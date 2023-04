FINLAND: Gjenbruk, resirkulert, second hand, brukt. Kjært barn har mange begreper - og nå har det nådd inn til utvalget av flyplassbutikker. I allefall i Finland.

Den finske flyplassoperatøren, Finavia, har samarbeidet med den lokale familiebedriften Relove for å bringe en unik bruktbutikk til Helsinki-Vantaa flyplass. Butikken kombinerer resirkuleringskultur med en populær kafé, og skal gi en spennende ny shopping- og matopplevelse for reisende.

Ifølge Nora Immonen, direktør for kommersiell virksomhet i Finavia, utvikler flyplassen kontinuerlig sine tilbud for å følge trender og møte de reisendes behov.

Samarbeidet med Relove er ifølge Helsinki Times et av de mest etterlengtede tilleggene til flyplassens utvalg i år.

Verdens første flyplass-bruktbutikk



Butikken, som blir verdens første bruktbutikk på en flyplass, vil tilby høykvalitets brukte klær og tilbehør ved siden av en trendy kafé.

Reloves eiere, Noora Hautakangas og Eero Ukkonen, ser på partnerskapet med Finavia som en mulighet til å spre budskapet om sirkulær økonomi til et bredere publikum, inkludert internasjonale kunder.

Den nye Relove-butikken vil ligge i Helsinki-Vantaas tidligere avgangshall, som har blitt forvandlet til et gateway-område. Når oppussingen er ferdig høsten 2023 vil hallen få et helt nytt utseende, og de nye tjenestene vil være tilgjengelige for kundene.

Bærekraft i praksis

Området vil etter planen inneholde finsk arkitektur, tredesign og unike merker. Nora Immonen er stolt av flyplassens satsing på å møte de reisendes preferanser og hele tiden tilby noe nytt.

Helsinki-Vantaa flyplass vant nylig prisen for Europas beste flyplass i sin størrelseskategori, noe som bekrefter kundetilfredsheten med flyplassens innsats.

Åpningen av verdens første bruktbutikk på en flyplass er et stort skritt mot å fremme bærekraftig praksis i detaljhandelen, og Helsinki-Vantaa leder an når det gjelder å tilby miljøbevisste alternativer for reisende.