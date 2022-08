– Hendelsene har hatt en vesentlig effekt på Russlands logistikkstøtte, men like viktig er det en betydelig psykologisk effekt på den russiske ledelsen. Vladimir Putin Vladimir Putin har vært urolig etter eksplosjonen på Krim, ifølge ikke navngitte vestlige tjenestemenn.

Det skriver flere britiske medier, blant andre The Independent og Daily Express.

Den siste tiden er det meldt om en rekke eksplosjoner dypt bak Russlands linjer på Krimhalvøya. Et titalls fly skal ha blitt satt ut av spill, flere ammunisjonslagre har gått opp i røyk og russiske nøkkelpersoner i okkuperte byer er drept i attentat.

Steder der russerne lenge har trodd at de var trygge, er nå blitt potensielle dødsfeller. Det som trolig er ukrainske spesialstyrker slår nå til på nye, overraskende steder bak fiendens linjer. Den psykologiske effekten er stor.

– Russland står overfor en stadig mer akutt mangel på lagre

Vestlig etterretning har lenge snakket om den store slitasjen i de russiske styrkene, den lave moralen og utfordringene med å rekruttere nye krigere for å erstatte alle de falne soldatene. (Russian Defense Ministry Press Service via AP) Foto: AP

Flere steder på Krimhalvøya, havnebyen Sevastopol og områder i nærheten av Kherson har sabotører gått til aksjon. Angrepene skal ha sjokkert Putin og den russiske militærledelsen.

– Ukraina oppnår nå konsekvent synergieffekter dypt bak Russlands linjer, sier en tjenestemann.

Etter et halvt år med russiske angrep har Russland okkupert store landområder i Øst- og Sør-Ukraina. Enorm bruk av artilleriild, opptil 60.000 runder med ammunisjon daglig, har lagt byer og tettsteder i grus og drevet millioner på flukt.

Men nå møter russerne seg selv i døra.

– Russland står overfor en stadig mer akutt mangel på lagre, til og med på grunnleggende ammunisjon, så vel som personell, mens de kjemper for å rekonstruere sine styrker, sier en vestlige tjenestemann, ifølge The Independent.

Stor slitasje, lav moral og titusenvis av døde soldater



Russland president, som stadig oftere omtales som diktator, har pøst på med alt Russland har i sin militære verktøykasse, bortsett fra atomvåpen. Store styrker er flyttet fra russiske avdelinger milevis unna Ukrainas grenser. Tanks, fly og rakettsystemer er konsentrert langs frontlinjene for å oppnå Putins militære mål.

Men Putins gambling har trolig kostet titusenvis av russiske soldater livet. Tre ganger så mange er skadde, og de materielle og økonomiske tapene er astronomiske.

Vestlig etterretning har lenge snakket om den store slitasjen i de russiske styrkene, den lave moralen og utfordringene med å rekruttere nye krigere for å erstatte alle de falne soldatene.

«Russiske fremskritt stagnerer på tvers av alle fronter»

Nå bekrefter The Institute for det study of war (ISW) at Putins krigsmaskin står i stampe på alle fronter i den blodige krigen. I stedet ser ukrainerne ut til å få momentum og ta initiativ.

«Russiske fremskritt stagnerer på tvers av alle fronter, Ukraina fortsetter å desimere Russlands logistikk. Russiske myndigheter øker synlig sikkerhetstiltakene på Krim, noe som indikerer økende bekymring blant russiske myndigheter og sivile om trusselen om ukrainske angrep på bakre områder som tidligere antas å være sikre,» heter det i en ny oppdatering.

Russlands invasjon av Ukraina skal nå ha kommet inn i en fase hvor de militære operasjonene «er nesten operativt stillestående».

– Ingen av sidene er for øyeblikket i stand til å starte en offensiv som vil påvirke konfliktens forløp. Konfliktens tempo har avtatt. Spørsmålet nå er om Ukraina kan generere et troverdig motangrep til høsten», siterer Bloomberg fra en vestlige etterretningskilde.

Putin har fått et forklaringsproblem



En russisk soldat avbildet i 2013 mens han iakttar krigsskipet «Moskva». Da lå det i havn på Krimhalvøya, nå ligger det på bunnen av Svartehavet. Foto: Reuters/NTB

Kreml har hittil forklart de mange eksplosjonene som sabotasje, men har ikke innrømmet at ukrainske styrker har utført de mange vellykkede angrepene inne på russiskkontrollert område.

Tusenvis av russere skal være på flukt fra Krim, og trafikken over en strategisk viktig bro ut av halvøya har aldri vært større. Putin har nå et forklaringsproblem til sin egen befolkning om de siste hendelsene, som underbygger at russerne er delvis på vikende front.

Russiske myndigheter har i stedet forsøkt å nedtone betydningen av angrepene, og mener det ikke finnes bevis, selv om satellittbilder tyder på det stikk motsatte.

«Russiske kilder rapporterer i stor grad om og spredte disse falske eller overdrevne rapportene, noe som tyder på bredere russisk panikk», skriver ISW, ifølge Kyiv Independent.

Svartehavsflåten på defensiven



De mange angrepene har dessuten tvunget Svartehavsflåten inn i en defensiv positsjon og hindret Russlands evne til å starte et vellykket amfibieangrep på Odesa på Ukrainas kyst, skriver britisk etterretning.

De ødelagte kampflyene skal ha redusert Svartehavsflåtens slagkraft betydelig. Flåten har tidligere mistet flaggskipet «Moskva, flere militære fartøy er ødelagt, og før sommeren måtte russiske styrker trekke seg tilbake fra den okkuperte Slangeøya.

Putin avsatte for få dager siden sjefen for Svartehavsflåten, admiral Igor Osipov, og overlot ansvaret til viseadmiral Viktor Sokolov. Omrokkeringen blir tolket som en av de mest dramatiske endringene i Putins militære ledelse hittil i krigen.