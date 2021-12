De prøver så godt de kan å overbevise andre om at vaksine er farlig og unødvendig. Og de har stor påvirkningskraft.

Først når de har blitt henvist til respirator eller befinner seg på dødsleiet har enkelte skiftet mening. Men da er det gjerne for sent.

Flere av vaksinemotstanderne er høyprofilerte navn, både nasjonalt og internasjonalt. Når de snakker, så lytter mange. Noen følger deres råd og anbefalinger. Til en veldig høy pris.

«Hvorfor bør jeg vaksinere meg og risikere bivirkninger når det er liten risiko for at jeg dør uten?» Dette er en av hovedinnvendingene som brukes av innbitte vaksinemotstandere.

Stemplet vaksine som farlig og «synd mot Guds ord»

Marcus Lamb (64) var blant disse. I USA var han pioneren bak Daystar Television Network, den største konservative kristne TV-kanalen i USA. Hans mantra var at folk burde be i stedet for å vaksinere seg.

Millioner av amerikanere fulgte programmene og lyttet til Lambs engasjerte appeller og formaninger. I sending etter sending hamret han inn budskapet om at vaksiner og restriksjoner ikke kan redde mennesker fra sykdom og død.

Men i november ble TV-pioneren selv smittet av corona, skriver The New York Times. Han ble etter hvert alvorlig syk og pådro seg lungebetennelse. Fra før led han av diabetes.

Til slutt klarte ikke kroppens immunforsvar å hindre at Covid-19 utviklet seg til en dødelige diagnose for Lamb.

Fra sykehussengen appellerte han til sine mange trofaste seerne om å be om at han ble frisk. Da var han allerede sterkt redusert, hadde pustevansker, men ønsket desperat å leve.

Til slutt orket ikke kroppen mer. Da hadde han brukt store deler av sine to siste leveår på å kjempe mot vaksinen, som 64-åringen hadde karakterisert som farlig og «synd mot Guds ord».

Dick Farrel, longtime conservative radio host in Palm Beach County, dies of COVID-19. He had refused to be vaccinated https://t.co/1iQeZePaHY pic.twitter.com/9LZzxR1lo6 — South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) August 12, 2021

– Jeg gjorde en feil, jeg burde ikke ha ventet med vaksinen

– Ikke vent! Forhåpentligvis vil du ikke ende opp på sykehuset sånn som meg. Jeg gjorde en feil, jeg burde ikke ha ventet, appllerte Megan Alexandra Blankenbiller i en video fra sykesengen. Kort tid etter døde den unge kvinnen. Foto: Fra videoen

Men Marcus Lamb er ikke alene om å tviholde på sine konspirasjonsteorier til siste åndedrag.

TikTok-profilen Megan Alexandra Blankenbiller (31) var ikke direkte motstander, men hun inntok en vente og se-holdning. Det skulle vise seg å bli skjebnesvangert. Da hun til slutt innså at hun burde ha vaksinert seg, hadde pandemien allerede tatt livet av over en halv million amerikanere.

– Hvis du bare er 70 prosent sikker på at du vil ta den, så ta den! Ikke vent! Forhåpentligvis vil du ikke ende opp på sykehuset sånn som meg. Jeg gjorde en feil, jeg burde ikke ha ventet, innrømmet hun i det som skulle bli hennes siste TikTok-video til sine mange tusen følgere, skriver NBCNews.

En drøy uke senere døde hun av Covid-19.

Erkjente feilvurdering på dødsleiet: – Skulle ønske jeg hadde tatt vaksinen

Den konservative radioprofilen Dick Farrel (64) hadde en trofast tilhengerskare på Newsmax TV. Han var lenge skeptisk til vaksinen og stemplet den som fake news.

I likhet med tidligere president Donald Trump var han også kritisk mot Anthony Fauci, den amerikanske smitteverneksperten, og stemplet ham som «gal».

Men da han selv ble alvorlig syk i august 2021, var tonen plutselig en annen. På dødsleiet kom han med denne alvorlige erkjennelsen.

– Jeg skulle ønske jeg hadde tatt vaksinen.

Han oppfordret dessuten sine venner om å takke ja til vaksinen, og understreket at Covid-19 ikke var noe å spøke med.

Farrel døde kort tid senere av sykdommen.

Anti-Vaxxer Radio Host Marc Bernier Called The US Government Nazis Now He Is Dead From COVID: South Florida right-wing radio host Marc Bernier refused to be vaccinated and called the US government Nazis has died from COVID. https://t.co/1Gn1bw7NJD pic.twitter.com/7COJeNfbq8 — PoliticusUSA (@politicususa) August 29, 2021

Mr Anti-Vax fikk pustetrøbbel og døde



64-åringen var en svært populær radiostemme i Florida. Sykdommen startet med at han kjente noe i halsen. Ti dager senere var han knapt i stand til å snakke og pustet tungt. Han ble deretter innlagt på intensivavdelingen, skriver Washington Post.

– Vi sørger over hans bortgang og håper alle kan lære av hans unødvendige død viktigheten av å vaksinere seg, skrev Brian Peterson, en talsmann for Newsmax, i en e-post.

Flere profilerte amerikanske radiostemmer, alle hjemmehørende i konservative politiske miljø, har måttet gi tapt i kampen mot Covid-19 etter å ha agitert sterkt mot å ta vaksine.

Foruten allerede nevnte Dick Farrel, er Phil Valentine, Tod Tucker og Mark Bernier også døde. Sistnevnte gikk under tilnavnet Mr Anti-Vax, og 65-åringen var stolt av det. Men han hadde lite å stille opp med da han selv ble rammet.

Tre uker etter å ha blitt akuttinnlagt på sykehus med pusteproblemer, døde han.

President risikerer alvorlig tiltale: – Jeg vil ikke vaksineres

Brasils president Jair Bolsonaro. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB Foto: NTB

Brasils president Jair Bolsonaro har harselert med coronaviruset, til tross for at han selv ble smittet.

Brasil er et av de hardest rammede landene, og hundretusener er døde. Likevel fortsetter Bolsonaro sitt korstog mot vaksinen, som trolig har reddet flere millioner av liv.

– Jeg vil ikke vaksineres. Noen sier at jeg dermed er et dårlig eksempel. Men til tullingene og idiotene som sier det, kan jeg fortelle dem at jeg allerede har hatt viruset. Jeg har antikropper, så hvorfor skulle jeg vaksineres, har den brasilianske presidenten uttalt.

I oktober ble det kjent at en senatskomité, som har etterforsket Bolsonaros håndtering av coronapandemien, anbefaler at det tas ut tiltale mot presidenten. Tiltalen omfatter sjarlatanisme og oppfordring til alvorlig kriminalitet, inkludert forbrytelser mot menneskeheten, skriver The Guardian.

I rapporten som ble overlevert til riksadvokaten i oktober, anklaget komiteen presidenten for bevisst å ha latt brasilianere dø av viruset i et forsøk på å oppnå flokkimmunitet.

Mer enn 600.000 mennesker har dødd av covid-19 i Brasil. I rapporten gis Bolsonaro mye av skylden for 300.000 av dødsfallene.

Bolsonaro har hele tiden avvist de alvorlige anklagene.

Billie Eilish: – Jeg kunne ha dødd uten vaksinen



I et intervju med radioprogrammet Sirius XM fortalte popstjerna Billie Eilish om sin kamp mot Covid-19.

Billie Eilish takkwer vaksinen. Foto: Matt Sayles / NTB /AP / Invision

Bare noen måneder etter at hun hadde vaksinert seg, ble hun smittet og alvorlig syk, ifølge magasinet Rolling Stone.

– Jeg døde ikke, og jeg skulle ikke dø, men det betyr ikke at det ikke var helt forferdelig. Det var grusomt. Jeg har fortsatt senvirkninger, og jeg var syk i to måneder, fortalte Eilish i radioprogrammet.

Hun legger ikke skjul på at hun ville ha vært betydelig dårligere dersom hun hadde droppet vaksinen.

– Jeg vil være tydelig på at det er på grunn av vaksinen jeg har det bra nå. Om jeg ikke var vaksinert hadde jeg trolig dødd, for det var ille, sa 19-åringen.

Prest avviste vaksinen – døde etter virussmitte

Den amerikanske pastoren R.Loren Sandford var kjent for sine profetiske bøker og fokus på indre helbredelse. Han ble regnet som en viktig profil innen den karismatiske bevegelsen i USA. Når han ga uttrykk for sine synspunkter, var det mange som lyttet og fulgte hans råd.

I høst fikk han påvist corona og døde senere av Covid-19.

Før han ble syk publiserte han flere innlegg på sosiale medier hvor budskapet var kritikk mot vaksiner og påbud om smittevern, ifølge blogspot.com.

Til slutt ble han så syk at han ikke lenger klarte å puste ved egen hjelp. Han ble i likhet med mange alvorlig coronasyke innlagt på sykehus og koblet til respirator.

Til slutt tapte han kampen mot viruset.

«Hvis du ønsker å leve, hold deg langt unna sprøyta»

Svein-Magne Pedersen. Foto: Wemunn Aabø / NTB scanpix

Også i Norge har flere vaksinemotstandere gått høyt på banen og flagget sin skepsis. Evangelisten Svein-Magne Pedersen er en av disse. Han er blitt kritisert for å spre konspirasjonsteorier.

«Hvis du ønsker å leve, hold deg langt unna sprøyta. Ikke la dine barn bli hjerte-, hjerne- og lungeskadet med giften». «Myndighetene har tatt kontroll over kropp og sjel på mange, uten at folk helt vet hva det innebærer», skrev Pedersen på Facebook.

Senere har han beklaget ordlyden og moderert sine uttalelser med henvisning til at det kan virke splittende. Pedersen står likevel fortsatt på sitt hovedbudskap om å si nei til vaksine.

Pastor Sten Sørensen i Misjonskirken Stavanger er blant dem som reagerer.

– Det er et hån mot de døde og de som er blitt syke. Det er også respektløst ovenfor legevitenskap og leger som har som den høyeste etikken å redde menneskeliv, sier Sørensen til Vårt Land.

«Løgn-og-svik-medias oppgave er å lure sine lesere»

Hans Gaarder fotografert i 2011. Foto: NRK

Hans Kristian Gaarder ble regnet som en av Norges fremste konspirasjonsteoretikere. Også han hadde en trofast tilhengerskare. Tre uker før han døde av Covid-19 la han ut denne meldingen på Facebook.

«Hva kan grunnen være til de massive tiltakene for å forebygge smitte for noe som vil være som en forkjølelse eller lettere influensa. Kan det være for å kamuflere at coronavirus ikke smitter fra person til person. Så får vi huske på at løgn-og-svik-medias oppgave er å lure sine lesere og seere på villspor slik at de blindt og lydig lar seg lede ut i gjørmemyra av sine svik-og-løgn-politikere.»

Til tross for sin alvorlige sykdom ønsket han ikke helsehjelp, og nektet for å være smittet. Først etter hans bortgang ble det konstatert at dødsårsaken var Covid-19.

Intensivsykepleier advarer: – Flere hadde blitt skremt

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus Foto: Martial Trezzini / AP / NTB

For de som jobber med de aller sykeste er det uforståelig at noen fortsatt velger bort vaksinen.

Før jul ble intensivsykepleiere på Akershus universitetssykehus (Ahus) intervjuet. De har selv fulgt dødssyke nordmenn på nært hold, og har denne klare meldingen til dem som er i tvil om vaksinen.

– Jeg skjønner ikke at det skal være så stor skepsis mot det. De som vegrer seg, skulle kommet og sett hvor dårlige covid-pasientene blir. Da tror jeg flere hadde blitt skremt. Folk må ikke bare tenke på seg selv, man må tenke på alle rundt også , sa intensivsykepleier Hilde Mari Rønning ved postoperativ seksjon til NTB.

WHO-sjef: – Viruset vil ikke bare forsvinne av seg selv

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har tidligere advart mot en giftig blanding av lav vaksinedekning og manglende testing, og at dette kan gi grobunn for nye mutasjoner.

– Vi må bruke de verktøyene vi allerede har for å hindre smitte og redde liv fra delta-varianten. Om vi gjør det, vil vi også hindre smitte og redde liv fra omikron-varianten. Jeg har bare en enkel oppfordring til alle medlemslandene, og det er: Gjør ende på denne pandemien. Viruset har demonstrert at det ikke bare vil forsvinne av seg selv, advarer WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Covid-19 har ifølge Worldometers hittil tatt livet av mer enn 5,3 millioner mennesker verden over. Utstrakt bruk av vaksine har forhindret mer smitte og nye dødsfall. Likevel sier mange mennesker fortsatt nei til å bli vaksinert.