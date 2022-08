Macron med sterke anklager mot Putin

Macron kom med utfallet mot den russiske presidenten bare timer etter å ha snakket med ham på telefon fredag.

Macron forsøkte i det lengste å avverge krigen mot Ukraina og understreket viktigheten av å holde en dialog i gang med Putin. Men etter hvert som krigen trekker ut, er han blitt stadig med kritisk til sin motpart i Moskva.

Han advarte den franske befolkningen om at energi- og økonomikrisen som resultat av krigen ikke er over, og kalte det prisen vi betaler for vår frihet og våre verdier.

– Siden Vladimir Putin startet sitt brutale angrep på Ukraina, er det igjen krig på europeisk jord, bare noen få timer unna oss, sa han i en tale der han mintes den allierte landgangen i Sør-Frankrike i 1944.

Han sa at Putin forsøker å påtvinge Europa sin «imperialistiske vilje» og mane fram «revansjismens spøkelser» i et åpenbart brudd på statenes integritet.

Tidligere fredag snakket han i en time på telefon med Putin for å be ham godta at FNs atominspektører besøker atomkraftverket Zaporizjzja.