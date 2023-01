Ordkrigen mellom Russland og Vesten blir stadig skarpere.

Kreml har hele tiden ment at Nato fører en stedfortrederkrig i Ukraina med den enorme tilførselen av moderne våpen og ammunisjon til den ukrainske hæren.

Etter at Tyskland ga grønt lys for å sende stridsvogner til Ukraina, og samtidig ga andre land tillatelse til å sende tyskproduserte tanks i krigen mot Russland, var Kreml-talsperson Dmitrij Peskov raskt ute med sin fordømmelse.

Peskov regnes som en av Putins viktigste budbringere.

– De er innblandet i fiendtligheter

– Europeiske land og USA gir stadig uttalelser om at det å sende ulike typer våpen, inkludert stridsvogner, på ingen måte betyr at de er innblandet i fiendtligheter. Dette er vi sterkt uenige i. I Russland oppfattes dette som en direkte innblanding i konflikten, noe vi ser at øker i omfang, sa Peskov.

Lederen for Russlands sikkerhetsråd, Nikolaj Patrusjev, var enda tydeligere.

– USA og Nato deltar i konflikten i Ukraina, og ønsker å forlenge den, sa Patrusjev ifølge Reuters.

– Vi er forberedt

Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergei Shoigu har regien i den brutale okkupasjonskrigen i Ukraina.

Nå svarer Nato-admiral Rob Bauer på den russiske kritikken. Ikke bare forsvarer han den massive Nato-innsatsen i Ukraina. Han sier også at Nato er forberedt på krig med Russland dersom det smeller.

– Vi er forberedt hvis de bestemmer seg for å gå etter Nato. Dette er en rød linje. Hvis det er en rød linje, så er det russerne som krysser grensene våre. Hvis Russland stopper krigen i dag, vil det ikke være noen eskalering, sier Bauer i et intervju med det portugisiske nyhetsbyrået RTP Notícias.

Han leder Natos militærkomité, et verv han har hatt siden juni 2021. Bauer er tidligere forsvarsminister i Nederland.

Bauer viser til at forsvarsalliansen allerede har etablert fire multinasjonale kampgrupper i Bulgaria, Ungarn, Romania og Slovakia som svar på Russlands aggresjonskrig. Avgjørelsen ble tatt under Nato-toppmøtet i Madrid i fjor sommer.

– Nato-landene burde tilpasse sivil industriproduksjon

Nå gjør Nato-admiralen det klart at Nato er forberedt på en direkte konfrontasjon med Russland. Samtidig innrømmer han at opprustning er alliansens høyeste prioritet akkurat nå.

Pentagon har varslet at de har igangsatt en seksdobling av produksjonen av artilleriammunisjon som følge av krigen i Ukraina. Så mye ammunisjon har ikke USA produsert siden Korea-krigen på 1950-tallet.

– Nato-landene burde tilpasse sivil industriproduksjon til militærets behov, sier Bauer. Han mener argumentene for å innføre krigsøkonomi i fredstid er legitimt selv om Nato ikke er i direkte krig med Russland med egne tropper inne på slagmarken i Ukraina, skriver Ukrainska Pravda.

Putin har for lengst satt Russlands innenlands industri i krigsmodus.

Bauer mener det nå bør fokuseres på spesifikke råvarer og produksjonskapasiteter som trengs for å styrke forsvarsindustrien på bekostning av den sivile industrien.

Skyggekrigen kan utløse storkrig



Ukrainske soldater fra 43. Artillery Brigade avfyrer et prosjektil fra en 2S7 Pion selvgående kanon ved frontlinjen i Bakhmut 26. desember 2022. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Krigen er av flere eksperter blitt betegnet som en «skyggekrig» hvor Nato og Russland måler muskler på ukrainsk jord, men hvor det er ukrainske soldater som utkjemper krigen og tar store tap. Den massive vestlige støtten inkluderer både våpen, ammunisjon, overvåking, etterretning og humanitær hjelp.

Et rakettnedslag på grensen mellom Polen og Ukraina i midten av november utløste krisemøter i Nato, før det viste seg at rakettene trolig tilhørte det ukrainske luftvernet, som var skutt opp for å avskjære russiske missiler. Episoden viste hvor lite som skal til før krigen involverer flere land og raskt kan eskalere og komme ut av kontroll.

Kan iverksette massivt konvensjonelt angrep

Det er dette scenariet Nato har konkrete planer for å håndtere, noe blant andre oberstløytnant ved Forsvarets Høgskole, Geir Hågen Karlsen, har uttalt seg om.

Både USAs president Joe Biden og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har gjentatte ganger advart Russland om at Nato ikke vil akseptere at så mye som en tomme av Nato-alliertes land blir angrepet. Da vil Natos svar være resolutt.

Dersom Russland skulle velge å bruke taktiske atomvåpen mot Ukraina er det ventet at Nato, med USA i førersetet, vil gjennomføre et massivt konvensjonelt angrep for å slå ut russiske styrker på ukrainsk jord.

– Da vil russerne være på våre grenser

I et slikt scenario vil Russland og Nato være i krig. Dermed risikerer hele Europa å bli kastet ut i en ny storkrig, som igjen kan utvikle seg til en verdensomspennende krig.

– Vi må sørge for at russerne ikke vinner krigen i Ukraina. Hvis de gjør det, vil vi ha et mye større problem når det gjelder penger og forsvar. Da vil russerne være på våre grenser. Lagre av våpenarsenal er vanligvis ikke nødvendig, men så snart de trengs, er det galskap, har Rob Bauer tidligere uttalt, skriver Ukrinform.

Admiralen mener Russlands strategiske mål går langt utover Ukraina, og at ledelsen i Moskva ønsker å gjenvinne territoriet til det tidligere Sovjetunionen.

Det vil i så fall bety at Ukraina bare er et delmål for å ta kontroll med flere land i det som beskrives som Putins stormannsgalskap og ønsket om gjenopprette Russland tapte storhet.

