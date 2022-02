To hærer står nå oppmarsjert på hver sin side av den ukrainske grenselinjen. Anslagsvis 190.000 russiske soldater er mobilisert. Ukraina har flere hundre tusen mann under våpen, inkludert reservister.

Russland er likevel regnet som klart militært overlegent. Med luftherredømme, stor artillerikapasitet, avansertte rakettsystemer og nærmere 100 kampbataljonsgrupper i beredskap, vil russerne sannsynligvis raskt kunne innta store deler av Ukraina i en første fase av krigen.

Men krigen er ikke over selv om Russland skulle okkupere store deler av Ukraina. Det er da den virkelige kampen starter. Og den kan bli langvarig.

Hvordan krigens gang blir, er avhengig av flere faktorer. En av Norges fremste eksperter på krig og forsvar, mener et krigsutbrudd vil følge dette mønsteret:



Dette er storkrigens mest sannsynlige tre faser



Dette bildet er frigitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste fredag 18. februar 2022, og viser russiske hærstridsvogner lasytet opp på jernbaneplattformer for å flyttes tilbake til deres permanente base etter øvelser i Russland. Opplysningene blir møtt med betydelig skepsis av Nato. (Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP)

– Det er sannsynlig å se for seg tre etapper. Den første vil trolig bli innledet med artilleriild hvor Russland bruker langtrekkende artilleri, kampfly og rakettvåpen. På den måten vil de forsøke å ta ut militær infrastruktur, flyplasser, kommunikasjon og andre strategisk viktige mål. De menneskelige tapene vil skje i den grad det står folk i nærheten, men det trenger ikke å bli fryktelig store tap. I fase to vil det kunne komme en bakkeoperasjon for å ta kontroll. Også da vil ukrainske styrker fortsatt kunne bli overkjørt, men ville kunne bite godt fra seg, forklarer seniorforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets Forskningsinstitutt.

Men selv om russiske styrker erobrer Kiev og andre større byer, er krigen på ingen måte over. Det er nå den «virkelige» krigen kan starte, noe tidligere invasjoner har vist.

– I fase tre, dersom Russland klarer å ta kontroll, noe de fleste regner med, vil krigen gli over til en geriljafase. Her vil krigen gå inn i en veldig jevn tapsrate. Fra krigshistorien ved vi at befolkningen vil motsette seg okkupasjon, og en slik krig vil bli smertefull for begge parter. Dette har vi sett under stormaktenes invasjon av blant annet Afghanistan, Tsjetsjenia og Irak, minner Bukkvoll om.

– Russland vil sette inn alt på å ødelegge det ukrainske flyvåpenet

– Dersom Russland angriper nå, er det da sannsynlig at Ukraina vil svare med å angripe russiske styrker inne på russisk territorium for å gjengjelde?

– Det kunne man jo tenke seg, men de har ikke så mye å gjøre det med. Ukraina har ikke fått i gang særlig taktiske rakettsystem, eller har kampfly til disposisjon. Russland vil sette alt inn på å ødelegge det ukrainske flyvåpenet, noe de trolig vil klare. Det ukrainske forsvaret er i gang med å bygge opp sin rakettkapasitet, men har foreløpig lite av det. Lett bevæpnede ukrainske spesialstyrker kan skaffe viktig etterretning på russisk side, angripe strategiske mål og ta ut disse. Det er for så vidt en mulighet, svarer Bukkvoll til ABC Nyheter.

Russiskske og hviterussiske styrker øver sammen nær Osipovichi i Hviterussland torsdag 17. februar 2022. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr)

– Det er de tunge våpnene som snakker

– Kan det tenkes at Russland har sovende celler inne i Ukraina som står klare dersom det smeller, også for å destabilisere landet innenfra og drive sabotasje?

– Det var en del skriverier om det på russiske nettaviser i januar. Det er selvsagt en mulighet, men slike styrker vil ikke ha en spesielt stor rolle ved en invasjon. Da er det de tunge våpnene som snakker. Men mindre og mer avgrensede militære aksjoner vil kunne forekomme. Russland vil nok skjule at de gjør dette, og i stedet bruke styrker som er spesielt opptrent til det, eventuelt leiesoldater. Da er soldater fra grupper som Wagner Group spesielt egnet.

Begrenset fare for borgerkrig



– Kan det bli borgerkrig i Ukraina? En andel av den ukrainske befolkningen er russiske, og sympatiserer kanskje mer med Russland enn myndighetene i Kiev. Kan det tenkes at disse vil ønske russiske styrker velkommen, at de ikke vil motsette seg okkupasjon og til og med kan gjøre opprør eller gå til krig mot ukrainske styrker?

– Faren finnes nok der, men den er veldig begrenset, og ikke veldig stor. Skillet mellom ukrainere og russere er overdrevent, men det finnes. Det er en glidende overgang. Mange ukrainere føler seg 100 prosent ukrainske selv om de snakker russisk i dagligtale.

Seniorforskeren viser til to høytstående tidligere russiske offiserer som de de siste ukene har uttalt seg kritisk til et russisk krigseventyr i Ukraina. Uttalelsene har vakt oppsikt.

– De er redd for å miste Ukraina for alltid

Russlands president Vladimir Putin sitter med Ukraina og Russlands skjebne i sine hender.

– Det er litt oppsiktsvekkende at tidligere russiske offiserer kritiserer Putin offentlig for det han gjør overfor Ukraina. De har begge advart mot krig, og sagt at de russiske soldatene ikke vil bli møtt med blomster, og at det er en illusjon at store deler av ukrainske befolkningen ønsker russiske styrker velkommen. Det interessante er at begge disse offiserene helt klart støtter Putins geopolitiske agenda. De er ingen vestlig liberalere, men slutter opp om Russlands ambisjoner som stormakt. Likevel advarer de om å invadere og omtaler et krigsutbrudd for galskap, sier Bukkvoll.

Han har denne forklaringen på hvorfor disse advarslene kommer nå.

– Årsaken er at de rett og slett er redd for konsekvensene og for Russland som nasjon, både fordi tapene blir store, og fordi de er redd for å miste Ukraina for alltid. Blir det krig vil ukrainerne hate russerne for evig og alltid. Folk liker normalt ikke bli angrepet, understreker Tor Bukkvoll, som selv har truffet en av de russiske offiserene ved en tidligere anledning.

– Hoveddelen av den ukrainske befolkningen vil være være på Kiev sin side i en konflikt

Seniorforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) Foto: Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

Han husker godt et møte med en russiskættet soldat i en av de frivillige ukrainske bataljonene da han besøkte den Kiev-kontrollerte delen av Donbass i Øst-Ukraina i 2016.

– Han fortalte at han slåss på Kiev sin side, men at han brydde seg hverken om Ukraina eller Russland. Men han hadde familie i byen, og tenkte at hvis han ikke stoppet russerne, så ville de kunne true familiens sikkerhet. Derfor ville han slåss. Så det er mange ulike motiv. Hoveddelen av den ukrainske befolkningen vil være på Kiev sin side i en konflikt, men dette har ikke bare med nasjonal identitet og gjøre.