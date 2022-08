Under en tale på en internasjonal sikkerhetskonferanse i Moskva tirsdag avviste Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu vestlige mediers spekulasjoner om bruk av atomvåpen.

– Fra et militært synspunkt er det ikke nødvendig å bruke atomvåpen i Ukraina for å nå de fastsatte målene, sa Shojgu ifølge The Moscow Times , som siterer nyhetsbyrået Interfax.

Flere har spekulert i media

Under talen kritiserte han mediene som spekulerte i om Russland potensielt kunne bruke atomvåpen eller kjemiske våpen som en slags kompensasjon for langsom fremgang i krigen. Sjojgu kalte det hele for «absolutte løgner».

Siden krigens start har media ivret etter uttalelser og kommentarer fra eksperter og folk som tidligere har vært tett på Russlands president Vladimir Putin, for å få et innblikk i krigen og Russlands taktikk.

Nylig gikk for eksempel Putins tidligere taleskriver ut og hevdet at Putin kom til å gjøre alt for å vinne krigen – også ty til taktisk atomvåpen.

Den britiske generalen Jim Hockenhull, etterretningssjef i det britiske militæret, uttalte også i et intervju med BBC at sannsynligheten for at Russland tyr til atomvåpen i Ukraina kan endre seg hvis dynamikken på slagmarken endrer seg.

Sjojgu: Russiske atomvåpen er ment for å avskrekke

Forsvarsminister Sjojgu holdt fast ved mantraet at hovedmålet med russiske atomvåpen er å avskrekke et atomangrep.

– Bruken er begrenset til ekstraordinære omstendigheter, la han til.

Hva som menes med «ekstraordinære omstendigheter» forklarte den russiske diplomaten Alexander Trofimov på FN-konferanse om ikke-spredning av kjernevåpen tidligere denne måneden. Ifølge Trofimov inkluderer disse omstendighetene et angrep fra et masseødeleggelsesvåpen eller et konvensjonelt våpenangrep som «truet den russiske statens eksistens».

Videre gjorde Trofimov det klart at disse hypotetiske scenarioene ikke gjaldt Russlands «spesialoperasjon» i Ukraina, som er det Russland fortsatt kaller invasjonen av Ukraina.