Guldvog: Omikron er nok en gamechanger

Helsedirektoratet mener situasjonen er mer bekymringsfull nå enn tidligere i pandemien. De strenge tiltakene som ble lagt fram tirsdag, er ikke nok til at helsevesenet kan senke skuldrene, sier Guldvog.

– Det er en god pakke. Men belastningen på helsetjenesten er stor nå, og det er ikke sånn at mine kolleger der ute blir kvitt den belastningen, så å senke skuldrene er å ta litt hardt i, sier Guldvog.

– Det at vi har fått mikron inn, er på en måte en gamechanger. Nå er det nødvendig å agere raskere og kraftigere, sier Guldvog.

På spørsmål fra NTB om hva som skiller situasjonen vi er i nå fra tidligere, svarer han:

– Vi står overfor en sannsynligvis vesentlig mer smittsom virusvariant. Selv om den har litt lavere virulens, eller evne til å skape sykdom, så vil antallet som blir smittet samtidig, kunne utgjøre en så stor belastning at sykdomsbyrden som helsevesenet skal håndtere, blir mye større.

– Den kan bli mye større om vi ikke agerer nå, allerede i januar, kanskje også før det, legger han til.

Guldvog understreker at det kan komme kunnskap som gjør at dette kan revurderes, men siden det er såpass usikkert, kan man ikke bare tro at det vil gå på den aller beste måten.

– Vi må ta høyde for at vi kan få mye smitte og veldig mange syke, sier han.