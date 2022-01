«Det vil være tydelig at vi har gått inn i det som kan beskrives som en ny førkrigstid. Europa i dag er i en situasjon som er farligere enn noe vi har opplevd siden tidlig på 1960-tallet. Putin kan etablere et militarisert Stor-Russland hvis mørke skygge vil bli kastet over betydelige deler av Europa », skriver Bildt på sin blogg.

Bakteppet for bekymringene er den russiske styrkeoppbyggingen, og de russiske signalene til blant annet Finland og Sverige om å avstå fra et fremtidig Nato-medlemskap.

– Finland har høy beredskap

Debatten har blusset opp i begge land i kjølvannet av den økte spenningen i Europa. Både Sverige og Finland står alene utenfor Nato, men begge land har etablert nære kontakter med Nato, og har dessuten et forsvarspolitisk samarbeid med sine nordiske naboland, deriblant Norge.

Finland har i likhet med Norge felles grense med Russland. I Finnmark er grensen 198 kilometer lang. Her patruljerer norske grensesoldater til alle døgnets tider. Finland, derimot, har en 1.300 kilometer lang felles grense med Russland.

– Det er en stor uro her. Finland har en høy beredskap og har til forskjell fra Sverige og mange andre andre europeiske land aldri redusert sitt forsvar. Man har en høy beredskap og trenger ikke å foreta noen troppeforflytninger, sier Hasse Svens i SVT Morgonstudion.

– For Russland ville dette være galskap

Sveriges tidligere statsminister advarer på det sterkeste Russland mot å foreta seg noe som kan tenne en gnist og sette Europa i brann.

«For Russland ville dette være galskap. Selv om en militær seier kan være mulig, vil den politiske og økonomiske prisen Russland i lang tid må betale bli enorm», skriver Carl Bildt, som også har vært utenriksminster i den svenske regjeringen, og spesialutsending for FN på Balkan.

Han mener at en militær konfrontasjon mellom øst og vest kan bli uunngåelig dersom Putin krysser den røde linjen.

– Konfrontasjonen blir uunngåelig

Soldater fra Gotlands regiment patruljerer i Visby. Russlands mobilisering ved Ukrainas grense og den økte spenningen mellom Russland og Nato har fått det svenske forsvaret til å øke sin synlige virksomhet, blant annet på Gotland. Forsvaret kaller det en beredskapsjustering. Foto: Karl Melander/tt / NTB

– Vil USA ta opp hansken og konkret vise at Europas sikkerhet også er USAs sikkerhet? Og hva gjør Europa? Det er sikkert de som sier at vi må akseptere den russiske makten og dens forhold. Men mange vil nok også være forberedt på å gi, så konkret som mulig, et kjempende Ukraina all den støtte det kan. Konfrontasjonen blir uunngåelig, advarer den tidligere svenske toppolitikeren.

Han viser til at russerne nå skal ha hele 60 bataljonskampgrupper klare på grensen. Russiske tropper som normalt er stasjonert i det fjerne Østen, skal være på vei for å slutte seg til og forsterke troppene på grensen til Ukraina.

Det kommer også meldinger om at reservister kalles inn. Amerikansk etterretning melder at russiske spesialstyrker allerede er på plass inne i Ukraina for å forberede skinnangrep mot egne styrker for å rettferdiggjøre en invasjon, skriver Bildt.

– Vanskelig å tolke som annet enn høyst konkrete forberedelser også til et større militærangrep

«Sammen med annen informasjon virker det dessverre troverdig. Alt dette er selvsagt vanskelig å tolke som annet enn høyst konkrete forberedelser også til et større militærangrep. At russisk side offisielt avviser at noe slikt ville være aktuelt, endrer nesten ingenting i den saken».

I Sør-Sverige og på Gotland har svenske styrker forsterket forsvaret av svensk territorium. Nato har sendt det nederlandske fartøyet HNLMS Rotterdam til Østersjøen, for å vise nærvær og solidaritet med hele alliansen.

Samtidig er russiske landgangsfartøy observert i Østersjøen, noe som har skapt betydelig uro og usikkerhet om hva Russland planlegger.