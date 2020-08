Når skogsarbeidere kommer over en død person, forplikter japanske tradisjoner dem til å frakte liket med seg tilbake til leiren der det opprettes et eget rom. Der befinner det seg to senger – en for den døde, den andre for vedkommende som må sove ved siden av. For dersom den døde må sove alene, vil dets gjenferd etter sigende skrike og lage oppstyr inntil solen kommer opp igjen.

Ved inngangen til Aokigahara har myndighetene hengt opp skilter med budskap som «Livet er en gave» og «Tenk på familien din». Årlig besøker buddhistmunker skogen for å utføre eksorsisme og bringe de dødes skrik til taushet og fred.

Om du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, Røde Kors: 80033 321 eller Kirkens SOS: 22400040.

