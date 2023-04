Starter Østersjø-cruise til Åland og Gotland

CRUISE: Gotlandsbolaget har kjøpt M/S Birka Stockholm av Rederiaktiebolaget Eckerö for cirka 38 millioner euro. Fartøyet skal brukes i trafikk mellom Stockholm, Mariehamn og Visby.

- Birka Stockholm er et rent passasjerskip, og vi ser store muligheter for henne til å komplettere Gotlandstrafikken. I 2022 fortsatte vi å effektivisere flåten vår for å fokusere på infrastruktur og fremtidig skipsfart. Med Birka Stockholm befester vi ytterligere vår posisjon innen passasjerfart i Østersjøen, sier Håkan Johansson, administrerende direktør i Gotlandsbolaget.

Stoppet av pandemien



Birka Stockholm er for mange kjent som et cruiseskip mellom Stockholm og Mariehamn, en operasjon som ble lagt ned under pandemien. Nå vil Gotlandsbolaget sammen med datterselskapet Destination Gotland bruke skipet til å tilby cruise, og som et supplement til eksisterende Gotlandstrafikk.

Birka Stockholm vil tilby taxfree og drive Stockholm, Mariehamn og Visby med varierende trafikkmønster avhengig av sesong.

- Det er et marked for denne typen cruise i Østersjøen, og trafikk til Visby deler av året vil styrke interessen ytterligere. Visby har blitt en stadig mer attraktiv cruisehavn, og vi ser det som en fin mulighet til både å utvikle vår virksomhet og skape nye grunner til å besøke Gotland. For gotlendinger betyr dette økt antall avganger for de som har mer tid og ikke har med seg bil, eller ønsker å ta et lystcruise, sier Marcus Risberg, administrerende direktør i Destination Gotland, i en pressemelding.

Knyter sammen Åland og Gotland



Birka er et rent passasjerskip uten bildekk. Den nye ruten vil tilby taxfree, mat og underholdning og passasjerene får velge hvilke ruter de vil reise på. Oppstarten betyr også nye jobbmuligheter innen svensk shipping.

- Dette betyr nye jobbmuligheter under svensk flagg, og vi skal også utvikle vår organisasjon i landet. Fornøyelsescruise er et annet produkt enn det vi har i dag, sier Marcus Risberg.

Planen er at virksomheten starter opp våren 2024.

- Gotlandsbolaget har brakt Gotland og fastlandet nærmere hverandre siden 1865. Nå bringer vi også Gotland og Åland nærmere hverandre, avslutter Håkan Johansson.