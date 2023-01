Estisk etterretning: Russland kan gå tom for missiler

Russland og landets president Vladimir Putin har benyttet seg av et stort antall missiler i sitt forsøk på å ta nabolandet Ukraina. Særlig siden oktober i fjor har det skylt inn bølger av russiske missiler over Ukraina.

Missilenangrepen har vært rettet mot både militære og sivile mål. Kritisk infrastruktur har vært spesielt utsatt.

Estisk etterretning hevder nå at den russiske krigsmaskinen kan gå tom for missiler innen få måneder. Det skriver Newsweek.

Kan gå tom

Estisk etterretning spår at Russland i beste fall, da for Ukrainas del, kan gå tom for missiler innen tre til fire måneder. I verste fall kan Russland fortsette å angripe med missiler i seks til ni måneder.

Den estiske etterretningssjefen Margo Grosberg opplyser at tjenesten baserer estimatet på Russlands evne til å produsere presisjonsstyrte våpen, som missiler.

Etterretningstjenesten antar at Russland hadde 2500 missiler ved starten av invasjonene i februar i fjor.

Intensiverte etter eksplosjon

Russland intensiverte missilangrepene mot Ukraina etter at Krim-broen over Kertsj-stredet ble utsatt for en eksplosjon i oktober i fjor. Broen som kobler Krim til Russland er ansett som en viktig forsyningsvei for Putins styrker, skriver Newsweek.

Ukraina tok ikke på seg ansvaret for eksplosjonen formelt sett. Putin omtalte angrepet som terror.

Senest torsdag denne uken ble Ukraina rammet av flere russiske missilangrep. Angrepene kom etter at det ble kjent at flere vestlige land sender Ukraina stridsvogner.

Ukrainas forsvarssjef Valerij Zaluzjnij opplyste via meldingstjenesten Telegram at Russland avfyrte 55 missiler fra fly og skip i Svartehavet. Han hevder Ukraina skjøt ned 47 av de 55 missilene.

– Russernes mål forblir det samme, å legge psykologisk press på ukrainere og ødelegge kritisk infrastruktur, sa forsvarssjefen tidligere denne uken.