Dette bildet er frigitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste fredag 4. februar 2022. Her skyter pansrede kjøretøy fra Hviterussland og Russland under en felles militærøvelsene ved Brestsky skytefelt, Hviterussland. Russland har gjennomført en massiv militær oppbygging nær Ukrainas grense. (Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP, fil) Foto: AP