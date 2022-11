– For det første signaliserer det slutten på den russiske ambisjonen om å kontrollere mesteparten av Ukrainas kyst mot Svartehavet, sier Dara Massicot i den amerikanske tankesmia Rand Corporation til CNN.

– For det andre gjør Russland seg nå klare til å forsvare seg på østbredden av elven Dnepr gjennom å etablere forsvarsstillinger og forberede skyttergraver der og på Krim-halvøya. Jeg tror Russland er bekymret for Krim nå, sier Massicot, som tidligere har jobbet som analytiker i Pentagon.

USA har forsynt Ukraina med det avanserte rakettartillerisystemet HIMARS, som trolig har medvirket sterkt til de ukrainske styrkenes frammarsj den siste tiden. Disse rakettene kan ha en rekkevidde opp mot 500 kilometer og har blant annet gjort det mulig for Ukraina å ramme russiske forsyningslinjer langt bak fronten.

Krysser neppe elva

Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) , som delvis finansieres av amerikansk våpenindustri, tror ikke Ukraina vil gjøre noe forsøk på å krysse elva Dnepr med det første.

Russland har trukket sine styrker ut av byen Kherson og over elva Dnepr. Flere bruer over elva er sprengt. Foto: AP / NTB

De russiske styrkene har sprengt bruene i Kherson-området, og en slik kryssing vil være svært risikabel. Det vil også være vanskelig for Ukraina å opprette trygge forsyningslinjer til eventuelle styrker på den andre siden av elva.

ISW tror Ukraina i stedet vil flytte noen av styrkene som deltok i gjenerobringen av Kherson til Luhansk lenger nord, eller opprette en helt ny front.

Russland flytter trolig styrker til Donetsk, der de har hatt liten framgang, og at de erobrer Batsjmut, en by med drøyt 70.000 innbyggere som det har vært kjempet om i flere måneder. Det vil imidlertid kunne påføre de russiske styrkene store tap, mener ISW.

Spent i Kherson

Selv om ukrainerne i helgen feiret i Khersons gater, er situasjonen i den gjenerobrede byen spent og det er innført nattlig portforbud.

Situasjonen er fortsatt spent i byen Kherson, som nå kontrolleres av ukrainske styrker. Foto: AP / NTB

Russiske styrker kontrollerer fortsatt rundt 70 prosent av Kherson fylke, og lyden av tungt artilleri kan høres i det fjerne.

Det fryktes også at små russiske enheter fortsatt opererer i skjul, kanskje forkledd som sivile, og senest søndag ble byens flyplass utsatt for et artilleriangrep.

Innbyggerne i Kherson oppfordres til å unngå åpne plasser og store folkemengder, og de advares også mot å oppsøke sentrum av byen. Det fordi de ukrainske styrkene da skal gjennomsøke området for miner og bombefeller, ifølge BBC.

Ukrainske styrker jakter nå på antatte overløpere i den gjenerobrede byen Kherson. Disse to mennene ble anklaget for å ha samarbeidet med den russiske okkupasjonsstyrken. Foto: AP / NTB

Ble værende

– De fleste husene har ikke elektrisitet eller vann og har problemer med gassforsyningen, sier en talsmann for myndighetene i byen, Jurij Sobolevskyj til BBC.

Mange av innbyggerne i Kherson forlot aldri byen, til tross for at de russiske okkupantene oppfordret dem til å gjøre dette. De som flyktet eller ble evakuert, oppfordres inntil videre å ikke vende tilbake før boligene deres er gjennomsøkt.

I et forsøk på å russifisere byen innførte okkupantene den russiske valutaen rubler, men folk betalte likevel i smug med ukrainske hryvnja, ifølge The New York Times.

– Vi vil heller være uten elektrisitet, vann og varme, om vi også slipper russerne, sier en av innbyggeren, Iryna Rodavanova, til avisen.

Vinter

Vinteren står for døra også i Ukraina, og det britiske forsvarsdepartementet konstaterer at fallende temperaturer og en halvering av antallet timer med dagslys vil bli utfordrende både for ukrainske og russiske soldater.

Det vil endre konfliktforholdet og resultere i færre offensiver og flere defensive operasjoner, slår de fast.

Ukrainske soldater rykket fredag inn i byen Kherson, etter at den russiske okkupasjonsstyrken hadde trukket seg ut. Foto: AP / NTB

Soldater på begge sider av fronten vil være uvillige til å kjempe om natten, og regn og snø vil trolig sette våpen ut av spill, tror departementet i sin siste analyse av krigen.

– Alt dette vil trolig utgjøre ekstra utfordringer for russiske styrker der moralen alt er lav, tror de.