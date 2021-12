Lege: Omikron kan være slutten på pandemien

Akkurat idet flere land hadde begynt å få kontroll med pandemien, restriksjoner ble opphevet og hverdagen igjen normaliserte seg, slo Omikron ned som en bombe.

I land etter land har en ny smittebølge skyllet inn over landegrensene. Både fullvaksinerte og uvaksinerte smittes. På toppen av det hele kom en ny mutasjon.

Etter at den første røyken har lagt seg kommer de første signaler om at omikron ikke nødvendigvis er utelukkende negativt eller representerer en overhengende fare. Det kan også vise seg at dette kan være begynnelsen på slutten på pandemien som har krevd mer enn 5,2 millioner menneskeliv.

– Ikke engang like ille som influensa

En forsker studerer et bilde av en verocelle smittet av omikron ved University of Hongkong. Foto: Kin Cheung / AP/NTB

– Det kan ende opp med at det bare blir til en enkel forkjølelse som ikke engang er like ille som influensa, sier den danske legespesialisten Torben Mogensen til Berlingske Tidende.

Den nye mutasjonen, som første gang ble oppdaget i Sør-Afrika for snart to uker siden, har vist seg å være en ekstremvariant av det opprinnelige coronaviruset. Omikron er nå påvist i 38 land.

Ifølge forskere har omikron hele 50 dokumenterte mutasjoner, inkludert 32 forbundet med spike-proteinet, som hjelper viruset å spre seg raaskt mellom mennesker. Noe lignende har ikke vært påvist så langt i den globale pandemien. Det har fått Verdens Helseorganisasjon (WHO) til å trykke på alarmknappen.

– Vi er ikke sikre på hvordan miksen er

Den ekstremt raske smittespredningen skyldes trolig kombinasjonen av omikrons evne til å trenge gjennom kroppens immunforsvar og smitte videre.

– Vi er ikke sikre på hvordan miksen er. Det er mulig at det også er mindre smittsomt enn delta, sier Carl Pearson ved London School of Hygiene & Tropical Medicine, til The New York Times.

Derfor haster det med å finne ut hvilke egenskaper Omikron har, hvor raskt det smitter, hvor syke de som smittes blir, og om dagens vaksine gir tilstrekkelig beskyttelse mot reinfeksjon, sykdom og død.

– Så langt er jeg ikke spesielt bekymret

I land etter land trekkes det nå i nødbremsen. I Norge, som trolig har det største enkeltutbruddet av Omikron som hittil er registrert utenfor Sør-Afrika, har regjeringen innført vesentlig strengere restriksjoner, som er hakket før nedstenging.

Mens hele verden venter på forskernes første konklusjoner om hva vi egentlig står overfor, kommer de første signalene på at omikron faktisk kan være gode nyheter for hele verden.

– Så langt er jeg ikke spesielt bekymret. Årsaken er meldingen fra legene i Afrika, som sier at man ikke blir veldig syk av omicron-varianten, men det er mange forbehold, sier den danske legen Torben Mogensen.

Flere og flere land innfører innreiserestriksjoner for reisende fra det sørlige Afrika på grunn av den nye virusvarianten omikron. Her fra flyplassen i Johannesburg i Sør-Afrika hvor flere er blitt nektet utreise. Foto: Jerome Delay / AP / NTB Foto: NTB

Kan vise seg å være en stor fordel



Han går langt i å antyde at omikron kan være begynnelsen på slutten for viruset som har snudd hverdagen opp ned for milliarder av mennesker.

Fordelen består i følgende scenario: Dersom det viser seg at den nye coronavarianten ikke viser seg å være like farlig som de tidligere variantene, så kan det være en stor fordel. Og det på tross av at den trolig er ekstremt smittsom.

En av grunnene til at omikron kanskje ikke er så farlig, er at det historisk sett er det kjent at virus har som sin viktigste egenskap å infisere flest mulig mennesker. Men for at dette skal kunne skje må må viruset gjøre seg mindre farlig og reprodusere seg selv og mutere slik at folk ikke dør av det. Bare på den måten kan det overleve og nå sitt mål om å smitte så mange som mulig.

Kan være pandemiens vendepunkt

Ifølge den danske legespesialisten kan slike mutasjoner være vesentlig mer smittsomme, akkurat som omikron nå synes å være. Hans teori er at de mindre farlige mutasjonene noen ganger har vist seg å utkonkurrere de farligere og mindre smittsomme variantene.

Dersom han får rett vil det være svært gode nyheter for verdens befolkning. Omikron vil altså kunne påføre betydelige flere smittede i en periode. Men dersom det viser seg å være mindre dødelig og sykdomsfremkallende, så reduseres også risikoen markant.

Det betyr selvsagt ikke at kampen mot smitteoverføring er over, og smitten vil fortsatt kunne føre til store utfordringer for samfunnet i form av isolasjon, karantene og sykefravær, som igjen vil legge press på helsevesen og næringsliv. Men virusets evne til å påføre mennesker alvorlig sykdom og død, kan bli kraftig svekket.

Legetopp i Sør-Afrika: – De ser nøyaktig det samme som jeg ser

Foreløpige rapporter fra Sør-Afrika viser nettopp det. Det har hittil ikke vært noen stor økning i antall sykehusinnleggelser eller pustebesvær, til tross for at omikron sprer seg svært hurtig.

Symptomene er influensalignende, som tørrhoste, feber, verk og generell nedsatt almenntilstand, kom det fram på en pressekonferanse i Sør-Afrika tidligere denne uken.

– Det er ikke bare jeg som sier det. Jeg har snakket med andre leger i Atteridgeville, Midrand og så videre, og de ser nøyaktig det samme som jeg ser. Symptomene er milde, og det er det viktigste budskapet, sier lege i hovedstaden Pretoria og styreleder i den sørafrikanske legeforeningen (SAMA), Angelique Coetzee, til News24.

ECDC: Ikke registrert noen alvorlige tilfeller

Da Det europeiske smittevernbyrået ECDC onsdag la fram sin daglige statusoppdatering, kom det frem at det så langt ikke har vært registrert noen alvorlige tilfeller

«Alle tilfeller som det fins tilgjengelig informasjon om alvorlighetsgrad for, har vært enten asymptomatiske eller milde», skriver byrået. Da hører det med til bildet at de fleste av de smittede til nå er yngre personer, fortrinnsvis blant studenter hvor omikron-utbruddet startet.

Per 3. desember var det bekreftet 19 positive prøver med omikronvarianten i Norge, ifølge en pressemelding fra Folkehelseinstituttet (FHI). – Det viktigste nå er at de som er smittet, og deres nærkontakter, følger reglene om isolasjon og karantene, sier avdelingsdirektør Line Vold. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: NTB

FHI: – Ingen har hatt behov for sykehusinnleggelse

Også norske helsemyndigheter har foreløpig tonet ned alvorlighetsgraden av omikronsmitte i forhold til risikoen for alvorlig sykdom og død. Folkehelseinstituttet opplyser i en risikorapport at varianten kan være mer smittsom, men at det er liten sannsynlighet for at den gir mer alvorlig sykdom.

– Det vi har fått rapportert, er at ingen av de som har fått påvist omikron i Norge, har hatt behov for sykehusinnleggelse. Vi har ikke sikker kunnskap om hvor syk man blir av omikron, så er det altfor tidlig å konkludere, sier kriseleder Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

– Ikke dokumentasjon på at det er skumlere eller farligere

Helsedirektør Bjørn Guldvog har også uttalt at dersom det viser seg at omikron er vesentlig mindre farlig enn Delta og de andre kjente variantene, kan det til og med være en fordel at denne varianten fortrenger disse.

– Vi skal naturligvis følge nøye med og sikre at vi har god informasjon. Inntil videre så tror vi at dette er et mer smittsomt virus. Men vi har ikke dokumentasjon på at det er skumlere eller farligere enn deltaviruset. Men det er avhengig av hvordan den totale sykdomsbelastningen blir, understreker Guldvog.

– Vi må være forberedte og forsiktige, ikke få panikk

WHOs sjefforsker Soumya Swaminathan sier i et intervju med Reuters at det er ingen grunn til panikk, selv om omikron har utløst nettopp det i mange land, også på verdens børser .

– Hvor urolige skal vi være? Vi må være forberedte og forsiktige, ikke få panikk, for vi er i en annen situasjon enn for et år siden. Vi må vente, og la oss håpe at det er mildere. Men det er for tidlig å trekke klare konklusjoner om varianten, sier Swaminathan.