I en høyst forglemmelig bakgate på spasertur gjennom et av Veronas mer formuende strøk har en liten folkemengde samlet seg. Solen steker og den verste lunsjtrafikken har avtatt, likevel er det kø rundt hjørnet for en gatekafe ved navn Terra & Cuore.

– Ettersleperne? spør undertegnede.

– Jeg tror de bare er gode på is, svarer partneren.

Det viser seg å være en underdrivelse. For etter litt venting, på vei inn døren, oppdager vi en liten, men ikke ubetydelig markering på kafeens glassfront: to iskjeks plassert ved siden av hverandre.

Det er selvsagt ingen hemmelighet at italienerne både er stolte av og opphengt i iskremen sin, som vi selv i Norge distingverer ved å kalle den gelato.

Se etter is-kjeksene neste gang du er i Ialia. De er et kvalitetstegn.

Iskremens italienske toppliste



Som en slags søt overraskelse har vi ramlet over et av høydepunktene i Italias egen «Michelin-guide» for iskrem. Det er matmagasinet Gambero Rossos iskremguide, hvor Terra & Cuore har fått to iskjeks av tre mulige i margen.

Dette får selvsagt konsekvenser for resten av dagen som opprinnelig var satt av til å se Romeo og Julies by, og som kalles “lille Roma” for sine spektakulære romerske ruiner. Herfra handler det i stedet om is.

Dette er gelatoguiden Hvert år kårer matmagasinet Gambero Rosso Italias beste iskremprodusenter, der landets beste gelateriaer får tildelt én, to eller tre iskjeks, tilsvarende Michelin-guidens stjerner. Det som juryen setter høyt er bruken av naturlige ingredienser, høykvalitets råvarer og alt fra tradisjonelle iskremsmaker som sjokolade, til sunne iskremer og mer eksperimentelle smaker som balsamico. Listen er rikholdig, og det finnes gelateriaer verdt å besøke i alle de store byene over hele Italia.

Tre iskjeks og full score

Det første kvarteret gikk nødvendigvis til å fortære noe av den aller beste isen du får servert her i verden. Sjokolade og salt pistasj hentet fra dypet av kafeens isbøtter – de er ikke satt på display i plastbokser i motsetning til her hjemme. Visstnok første bud hvis du er på jakt etter kvalitetsis.

Etter litt googling viser det seg å være mer i vente. Bortgjemt i en annen gate langs elven i nærheten av gamlebyen – et sted vi allerede hadde passert to ganger – viste deg seg å være enda et ishøydepunkt.

Og, ja, du gjettet riktig – det var enda et gelateria med tre iskjeks. Toppen av iskrem i iskremland, hvor renessansealkymisten Cosimo Ruggieri trikset og mikset seg frem til verdens mest populære dessert i 1530 samtidig med at Machiavellis Fyrsten ble utgitt.

Denne jakten på frossent gull bærer nødvendigvis visse likheter med alle feinschmeckerne som reiser verden rundt på jakt etter de beste matopplevelsene. Samtidig er det noe langt mer uhøytidelig over det. Ingen hvite duker, kjellertempererte viner eller chambres séparée. Det er en enkel og gøy aktivitet du kan ha med hele familien på, eller som avslutning på en 12-retters.

Gambero Rosso har laget denne listen over de 10 beste gelateriene i Roma i 2021.

De ypperste gelateriene blir beæret tre is-kjeks og for 2023 finner du «I Tre Coni 2023» over hele Italia.