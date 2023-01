FNs kulturelle organ, Unesco, har valgt å legge den ukrainske havnebyen Odesa til på sin Verdensarv-liste. FN mener at det er «menneskehetens plikt» å beskytte den historiske byen, skriver The Guardian.

Målet med å plassere havnebyen på lista er å beskytte den mot videre ødeleggelse som følge av den pågående krigen i Ukraina, og Russlands invasjon av nabolandet i sør.

– Krigen raser videre, men vi er fast bestemt på at denne byen skal reddes. Byen har bestandig reist seg når verdens hjerte knuses, og nå skal den berges fra videre ødeleggelser, sier Unesco-direktør Audrey Azoulay i en pressemelding.

«Svartehavets perle»

Byen havnet på listen med seks stemmer for, en mot, og 14 som avsto fra å stemme. Russland har gjentatte ganger forsøkt å få avstemmingen utsatt, og hevder at den eneste trusselen byen står overfor er «det nasjonalistiske regimet i Ukraina».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som i oktober ba om å få byen erklært beskyttet, er takknemlig over vedtaket.

– Dere hjelper oss å beskytte Svartehavets perle fra den russiske invasjonen, skiver Zelenskyj på Twitter.

Siden Russlands invasjon natt til 24. februar, har ukrainere jobbet på spreng med å verne den historiske byen, blant annet ved å bygge et fort av sandsekker rundt monumenter.

Statuen av tsarina Katarina II av Russland, som sto i Odesa, ble revet ned i desember. Foto: Oleksandr Gimanov / AFP/NTB

Rykker rett opp på prioritert liste

Unesco har også besluttet å plassere byen på listen over truede verdensarver, hvor blant annet historiske Machu Picchu allerede står grunnet mengden turisme i området. Når det gjelder Odesa er det krigshandlinger som truer byen. Ved å erklære byen truet har området krav på forsterkninger og sterkere tiltak fra internasjonalt hold. Det gir også byen rett til rehabilitering.

Odesa, som er Ukrainas tredje største by, har en historie som strekker seg tilbake til 1600-tallet. Byen ligger ved bredden av Svartehavet, og var tidligere en sovjetisk marinebase.

Odesa ble brått svært sentral i den pågående russiske invasjonen av Ukraina, og er blitt rammet av en rekke missilangrep. Byen er svært viktig for eksport av korn, og da havnen i fjor sommer ble utsatt for russiske angrep, ble det brått avgjørende å formelt beskytte byen.

Den historiske havnebyen Odesa avbildet i oktober. Foto: Oleksandr Gimanov / AFP/NTB

– Ikke i henhold til Unesocs høye standard

Russland er kritisk til innlemmelsen av Odesa på verdensarvlisten, som de hevder er politisk motivert.

– Dette skjedde åpenbart i hastverk, og foregikk ikke i henhold til Unescos ellers høye standard, skriver Russlands utenriksdepartement, ifølge The Guardian.

Moskva hevder at Odesas «fantastiske historiske områder deler historie med Russland», og hevder at den eneste trusselen byen står overfor er fra ukrainsk side. Her henviser de til en hendelse i desember hvor ukrainske myndigheter besluttet å rive ned monumentet av tsarina Katarina II av Russland, for å erklære landenes forente historie som over.