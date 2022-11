– Han (Lavrov) kom til sykehuset første gang søndag, kort tid etter at han ankom Bali. Mandag morgen måtte han inn til en ny helsesjekk. Heldigvis er han frisk, sier en talsmann for det indonesiske helsedepartementet ifølge nyhetsbyråene AFP og AP.

En talsperson for Sanglah sykehus på Bali sier at en delegasjon ankom sykehuset i morgentimene under strengt vakthold. Sykehuset har ikke lov til å avsløre identiteten eller tilstanden til den involverte personen.

Lavrov er på Bali for å delta på G20-toppmøtet som president Vladimir Putins stedfortreder.

Russland: Falske nyheter

De første meldingene om at Lavrov hadde vært innom sykehus, kom mandag morgen fra to ikke navngitte indonesiske kilder som sa at den russiske utenriksministeren var på sykehus med hjerteproblemer.

Opplysningen ble kontant avvist av Lavrovs talskvinne Maria Zakharova, som kalte det «falske nyheter».

– Sergej Viktorovitsj og jeg leser meldinger her i Indonesia, og vi kan ikke tro det vi ser, at han visstnok er innlagt på sykehus. Dette er selvfølgelig falske nyheter, skriver hun på sin Telegram-konto, ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA.

– Jeg er på hotellet

Hun la i tillegg ut en video av Lavrov, tilsynelatende pigg og iført T-skjorte og shorts, der han ble bedt om å kommentere meldingene om sykehusinnleggelsen.

– Vesten har i ti år skrevet om at president Putin har blitt syk. Det er et spill som ikke er nytt i politikken, sier Lavrov i videoen ifølge AP.

– Jeg er på hotellet og leser dokumenter før toppmøtet i morgen, sier 72-åringen til det russiske nyhetsbyrået Tass.

Det er ikke kjent når videoen ble tatt opp.