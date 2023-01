– Dette er rent hykleri, kriminelt hykleri, ikke bare en avledning fra et ubehagelig spørsmål eller et ubehagelig tema, nei, dette er kriminelt hykleri, dette er en løgn, dette er en ren løgn, sier Zakharova, ifølge nyhetsbyrået TASS , gjengitt av TV 2.

Maria Zakharova er talsperson for Russlands utenriksdepartement. Bakgrunnen for angrepet på Nato-sjef Jens Stoltenberg er hans gjentatte utspill om at Nato ikke er en del av konflikten i Ukraina.



Stridsvogner

Uttalelsen til Zakharova kommer etter at Tyskland og USA onsdag bestemte seg for å sende stridsvogner til Ukraina, og flere andre land fulgte etter med sine egne kunngjøringer – deriblant Norge.

Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

– Dette er veldig gode nyheter fra Norge. Norske stridsvogner vil, sammen med bidragene fra andre Nato-land, utgjøre en forskjell for Ukraina på slagmarken, og gjøre det mulig for Ukraina å frigjøre land som i dag er okkupert av russiske invasjonsstyrker, sa Stoltenberg til NTB.

Norge har i dag 36 stridsvogner av typen Leopard 2A4 i operativ tjeneste. Hvor mange av disse som skal sendes til Ukraina er ikke avklart. Vognene er 40 år gamle og Forsvaret har lenge planlagt å bytte dem ut.

Ba om mer hjelp

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba fredag nå på nytt om mer militærhjelp.

– Den russiske aggresjonen kan bare stanses med tilfredsstillende våpen. Terrorstaten er ikke i stand til å forstå noe annet, sa Zelenskyj i sin daglige videotale, der han viser til den siste bølgen med russiske angrep.

– Hver russiske rakett mot våre byer, hver iranske drone som brukes av terrorister, er et argument for flere våpen, uttalte presidenten.

Han takker Canada, som er siste land ut i rekken med å love stridsvogner til Ukraina. Det betyr at tolv land nå har lovet å bli med på det Zelenskyj kaller «en stridsvognkoalisjon».