:00 til kl. 23:00, fra begynnelsen av mai til slutten av oktober. Bordbestilling anbefales på det varmeste.