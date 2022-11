Det opplyser en anonym tjenestemann i Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsråd.

Tjenestemannen sier samtidig at Burns og Sergej Narysjkin, den mektige sjefen for den russiske utenlandsetterretningen, ikke vil diskutere en mulig løsning på Ukraina-krigen.

Burns forventes også å ta opp sakene til Brittney Griner og Paul Whelan. De to amerikanerne sitter fengslet i Russland. Biden-administrasjonen har i lengre tid presset på for å få de to løslatt i en fangeutveksling.

Høyeste nivå på 60 år

Tjenestemannen opplyser at ukrainske myndigheter ble orientert i forkant av Burns' reise til Tyrkia. Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sa mandag at han verken kunne bekrefte eller avkrefte rapporter om samtaler mellom USA og Russland i Tyrkia.

Biden erklærte i forrige måned at risikoen for bruk av atomvåpen er på det høyeste nivået siden Cubakrisen i 1962.

Amerikanske tjenestemenn har i flere måneder har advart om at Russland kan komme til å bruke masseødeleggelsesvåpen i Ukraina, men Biden-administrasjonen har gjentatte ganger sagt at ingenting tyder på at det vil skje.

Ingen endring

Mandag understreket tjenestemannen at det ikke har vært noen endring i vurderingene fra amerikansk etterretning. Han ønsket heller ikke å gi detaljer om tidspunktet for beslutningen om å sende Burns til Ankara.

Burns-Narysjkin-møtet markerer det høyeste nivået for samtaler mellom amerikanske og russiske tjenestemenn siden Russland invaderte Ukraina i februar.

Xi og Biden enige om at atomvåpen aldri må tas i bruk

Kinas Xi Jinping og USAs Joe Biden er enige om at atomvåpen aldri skal tas i bruk, opplyser Det hvite hus etter en tre timer lang samtale mellom de to lederne.

– President Biden og president Xi gjentok at de er enige om at det aldri bør utkjempes en atomkrig, og at den aldri kan vinnes. De understreket sin motstand mot å bruke og å true med bruk av atomvåpen, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Under møtet ble det også klart at USAs utenriksminister Antony Blinken skal besøke Kina.

Det er første gang Xi og Biden møtes ansikt til ansikt som presidenter. Møtet fant sted i forbindelse med at begge deltar på G20-toppmøtet på Bali i Indonesia.