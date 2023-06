Er du innom den finske hovedstaden på feriedager eller forretninger, er disse fire barene kanskje verdt å teste ut. De er noen av Finlands vinnere i Bartenders Choice Awards 2023.

De kårer vinnerne i de beste bar- og restaurantkategoriene i hele Norden. Men her er det de finske som gjelder.

Det er reiselivsorganisasjonen Visit Finland som står for presentasjonen av de forskjellige barene.

Bar Mate er eksperter på både klassiske og eksperimentelle drinker. Foto: Timo Jalkanen

Beste nye cocktailbar

Bar Mate, Lilla Robertsgatan 9, 00130 Helsingfors

Vil du ha en drink med mascarpone i? Eller hvorfor ikke gresskar? Bar Mate er eksperter på å blande både klassiske og mer eksperimentelle drinker, så enten du foretrekker en enkel Bloody Mary eller noe vesentlig mer sprøtt, finner du det her.

Bar Mate ønsker å tilsette så mye som mulig av sesongbaserte og lokale smaker , og har også finjustert sine ferdigheter når det kommer til alkoholfrie drinker.

Men her finner du ikke bare gode og forfriskende drinker, men også velutvalgte småretter og svingende låter i en tidløs bar i loftstil.

En bar i Finland uten vodka på menyen - er det mulig? Joda, på Chihuahua Julep. Foto: Mika Levälampi

Beste cocktailbar

Chihuahua Julep, Skillnadsgatan 9, 00130 Helsingfors

Ring på døren utenfor inngangen og bli fraktet til en tradisjonell meksikansk taqueria på bare noen få sekunder.

Interiøret er i spreke farger som skaper en umiddelbar følelse av feiring og fellesskap. På veggene henger bilder og dekorasjoner med et søramerikansk preg.

Chihuahua Julep har ikke de klassiske publikumsbehagelige brennevinene som vodka og gin. I stedet er det tequila, mezcal og raicilla som er de store stjernene på cocktailmenyen.

Men det er ikke det eneste som gjør denne baren spesiell. Mobiltelefoner er også forbudt, noe som sikrer en opplevelse verdt å huske.

Det er ikke bare atmosfæren som er i verdensklasse. Mat og drikke på The Firm er også kjent for å holde høy kvalitet. Foto: The Firm

Beste atmosfære



The Firm, Svalbobrink 2, 00500 Helsinki

The Firm har vunnet i kategorien "beste atmosfære" - og vi er ikke overrasket. Baren er kjent for sin avslappede og upretensiøse atmosfære. Med kunst på veggene og grønt neonlys i hele lokalet byr de på en opplevelse utenom det vanlige. Det skapes en intim og moderne atmosfære som gjør det vanskelig for forbipasserende å gå forbi.

Men det er ikke bare atmosfæren som er i verdensklasse. Mat og drikke på The Firm er også kjent for å holde høy kvalitet.

Her er det et stort utvalg av naturviner, forfriskende cocktailer og retter tilberedt av sesongens absolutt beste råvarer, noe som gjør at menyen endres omtrent hver sjette uke.

Yeastie Boi er et must hvis du er ute etter en avslappet og moderne restaurant sentralt i Helsinki Foto: Mikko Kelloniemi

Beste restaurant

Yeastie Boi, Annegatan 29b, 00100 Helsinki

Nybakte bagels og øl rett fra mikrobryggerier, høres ikke det ut som en god kombinasjon?

Yeastie Boi er et must hvis du er ute etter en avslappet og moderne restaurant sentralt i Helsinki. Her serveres et bredt utvalg av øl, naturvin og mat med fokus på høy kvalitet og lokal produksjon.

Yeastie Bois har en varm og innbydende atmosfære som kan beskrives som en blanding av bagels og hiphop med sine graffiti-inspirerte vegger og kassettdekket bar.

Lokalet er kjent for sine morsomme og kreative arrangementer som inkluderer DJ-kvelder, ølsmaking og matopplevelser. Et perfekt sted å møte venner eller bare spise en uformell middag med sine kjære.