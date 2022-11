– Fienden intensiverer luftrekognoseringen, noe som kan tyde på at de planlegger å angripe både militære og sivile mål, advarer den ukrainske generalstaben, melder CNN fredag.

Ifølge ukrainsk etterretning er russerne i ferd med å posisjonere seg på andre siden av Dnepr-elven. Derfra vil de kunne iverksette artilleriangrep mot Kherson.

HIMARS kan slå ut russisk artilleri



Artilleriavstanden skal være omtrent 35 kilometer. Samtidig har ukrainerne mottatt en rekke enheter av det amerikanske rakettsystemet HIMARS som kan ramme mål dypt inne på russiskokkupert territorium.

HIMARS-raketter skal ha ødelagt en rekke russiske våpenlagre og kommandoposter under fremrykkingen mot Kherson. Systemet har en rekkevidde på rundt 80 kilometer og er ifølge produsent Lockheed Martin det mest teknologisk avanserte, kostnadseffektive og bærekraftige artillerisystemet på markedet.

Russland kan planlegge å øke angrepene



HIMARS: Det moderne amerikansk artillerisystemet har en rekkevidde på rundt 80 kilometer og er ifølge produsent Lockheed Martin det mest teknologisk avanserte, kostnadseffektive og bærekraftige artillerisystemet på markedet. Foto: Försvarsmakten

Ukrainerne har også tilgang på det britiske rakettsystemet M270, også omtalt som MLRS. Også dette har en rekkevidde på 80 kilometer. I tillegg har den ukrainske hæren fått tyske raketter og radarsystemer av typen IRIS, som kan brukes mot fly, og radarsystemer som kan lokalisere russiske artilleristillinger.

Les alt om krigen i Ukraina her

Nå advarer ukrainske tjenestemenn mot at Russland kan planlegge å øke angrepene på deler av Kherson-regionen som nylig har blitt frigjort.

«Ukrainerne ser ut som om de ikke sitter på laurbærene, det ser ut som om de fortsetter offensiven slik gode militære styrker gjør», skriver den ukrainske generalstaben.

– De kan bombardere Kherson

Frigjøring av Kherson blir av sett på som begynnelsen på landets store militære seier. Men ifølge sikkerhets- og forsvarsanalytiker professor Michael Clarke er det ingen grunn til å senke guarden.

– Dette er et militært vendepunkt fordi strategien endres som et resultat av dette, men de har en forferdelig lang vei å gå før de frigjør alt territoriet som har blitt tatt siden februar, for ikke å si hele territoriet som ble tatt etter 2014. Russerne er på den andre siden av elven, og de kan bombardere Kherson. Det er det de prøvde å gjøre i Kharkiv for noen måneder siden, advarer professor Clarke til Sky News.

Biden tror russerne vil bli kastet ut av Ukraina



Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. (Roberto Monaldo/LaPresse via AP)

USAs president Joe Biden hyllet mandag Ukrainas gjenerobring av Kherson som en «betydelig, betydelig seier».

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å applaudere motet, besluttsomheten og kapasiteten til det ukrainske folket, men krigens utfall er langt fra avklart. Jeg tror vi kommer til å se at ting roer seg noe på grunn av vintermånedene. Jeg tror det gjenstår å se nøyaktig hva utfallet av denne krigen blir, bortsett fra at Russland ikke kommer til å okkupere Ukraina, sa Biden på en pressekonferanse under G20-toppmøtet på Bali.

Nato-sjef: – De russiske militære styrkene har betydelige kapabiliteter

Nato-sjef Jens Stoltenberg advarer mot å undervurdere Russland etter tilbaketrekningen i Kherson.

– De kommende månedene blir vanskelige. Putins mål er å etterlate et kaldt og mørkt Ukraina denne vinteren. De russiske militære styrkene har betydelige kapabiliteter og et stort antall soldater, og Russland har vist sin vilje til å tåle store tap, sier Stoltenberg, som samtidig roser «det utrolige motet til Ukrainas væpnede styrker.»

Video: Russisk Putin-kritiker lever i frykt: – Stans Putin, før han utløser tredje verdenskrig