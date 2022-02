Biden: Putin har bestemt seg for å angripe Ukraina

Biden holdt en orientering om Ukraina-krisen etter å ha snakket med sine allierte i Nato fredag kveld norsk tid.

– Vi har grunn til å tro at de russiske strykene planlegger å invadere Ukraina i løpet av den neste uken eller dagene. Vi tror at de vil angripe Ukrainas hovedstad Kyiv. En by med 2,8 millioner uskyldige innbyggere, sa Biden.

I flere uker har USA ikke vært sikre på om Putin har tatt en endelig avgjørelse om å sette i verk en storstilt invasjon, men Biden sier den vurderingen har endret seg.

– Per nå er jeg overbevist om at han har tatt en beslutning. Vi har grunn til å tro det, sier Biden og viser til at han baserer sitt syn på amerikansk etterretning.

Truer med sanksjoner

USAs ambassadør til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Michael Carpenter, hevdet fredag at Russland nå har utplassert mellom 169.000 og 190.000 soldater nær Ukraina.

Foruten styrker som er stasjonert nær grensa på russisk side, inkluderer dette styrker som deltar på en øvelse i Hviterussland og som er stasjonert på Krim-halvøya. Øvelsen i Hviterussland skal etter planen avsluttes søndag.

Biden gjentok trusselen om massive økonomiske og diplomatiske sanksjoner mot Russland dersom landet skulle invadere nabolandet.

Han presset Putin til å revurdere sin plan og sa at USA og dets vestlige allierte var mer samlet enn noen gang.

– De allierte forblir samlet til tross for Russlands forsøk på å splitte oss, sa Biden og la til at Russland valget mellom krig og diplomati.

Ukrainas president er i München

Biden stilte fredag spørsmålstegn ved om det var lurt av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj å forlate landet etter advarslene om en mulig nær forestående invasjon.

– I jakten på en diplomatisk løsning er det kanskje ikke det, det kan være det kloke valget. Men det er hans avgjørelse, sa Biden da han ble spurt om Zelenskyjs beslutning om å reise til helgens sikkerhetskonferanse i München i Tyskland.

USAs visepresident Kamala Harris skal etter planen møte Zelenskyj på sidelinjen av sikkerhetskonferansen lørdag.

Har tro på diplomatisk løsning

Biden gjentok også at det ikke var for sent å finne en diplomatisk løsning på den eskalerende konflikten.

For mens situasjonen blir stadig mer tilspisset mellom Ukraina og Russland, pågår det hektisk internasjonal diplomatisk virksomhet for å få en løsning på konflikten.

USAs utenriksminister Antony Blinken skal møte sin russiske motpart Sergej Lavrov førstkommende onsdag for å diskutere Ukraina-krisen.

Moskva avviser en forestående militæroffensiv, men Putin uttrykte fredag stor bekymring over utviklingen i Øst-Ukraina.