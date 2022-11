– President Biden og president Xi gjentok at de er enige om at det aldri bør utkjempes en atomkrig, og at den aldri kan vinnes. De understreket sin motstand mot å bruke og å true med bruk av atomvåpen, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Under møtet ble det også klart at USAs utenriksminister Antony Blinken skal besøke Kina.

Det er første gang Xi og Biden møtes ansikt til ansikt som presidenter. Møtet fant sted i forbindelse med at begge deltar på G20-toppmøtet på Bali i Indonesia.

– Verden er stor nok for både USA og Kina



Verden er stor nok til at både USA og Kina kan lykkes, sa president Xi Jinping da han mandag møtte sin amerikanske motpart Joe Biden på Bali.

– Kina har ingen intensjoner om å utfordre USA, forsikret Xi Biden om under den tre timer lang samtalen ifølge en uttalelse fra det kinesiske utenriksdepartementet mandag.

De to lederne møttes på sidelinjen av G20-toppmøtet, som starter tirsdag i Indonesia. Det er første gang Xi og Biden møtes ansikt til ansikt som presidenter.

– Under de nåværende omstendighetene har Kina og USA fått flere felles interesser, ikke færre, understreket Xi.

Biden om Xi: Jeg tror vi forstår hverandre



USAs president Joe Biden sier Kinas president Xi Jinping ser ut til å være åpen for å inngå kompromisser.

– Jeg tror at vi forstår hverandre, sier Biden etter at de to presidentene møttes til en tre timer lang samtale på Bali mandag.

Under samtalen med Xi Jinping kritiserte president Joe Biden det USA mener er Kinas stadig mer aggressive Taiwan-politikk, oppgir Det hvite hus.

Biden selv sier til pressen at USA fortsatt støtter «ett-Kina»-politikken, og at han ikke ser at Kina har noen umiddelbare planer om å invadere Taiwan.

Xi advarte Biden



Samtidig melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua at Xi advarte Biden om at USA ikke må krysse det Kina regner som sin «røde linje» når det kommer til Taiwan.

Kina regner den selvstyrte øya som en del av sitt territorium, og Beijing tar avstand fra alle forsøk på å erklære eller behandle Taiwan som et uavhengig land.

– Spørsmålet om Taiwan utgjør den innerste kjerne i Kinas kjerneinteresser. Det er det politiske fundamentet som forholdet mellom Kina og USA er bygd på, og den første røde linje som ikke må krysses, sa Xi ifølge Xinhua.

Biden tok også opp USAs bekymringer for brudd på menneskerettighetene i Tibet og Hongkong, samt mot den muslimske befolkningen i Xinjiang-regionen vest i Kina, ifølge uttalelsen fra Det hvite hus.

Ifølge Det hvite hus sa Biden at USA fortsatt kommer til å konkurrere kraftig med Kina, men han understreket at konkurranse ikke bør utarte i konflikt.