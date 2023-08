Trøffeljakt og druehøsting i Piemonte

I Unescos italienske kulturlandskap har du alltid en eldgammel vingård i sidesynet. Det føles iallfall slik når du som tilreisende tar deg gjennom Piemontes kuperte terreng. Her ligger vinrankene lett henslengt oppover dalsidene, gamle menn og deres griser flyr rundt i skogholtene på jakt etter trøfler, og nær hver topp er kronet med en liten, filmatisk landsby.

Piemonte biter seg stadig mer og mer fast som en lukrativ turistdestinasjon i Italia. I stor grad er området blitt et alternativ til Toscana, som med sin signaturvin Chianti og sitt råvarebaserte kjøkken i mange år har vært selve arnestedet for den glade gourmand.

Piemonte ligger lenger nord, har noe mer utfordrende natur og er litt mer kronglete å komme seg til. Men for de reiseglade er turen vel verdt innsatsen, noe flere og flere nordmenn får øynene opp for. Det er tross alt trøfler i enden av regnbuen.

Skreddersydde opplevelsesreiser

Tilbudet av skreddersydde opplevelsesreiser til regionen har tiltatt. Mange nordmenn har kjøpt seg feriehus her, og noen har sågar gått til det skritt å kjøpe seg et eget herberge eller en vingård.

Gründer Inger Marie Ommedal tilhører sistnevnte kategori. I fjor høst åpnet hun og familien sin Cascina Toetto for gjester.

Fra Cascina Toetto har du en majestetisk utsikt utover kulturlandskapet i Piemonte. Foto: Inger Marie Ommedal

Livslang forelskelse

Ommedal-familiens cascina (vingård) ligger i den lille landsbyen Castelnuovo Calcea i Asti-regionen. Dette er nær hjertet av Piemonte, men det tok noen år før familien fant ut at det var her de skulle slå røtter i Italia.

– Dette startet nok mange år tidligere. Tilbake på 80-tallet dro jeg rundt i Italia på interrail. Jeg forelsket meg i landet, forteller Ommedal.

– Allerede da bestemte jeg meg for å lære å snakke italiensk og kjøpe et hus her. Så er jeg så heldig som har to brødre, en mann og en svigerinne som deler min fascinasjon og begeistring for italiensk mat og vin.

Her er gründer Inger Marie Ommedal i landsbyen Castelnuovo Calcea. Hun har fullstendig forelsket seg i stedet og folkene. Foto: Andreea Tecusan

Språket lærte hun seg tidlig, og reisene til Italia kom hyppig, men huset uteble lenge. For åtte år siden begynte Ommedal og brødrene å sondere mulighetene for å kjøpe noe sammen.

– Via en norsk megler, som også hadde en vingård i området, så vi på ulike prosjekter. Kriteriene var vel egentlig at vi skulle være i nærheten av en koselig landsby med en god restaurant og en hyggelig bar.

Castelnuovo Calcea oppfylte familiens kriterier, og mer til.

Piemonte er kjent for sine viner laget på druene Barbera og Nebbiolo, og landsbyen ligger behendig plassert i forhold til flere av regionens bedre vinprodusenter.

I tillegg er området rikt på trøfler. Den kritikerroste dokumentaren Trøffeljegerne fra Piemonte tar for seg besettelsen til mange bønder i området, og handlingen foregår i nabolaget.

Summen av alt førte til at familien slo til på en falleferdig vingård med en spektakulær beliggenhet i landsbyen.

Castel Nuovo Foto: Inger Marie Ommedal

Totalrestaurert

I dag er det lite som ser falleferdig ut ved Ommedal-familiens Cascina Toetto.

– Det var en skikkelig rønne.

Det var ikke vann og innlagt strøm, og det som har blitt til et stort kjøkken med peis og plass til 16 rundt spisebordet, var en mørk stall da familien kjøpte eiendommen.

– Oppe, der vi har stue nå, var det høyloft. Vi har bygget opp alt fra bunn av i samarbeid med dyktige arkitekter. Samtidig har vi forsøkt å beholde gårdens særpreg og ikke minst valgt å benytte lokale tradisjonshåndverkere. Bare det å lage vinduer har vært en omfattende, men viktig prosess for å bevare husets karakter. Detaljer kan lett bli litt dyrt, men når du har satt i gang noe, er det ikke lett å kompromisse.

Resultatet er at de i tillegg til å ha et feriested for familien har fått opp en egen liten og eksklusiv reiselivsbedrift.

— Turismen er på tur opp i regionen, og det er bra for alle. Vi har alliert oss med en rekke lokale aktører. Besøkende kan få levert elsykler med sekker og turkart på gården, besøke de lokale vinprodusentene og spise lunsj på en av de mange gode restaurantene i området eller rusle rundt i regionens gamle byer, som Nizza Monferrato og Alba.

Cascina Toetto er rigget for en behagelig opplevelse for 14–15 personer. Foto: Inger Marie Ommedal

Bryllup og styremøter

Som for flere andre turistaktører i Piemonte er et tilbud av typen Ommedals best egnet for den eksklusive gruppen. For eksempel et bryllup, en 50-årsdag eller en bedrift som vil gjøre noe ekstra ut av styremøtet. Cascina Toetto er rigget for en behagelig opplevelse for 14–15 personer.

– De som har booket så langt er særlig folk som skal feire noe, og er gjerne over gjennomsnittet interessert i mat og vin.

Sesongen er lang i Piemonte.

– For mange er høsten med trøfler og druehøsting høydepunktet, da er også regionen på sitt vakreste, med spektakulære farger i vinmarkene og duften av trøfler på restaurantene. Det blir jo ikke bedre enn det, avslutter Ommedal.

